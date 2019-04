Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 7 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 7 aprile, in TV su Sky. Commedie, drammi e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Non è vero ma ci credo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Esordio alla regia di Stefano Anselmi, su Sky Cinema Uno arriva “Non è vero ma ci credo”, con Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita, Elisa Di Eusanio, Micol Azzurro, Giulia Di Quilio. Nunzio e Paolo sono amici da sempre ma il loro sodalizio ha prodotto solo una serie di business falliti finanziati dalle loro mogli che adesso minacciano di sbatterli fuori di casa. Vegetariani convinti, decidono di aprire un ristorante, finché, per compiacere un critico culinario da cui dipendono i loro destini, si trovano di fronte alla necessità di trasformare il locale in una bisteccheria. È così che inizierà una spirale di eventi esilaranti. Commedia strampalata; ideata, sceneggiata e interpretata dal duo Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita, amici anche nella vita.

The English teacher, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Craig Zisk. Un film con Julianne Moore, Michael Angarano, Greg Kinnear, Lily Collins, Nathan Lane. Linda Sinclair è un'insegnante di letteratura inglese al liceo di Kingston in Pennsylvania. I suoi amori sono i romanzi, di cui cerca di far apprezzare le qualità ai suoi studenti. È proprio uno di loro, Jason, che dopo aver tentato di far rappresentare il suo primo dramma a New York, torna a casa sfiduciato. Linda cercherà di aiutare il suo ex allievo a realizzare il sogno della sua vita. Commedia romantica con un buon ritmo, da vedere per una serata tranquilla e in relax.

Fottute!, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2017 diretta da Jonathan Levine, con Amy Schumer, Goldie Hawn e Ike Barinholtz. Emily ha 30 anni ed è appena stata lasciata dal suo fidanzato. Dopo varie insistenze, convince la mamma iperprotettiva ad accompagnarla in una vacanza in Ecuador, dove puntualmente verranno prese in ostaggio e affronteranno ogni genere di disavventura. Una commedia avventurosa e divertente con un cast di grande talento.

La rivolta delle ex, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film del 2009 di Mark Waters liberamente ispirato al “Canto di Natale” di Charles Dickens. Con Matthrew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas, Breckin Meyer, Lacey Chabert, Daniel Sunjata, Emma Stone e Christina Milian. Connor è un fotografo di moda e un donnaiolo senza speranza che si trova a fronteggiare i fantasmi delle fidanzate passate, presenti e future e fare i conti con la sua vita. Una commedia divertente e ricca con una delle prime interpretazioni di Emma Stone, da non perdere.

Un’impresa da Dio, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Tom Shadyac. Un film con Steve Carell, Morgan Freeman, Lauren Graham, John Goodman, John Michael Higgins. Mentre il neoeletto Evan si prepara ad affrontare il suo primo giorno al Congresso, Dio lo sceglie per costruire un'arca che salverà amici e conoscenti da un imminente catastrofico diluvio. Seguito ideale di “Una settimana da Dio” con Jim Carrey, non riesce a confermare la stessa verve.

Film drammatici da vedere stasera in TV

127 ore, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film di Danny Boyle, con James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara, Clémence Poésy, Kate Burton, Lizzy Caplan. La storia realmente accaduta dell'alpinista Aron Ralston, rimasto imprigionato in un canyon nello Utah a causa di un incidente. Un film costruito sull’incontro tra azione e immobilità estrema a firma di Danny Boyle. Ottima l’interpretazione di James Franco.

La donna del tenente francese, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film diretto da Karel Reisz, con Jeremy Irons, Meryl Streep, Leo McKern, Lynsey Baxter. La vicenda dell'infelice Sarah, messa al bando nell'Inghilterra vittoriana per la sua fugace relazione con un tenente francese, si intreccia con la storia d'amore dell'attrice che, dallo stesso romanzo, sta girando un film. Opera calligrafica, splendidamente ambientata, con una grande e intensa Meryl Streep nel doppio ruolo principale.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Thor: Ragnarok, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Per la collection “Heroes” di Sky, un film diretto da Taika Waititi, con Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum. Terzo capitolo dedicato al supereroe della Marvel. Il Dio del Tuono deve impedire che la perfida Hela distrugga il suo pianeta. Un blockbuster per gli appassionati del genere, divertente e in grado di trascinare lo spettatore nella storia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

I puffi 2, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film d’animazione del 2013, regia di Raja Gosnell. Gargamella si trova intrappolato nel mondo reale, precisamente a Parigi, dove ha sfruttato la sua magia per diventare uno degli illusionisti più famosi del mondo mentre trama di conquistare il pianeta. Il piano prevede la cattura dei puffi e l’estrazione della sostanza che li rende blu, la stessa che alimenta la sua magia. Un film piacevole, adatto a grandi e piccini, da guardare in famiglia.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Terminator Salvation, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film tra action e fantascienza, per la regia di McG, con Christian Bale, Sam Worthington, Moon Bloodgood, Bryce Dallas Howard. Dopo una catastrofe nucleare, John Connor guida un gruppo di superstiti contro Skynet. Primo episodio ambientato nel futuro, abitato da due eroi. Christian Bale e Sam Worthington nel quarto capitolo della saga di fantascienza “Terminator”.

Bad Company – Protocollo Praga, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2002 diretto da Joel Schumacher con Anthony Hopkins, Chris Rock, Peter Stormare e Gabriel Macht. Kevin Pope è un agente della CIA con il nome in codice Michael Turner. Viene coinvolto in una missione importante per recuperare un ordigno atomico rubato e rimane ucciso durante una sparatoria. Entra così in gioco il suo fratello gemello identico, a cui la CIA chiederà di prendere il suo posto imparando in pochi giorni il mestiere dell’infiltrato. Un film adrenalinico con momenti di comicità assolutamente da non perdere.

The transporter, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Corey Yuen e Louis Leterrier. Un film con Jason Statham, Qi Shu, Matt Schulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand. Frank, ex agente speciale a riposo, vive sulla costa del Mediterraneo francese e soltanto occasionalmente accetta lavori da corriere trasportando a pagamento merce clandestina. L'ultimo pacco è la figlia di un boss cinese. Un action movie francese, prodotto da Luc Besson. Primo capitolo della trilogia con Jason Statham.

Fast and Furious, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film diretto da Rob Cohen, con Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune, Chad Lindberg. Corse clandestine, azione, donne e motori sono gli ingredienti di questo primo episodio della serie. Trama non banale per un film che è diventato un cult. Da vedere, per gli appassionati del genere.

Film thriller da vedere stasera in TV

Schegge di paura, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller americano del 1996 di Gregory Hoblit, con Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney e Frances McDormand. Martin Vail è un penalista di successo, ricco e affascinante. Per questo sceglie di difendere un ragazzino sprovveduto, accusato di omicidio: tutti gli indizi portano al sospettato. Sarà il talento di Martin a cambiare le regole del gioco. Eclatanti colpi di scena e ritmo incalzante per un sabato sera decisamente fuori dagli schemi.

Training day, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Ethan Hawke, Scott Glenn, Tom Berenger, Snoop Dogg, Macy Gray. Il premio Oscar Denzel Washington è un esperto e ambiguo poliziotto chiamato a fare da tutore a Jake, una recluta assegnata alla sezione narcotici del dipartimento di polizia di Los Angeles. Animato dal fuoco sacro della giustizia, Jake ha un solo giorno per dimostrare di avere la stoffa per quel lavoro. Poliziotto buono contro poliziotto cattivo, in un film che si regge sulla bravura dei due protagonisti.

Film western da vedere stasera in TV

Hostiles – Ostili, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Scott Cooper. Un film con Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Adam Beach, Rory Cochrane, Peter Mullan. Un capitano dell’esercito, agguerrito nemico degli indiani, scorta un capo Cheyenne in un lunghissimo viaggio pieno di insidie. Un western malinconico e dalla fotografia incantevole, con l’ottima interpretazione di Christian Bale e Rosamund Pike.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV