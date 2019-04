Sono passati 25 anni da quando lo Sceriffo Woody, Buzz Lightyear e il loro simpatico gruppo di giocattoli sono comparsi per la prima volta sul grande schermo. Da allora, generazioni e generazioni di bambini (e non solo) si sono appassionati alle loro avventure, raccontate in tre film di grande successo.

Toy Story 4: l’attesa alle stelle

Anzi, possiamo già dire in quattro. Perché l’attesa che accompagna l’uscita di «Toy Story 4» - previsto nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 26 giugno - è alle stelle.

Il precedente trailer in inglese ha, infatti, immediatamente riscosso uno straordinario successo internazionale, raggiungendo in poche ore il milione di visualizzazioni su YouTube e migliaia di commenti, in cui generalmente gli utenti dichiaravamo di non veder l’ora di gustarsi le nuove avventure della saga Pixar, tra quelle di maggior successo di sempre.

Toy Story 4: il primo trailer in italiano

Ma che dobbiamo aspettarci da questo nuovo capito? A svelarcelo, in parte, il trailer in italiano appena uscito, che pone al centro della narrazione un personaggio nuovo di zecca: Forky, progetto scientifico che la bambina Bonnie trasforma nel suo nuovo giocattolo del cuore.

A differenza di Woody, però, che ha sempre saputo quali fossero il suo posto nel mondo e le sue priorità (ovvero prendersi cura del proprio bambino, che si tratti di Andy oppure di Bonnie), Forky - con le fattezze di una forchetta decisamente particolare - si sente «spazzatura» più che un giocattolo.

La sua successiva misteriosa scomparsa porta Woody e compagni a vivere una serie di nuove avventure e - in particolare - a ritrovare la sua amica speciale Bo Peep, scomparsa da tempo. La bambola è, però, molto diversa da come lo Sceriffo la ricordava: gli anni trascorsi per conto proprio e la vita «on the road», oltre a rovinarne la porcellana, l’hanno resa decisamente più avventurosa, con poco - pochissimo, quantomeno a prima vita - in comune con l’ex fiamma.