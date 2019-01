Dagli X Men ai LEGO, tutti i sequel del 2019

Un film arriva nelle sale, il pubblico si affeziona al protagonista, il box office fa incetta di incassi e Hollywood decide, così, di realizzare un sequel della pellicola, riportando sul grande schermo quegli stessi personaggi, ad affrontare nuove avventure. Insomma, che si tratti di film di animazione, comic movie o titoli cult del panorama cinematografico, il 2019 sarà l’anno dei sequel.



Ecco alcuni dei secondi (ma non solo) episodi dei film attesi nelle sale nei prossimi mesi.





The LEGO Movie 2 - Una nuova avventura: 8 febbraio

Quando nel 2014 è stata annunciata la pellicola sui mattoncini colorati in molti hanno storto il naso e mai si sarebbero aspettati che The LEGO Movie diventasse uno dei film d'animazione più piacevolmente sorprendenti degli ultimi anni. Dopo un paio di spin-off con The LEGO Batman Movie e The LEGO Ninjago Movie, sta finalmente per giungere il sequel ufficiale: The LEGO Movie 2 - Una nuova avventura è atteso per il prossimo febbraio. A fare da sfondo al sequel diretto da Mike Mitchell sarà un’ambientazione post-apocalittica, conseguenza dell’invasione degli alieni Duplo del primo film. Nel cast ritroviamo Chris Pratt e Elizabeth Banks.



Avengers: Endgame: 26 aprile

Senza dubbio il sequel più atteso del 2019 dagli amanti dei fumetti, il capitolo finale della saga dei Vendicatori Marvel desta la curiosità di molti. Dopo l’epilogo drammatico di Infinity War, che ne sarà dei nostri eroi? Riusciranno a mettere al tappeto il cattivo Thanos e ad avere la meglio? I registi Joe e Anthony Russo sono tornati al timone della saga per terminare con Avengers: Endgame il lungo arco narrativo che ha dato via al fortunato franchise nel 2012.



John Wick: Capitolo 3: 17 maggio

Il primo John Wick ha visto la luce nel 2014 sotto la guida di Chad Stahelski e David Leitch, portando sugli schermi il temibile personaggio interpretato da Keanu Reeves e affermandosi come uno dei film d'azione più intensi dell'era moderna. Dopo un primo sequel giunto due anni fa, ora l’attore tornerà per il terzo episodio con John Wick: Capitolo 3, film che arricchisce il cast portando in scena nuovi personaggi, compresi molti nuovi arrivati, tra cui l’assassina Sofia interpretata da Halle Berry. Il regista Chad Stahelski, che ha co-diretto la prima puntata con David Leitch e ha lavorato autonomamente sul secondo capitolo, promette molta azione e scene al cardiopalma. Da maggio nelle sale.



Godzilla: King of the Monsters: 31 maggio

Sono passati quasi cinque anni da quando il regista Gareth Edwards ha portato una nuova versione americana di Godzilla sul grande schermo, reboot del titolo originale. Ma il sequel Godzilla: King of Monsters dovrebbe valere l’attesa: il film vedrà uno scontro senza eguali fra il celebre kaiju giapponese e mostri giganteschi e spaventosi come i già conosciuti Mothra, Rodan e King Ghidorah. Sarà una battaglia epica, piena di mostri. Pazientare fino al prossimo maggio.



X-Men: Dark Phoenix: 7 giugno

Il franchise di X-Men targato Marvel sta andando forte dal lontano 2000 e ha spianato la strada per la grande stagione dei comic movie che stiamo vivendo, ma ora è tempo di concludere la serie sui mutanti più celebri del grande schermo. Sembra che Dark Phoenix sarà il film finale della saga degli X-Men, sequel di X-Men - Apocalisse e dodicesimo film dell'universo X-Men: diretto da Simon Kinberg, il film porta in scena James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Sophie Turner, Evan Peters e molti altri. Nelle sale dal prossimo giugno.



Pets 2 - Vita da Animali: 7 giugno

Il primo Pets – Vita da animali del 2016 è stato un successo inaspettato, che ha fruttato 875 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Il sequel in arrivo all’inizio di giugno 2019 saprà essere all’altezza? Ci saranno diversi volti familiari, ma anche nuovi inediti personaggi, fra cui quello interpretato da Harrison Ford, che si unisce al cast nel suo primo ruolo da protagonista in un film d'animazione. Ritroveremo, invece, Chris Renaud alla regia, mentre lo script è curato da Brian Lynch, già sceneggiatore del film sui Minions.



Men in Black: International: 14 giugno

Gli uomini (e in questo caso le donne) in nero sono tornati per combattere gli alieni sulla Terra. Tommy Lee Jones e Will Smith si sono ritirati come agenti J e K, ma Chris Hemsworth e Tessa Thompson, che si ricongiungono dopo un memorabile team-up in Thor: Ragnarok, sono il nostro nuovo duo di Men in Black: International, che porta l'azione oltreoceano e presenta anche Liam Neeson in un ruolo da protagonista. Al timone del film, a metà strada fra un sequel e un reboot, troviamo F. Gary Gray, regista di titoli del calibro di Straight Outta Compton del 2015 e The Fate of the Furious del 2017, ottavo film della serie Fast and Furious.



Fra i sequel più attesi del 2019 (SCOPRI i film più attesi del 2019) ricordiamo anche Toy Story 4 di Pixar atteso per il 21 giugno, Spideman: Far from Home in uscita il 5 luglio (SCOPRI i supereroi del 2019 al cinema), Frozen 2 (22 novembre 2019) per gli amanti del cinema di animazione (SCOPRI il 2019 firmato Disney), il nono capitolo di Star Wars e il terrificante IT – Capitolo 2 per gli horror-addicted.