Toy Story e quelle scene per adulti, IL VIDEO

Il franchise sui giocattoli animati è uno dei più amati, ma non è dedicato solo ai bambini: la webzine Screenrant ha raccolto in un video una carrellata di battute e momenti divertenti del film che solo il pubblico adulto può capire.

C’è tempo fino al prossimo 26 giugno, data di uscita di Toy Story 4, per mettersi in pari: Disney Pixar è al lavoro al quarto titolo del celebre franchise sui giocattoli parlanti, che ha preso il via nel 1995 per proseguire con Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa e Toy Story 3 - La grande fuga.



State pensando all’ennesima serie d’animazione per famiglie? Niente affatto: l’intera saga di Toy Story è zeppa di allusioni, battute poco politically correct, doppi sensi e ironia pungente, ma anche riferimenti pop e citazioni, che solo un adulto riesce a cogliere. La webzine Screenrant si è divertita a raccogliere in un video tutte le citazioni del genere che potrebbero essere sfuggite durante la visione, certamente ignorati dall’orecchio dei più piccoli.









Toy Story visto dal pubblico adulto



In undici minuti di filmato, Screenrant mette in fila una carrellata di momenti sorprendentemente passati inosservati ai più: c’è Mr. Potato che fa un riferimento al celebre artista Picasso, quando tutti gli elementi del suo volto vengono risistemati a casaccio; c’è la scena allusiva con protagonisti Stinky Pete e le bambole Barbie in cerca di lavoro nel prossimo film (che ricorda i recenti scandali sessuali a Hollywood); c’è un’ambiguità nella relazione fra Bo Beep e Woody, quando quest’ultimo le dice che dovrà trovare qualcun altro che badi alle sue pecore. E ancora, spunta il gioco delle carte e pure un giocattolo per adulti: avete presente le gambe con un gancio al posto del busto, che circolano fra i personaggi del film? La traduzione americana indica in gergo una donna dai facili costumi.



La cultura pop in Toy Story



Non mancano i riferimenti pop: chi ha notato che la moquette del pavimento della cameretta di Andy ricorda quella dell’Overlook Hotel, che fa da ambientazione alla furia omicida protagonista di Shining di Stanley Kubrick? E’ presente anche un cameo di un celebre personaggio Pixar: conosciamo per la prima volta il pagliaccio Lumpy ne Il sogno di Red, il secondo cortometraggio d'animazione diretto da John Lasseter nel 1987, e lo ritroviamo in Toy Story 2 mentre Mr. Potatoe e gli altri giocattoli parlanti fanno zapping davanti alla tv, finché non compare lui con la sua inconfondibile parrucca rossa.



Star Wars incontra Toy Story



Aspettando Toy Story 4



Toy Story - Il mondo dei giocattoli è il primo film completamente sviluppato in computer grafica, diretto da John Lasseter e distribuito nel 1995, a cui sono seguiti due sequel: Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999) e Toy Story 3 - La grande fuga (2010). Toy Story 4, diretto da Josh Cooley, arriverà nelle sale italiane il 26 giugno 2019 e nel poster ufficiale del film si può scovare, a proposito di citazioni, un Easter Egg di Up.