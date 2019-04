Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 13 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 13 aprile, in TV su Sky. Commedie, drammi e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Come un gatto in tangenziale, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Sabato 13 aprile, alle ore 21:15, su Sky Cinema Uno vi aspetta “Come un gatto in tangenziale”. Film diretto da Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la love story fra i rispettivi figli adolescenti. Una commedia ironica e romantica, per una serata dedicata alle risate.

Gigolò per sbaglio, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una commedia di Mike Mitchell, con Rob Schneider, William Forsythe, Eddie Griffin, Arija Bareikis, Oded Fehr. Film che gioca su uno scambio di ruoli. Deuce per lavoro pulisce acquari, ed è così che conosce un ricco gigolò chiamato Antoine. Quando uno dei pesci dell’acquario di Antoine si ammala, Deuce viene incaricato di prendersene cura in assenza del padrone. Basteranno pochi giorno per combinarne di tutti i colori: per ripagare ai danni, Deuce diventerà a sua volta gigolò. Una commedia divertente, per una serata in relax.

Mio fratello è figlio unico, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Daniele Luchetti. Un film del 2007 con Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri, Alba Rohrwacher, Angela Finocchiaro. Siamo a Latina negli anni ‘60, Accio è il più giovane di tre fratelli, e la sua vita si svolge fra ideali ora vivi e poi dimenticati. Con il fratello Manrico condivide gioia e miseria, ma non le ideologie. Un bel racconto di formazione, delicato e realistico. Grande prova di Elio Germano, molto convincente Riccardo Scamarcio. Da vedere.

Così è la vita, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Giacomo Poretti e Massimo Venier, con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti e Marina Massironi. Tre sconosciuti si trovano a girare insieme per l'Italia e, prima braccati dalla polizia e poi creduti morti, finiscono col diventare grandi amici. Divertente film del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, un altro successo messo a segno dopo il fortunato “Tre uomini e una gamba”. Da vedere per una serata tra amici o in famiglia, per farsi qualche risata di gusto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Padre, ore 21:15 Sky Cinema Due

In prima TV sabato 13 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Due. “Padre” è un film Jonathan Sobol, con due fuoriclasse come Tim Roth e Nick Nolte. Braccato dai poliziotti, un truffatore si traveste da sacerdote, ruba una macchina e fugge insieme a una giovane compagna di viaggio. Questa, disposta a tutto pur di raggiungere la sorella maggiore negli USA, lo costringe a portarla con sé in una rocambolesca fuga verso nord. Un film dal ritmo serrato e con una sceneggiatura ben congegnata. Ottime le interpretazioni di Roth vs Nolte.

Il domani tra di noi, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2017, per la regia di Hany Abu-Assad, con Beau Bridges, Dermot Mulroney, Kate Winslet, Idris Elba, Linda Sorensen. Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprendono un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l'altro a resistere e accendendo così un’attrazione inaspettata. Diretto dal regista nominato al premio Oscar Hany Abu-Assad, con la magnifica interpretazione di Kate Winslet.

Ragazzi miei, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Scott Hicks. Un film con Clive Owen, Emma Booth, Laura Fraser, George MacKay, Nicholas McAnulty. Dopo la prematura scomparsa della sua seconda moglie, Joe, ancora sconvolto da questa perdita improvvisa, deve far fronte alle quotidiane difficoltà familiari, cercando inoltre di aiutare il figlio minore Artie a superare il suo immenso dolore. Un confronto tra figure maschili, un film che fa riflettere.

Carol, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film britannico del 2015 per la regia di Todd Haynes, con Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson e Kyle Chandler. New York, anno 1952. Carol è una donna elegante e sofisticata. Therese, invece, si è appena affacciata al mondo ed è sicura di chi vuole diventare. Un incontro casuale in un grande magazzino fa fascere tra loro una grande amicizia che si tramuterà in un amore, oltre che una sfida ad ogni convenzione della società. Ispirato all’omonimo romanzo di Patricia Highsmith, un film che vi lascerà un segno nel cuore.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Ant-Man and the Wasp, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film americano del 2018 per la collezione “Heroes”, con la regia di Peyton Reed. Nel cast, Paul Rudd, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Walton Goggins. Scott deve affrontare le conseguenze delle sue azioni sia come padre che come supereroe. Mentre tenta di barcamenarsi tra la sua vita quotidiana e le responsabilità derivate dai poteri che possiede, si vede assegnare una nuova missione, questa volta al fianco di Wasp. Un film favoloso con effetti speciali da lustrarsi gli occhi, consigliato soprattutto agli appassionati del genere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

La sirenetta, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Ron Clements e John Musker. Un film d’animazione indimenticabile: la sirenetta Ariel, figlia del re Tritone, si innamora del principe Eric e, per diventare donna e facilitare il suo amore, stringe un patto con la strega Ursula. Due Oscar e due Golden Globe al magnifico capolavoro senza tempo firmato Disney.

Film d’azione da vedere stasera in TV

L’immortale, ore 21:00 Sky Cinema Action

Poliziesco francese del 2010 per la regia di Richard Berry, con Jean Reno, Kad Merad, Claude Gensac, Venantino Venantini e Richard Berry. Charly ha saldato il conto con la giustizia e adesso conduce una vita regolare e serena con moglie e due bambini. I suoi sforzi per una vita regolare, però, non sono premiati. Una mattina subisce un agguato e viene trovato in fin di vita con 22 proiettili in corpo. Un poliziesco dal ritmo incalzante per una serata ad alta tensione.

Chips, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film d’azione americano del 2017 per la regia di Dax Shepard, con Dax Shepard, Michael Pena, Kristen Bell, Rosa Salazar, Adam Brody e Jessical McNamee. Jon Baker e Franck Poncharello sono appena entrati nella California Highway Patrol di Los Angeles: pur essendo molto diversi tra loro, insieme formeranno una squadra formidabile in un’avventura come non l’avevate mai vista.

Film thriller da vedere stasera in TV

Retreat – Nessuna via di fuga, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Carl Tibbetts. Un film con Thandie Newton, David Tennant, Cillian Murphy, Jamie Bell. Una coppia in crisi sta cercando di ricostruire il rapporto, prendendo tempo su un’isola lontana. Questo fino a quando, improvvisamente, un militare si presenta alla loro porta mezzo morto dicendo loro che un virus letale sta uccidendo milioni di persone sulla terraferma. Esordio alla regia di Tibbetts, con discreti livelli di suspense per lasciarvi col fiato sospeso attaccati allo schermo.

Film horror da vedere stasera in TV

Auguri per la tua morte, ore 21:15 Premium Cinema

Film horror americano del 2017 di Christopher Landon, con Jessica Rothe, Israel Broussard, Robu Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken e Laura Clifton. La studentessa Tree rivive il giorno del suo omicidio e ogni volta scopre nuovi dettagli: la storia avrà fine solo quando riuscirà a comprendere l’identità del suo assassino. Un film veloce e intenso, che tiene lo spettatore col fiato sospeso.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Pitch Black, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di David Twohy. Un film con Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Lewis Fitz-Gerald, Claudia Black. Un'astronave, una rottura causata da una pioggia di meteoriti e un pianeta deserto e surriscaldato su cui atterrare in emergenza. Un b-movie attento alla qualità dell’immagine e della storia.

