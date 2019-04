Toy Story 4: online il primo trailer ufficiale

Preparatevi a vivere una delle avventure più belle, magiche e incantante di sempre in cui ritroverete i ricordi dell’infanzia e i sentimenti puri e innocenti dei bambini. Pochissimi minuti fa è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di Toy Story 4, uno dei film più attesi dell’anno che si prepara a conquistare il botteghino mondiale a suon di emozioni, divertimento e tante storie.

La pellicola verrà distribuita quest'estate, nello specifico il 21 giugno nelle sale cinematografiche a stelle e strisce e il 27 giugno in quelle del nostro paese.

Toy Story 4: il primo trailer ufficiale

Il filmato, dalla durata di circa due minuti, si apre introducendo allo spettatore Forky, un nuovo giocattolo molto amato dalla bambina Bonnie. Tuttavia la sua scomparsa porterà a una nuova serie di avventure che coinvolgeranno lo Sceriffo Woody, Buzz Lightyear, Jessie e tutti gli altri amici del gruppo. Va segnalato anche un grande ritorno, ovvero quello di Bo Peep, bambola di porcellana che in passato fu una fiamma di Woody.

Il trailer ha immediatamente riscosso un successo mondiale e in poche ora conta già oltre 500.000 visualizzazioni su YouTube e migliaia di commenti in cui gli utenti hanno dichiarato di non veder l’ora di gustarsi le nuove divertenti avventure di Toy Story, una delle saghe di maggior successo di sempre.

Infatti, negli anni Toy Story si è imposto come un fenomeno mediatico di portata globale dando il via alla creazione di videogiochi, abiti, materiale scolastico, gadget e molto altro.

Toy Story 4: quello che sappiamo

La pellicola è stata diretta da Josh Cooley che vanta una lunga carriera nel mondo della settima arte per bambini, infatti in passato ha preso parte ad alcuni dei film più amati dai piccoli e di maggior successo nella storia della cinematografia internazionale: da “Gli Incredibili - Una "normale" famiglia di supereroi” a “Cars - Motori ruggenti” passando per “Ratatouille” e “Ribelle - The Brave”.

Nella versione americana del film, la voce dello Sceriffo Woody è quella di Tom Hanks, mentre Tim Allen dà vita all’amico Buzz Lightyear.