5 film d'azione da vedere ad aprile su Sky

Cinque film da non perdere per una serata all’insegna dell’adrenalina pura con Sky Cinema Action

La serata non è mai stata così imprevedibile come da quando c’è Sky Cinema Action, il vostro canale di riferimento per i migliori film d’azione della storia del cinema. Avventure mozzafiato, storie ad alta tensione e una pioggia di pallottole: abbiamo tutto quello che vi serve per una serata a base di pop corn e divertimento. Sky Cinema Action è un canale interamente dedicato all’azione che abbiamo studiato per i buongustai del piombo alla ricerca dell’effetto speciale definitivo. Ricordiamo inoltre che su Sky Cinema Action i lungometraggi sono tutti senza interruzioni pubblicitarie, disponibili anche in lingua originale. Ecco 5 film da non perdere nella nostra programmazione.

Terminator Salvation (2009)

Film d’azione del 2009 diretto dal leggendario McG come quarto capitolo della saga fantascientifica di "Terminator". Tra i protagonisti della pellicola, non mancano Christian Bale e Sam Worthington. Netto distacco dalle pellicole precedenti, “Terminator – Salvation” sfrutta il viaggio nel tempo come chiave per creare un’avventura che non vi lascerà neanche il tempo di respirare. Il film andrà in onda su Sky Cinema Action domenica 7 aprile alle ore 21.

Un autentico campione (1976)

Pellicola del 1976 per la regia di Bob Rafelson con R. G. Armstrong, Jeff Bridges, Sally Field e Anrold Schwarzenegger. Un giovane speculatore finanziario decide di investire una somma ingente nell’acquisto di una palestra di body building. Destinazione: la competizione di Mister Universo. Per la sua performance in questo film, conosciuto anche con il titolo “Il gigante della strada”, il giovane Schwarzenegger ha vinto un Golden Globe come miglior attore esordiente. Il film andrà in onda domenica 14 aprile alle ore 21, naturalmente su Sky Cinema Action.

King Arthur (2014)

Lungometraggio del 2014 per la regia di Antoine Fuqua, con Clive Owen e l’incantevole Keira Knightley. L’epoca è quella del V Secolo: il giovane Artorius, per gli amici Artù, combatte al fianco dei cavalieri sarmati, guerrieri prodigiosi condannati a servire l’Impero Romano per 15 anni dal raggiungimento della pubertà. Loro sono i Cavalieri della Tavola Rotonda. Poco prima della fine della loro pena, i Cavalieri si trovano a difendere il loro paese dai Sassoni, in un’avventura all’ultimo duello di spada. Il film andrà in onda lunedì 8 aprile su Sky Cinema Action, alle ore 21.

La leggenda degli uomini straordinari (2003)

Film fantastico liberamente ispirato al fumetto di Alan Moore “La Lega degli Straordinari Gentlemen”, per la regia di Stephen Norrington. Con Sean Connery, Naseeruddin Shah, Tony Curran, Stuart Townsend. L’avventuriero Allan Quatermain deve guidare una squadra di supereroi, tra cui il Capitano Nemo, la vampira Mina Harker, l’uomo invisibile Rodney Skinner, Dorian Grey, Tom Sawyer e Henry Jekyll/Signor Hyde. L’insolito gruppo dovrà sventare il piano di un crudele criminale di nome Phantom. Un film appartenente al filone “steampunk” che andrà in onda su Sky Cinema Collection giovedì 11 aprile, ore 21:15.

Transformers – L’ultimo cavaliere (2017)

Pellicola d’azione del 2017 per la regia di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Stanley Tucci e John Goodman. Quinto capitolo della serie cinematografica “Transformers” e sequel di “Transformers 4 – L’era dell’estinzione”. Umani e Transformers sono in guerra: Optimus Prime è assente e la chiave per salvare il mondo dalla distruzione è sepolta nel passato. Il mondo è nelle mani di un improbabile gruppo di sognatori: Cade Yeager, Bumblebee, un lord inglese e una professoressa di Oxford. Il film andrà in onda su Sky Cinema Collection sabato 6 aprile, ore 21:15.

Altri film da non perdere su Sky Cinema Action

Sky Cinema Action è un canale ad alto tasso d’adrenalina pronto a tenervi incollati allo schermo. Ecco alcuni titoli da non perdere nella programmazione Sky del mese di aprile: DÉJÀ VU - CORSA CONTRO IL TEMPO, dove Tony Scott e Denzel Washington viaggiano nel tempo per salvare il mondo; in THE ROCK, invece, un generale minaccia San Francisco, ma dovrà fare i conti con Nicolas Cage e Sean Connery se vuole portare a termine il suo piano criminale. In IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE Bruce Willis è invece uno spietato vendicatore che vi terrà incollati allo schermo. Non perdetevi nemmeno RED SPARROW, dove Jennifer Lawrence, ballerina del Bolshoi, diventa una spia al servizio del governo russo. Per gli inguaribili del fanta-action, abbiamo pensato a MAZE RUNNER – LA RIVELAZIONE con Dylan O’Brien, tratto dalla saga letteraria di James Dashner.