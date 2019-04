Sky Cinema Collection: dal 1 aprile i film della collezione Heroes

Il nuovo canale Sky dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche, Sky Cinema Collection, dal 1 al 14 aprile si popolerà di eroi e supereroi. I personaggi più amati del cinema, dei fumetti, dei videogiochi e della tv saranno i protagonisti della collezione HEROES, sul canale 303 Sky. Oltre 30 titoli tra cui scegliere il film da guardare insieme a tutta la famiglia. Tutti i film sono disponibili anche On Demand nella collezione HEROES.

La collezione Heroes di Sky Cinema Collection

Sky Cinema Collection ospita le saghe popolari, le filmografie delle star più celebri del grande schermo, i film vincitori di premi e rassegne internazionali e i cicli legati alle tante festività e ricorrenze durante tutto l’anno.

Ad aprile, il canale si popola di supereroi ed eroine con la collezione HEROES, più di 30 film a partire dal 1 aprile.

Si parte proprio lunedì 1 aprile con SPIDERMAN: HOMECOMING di Jon Watts con Tom Holland e Michael Keaton. Martedì 2 aprile arriva ROBOCOP, il poliziotto innestato in un robot pronto ad aiutare la polizia di Detroit, diretto da Paul Verhoeven con Peter Weller e Nancy Allen. Mercoledì 3 aprile è la volta di GHOST RIDER di Mark Steven Johnson con Nicolas Cage nei panni del romantico motociclista della Marvel. HANCOCK arriva sul televisore di casa giovedì 4 aprile, diretto da Peter Berg con Will Smith e Charlize Theron. Venerdì 5 aprile la collezione Heroes propone il campione d’incassi AVENGERS: INFINITY WAR di Joe Russo con Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Josh Brolin e Robert Downey Jr. Sabato 6 aprile è il momento di TRANSFORMERS – L’ULTIMO CAVALIERE di Michael Bay con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins. Domenica 7 aprile c’è THOR: RAGNAROK con Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono, terzo capitolo cinematografico in cui deve impedire che la perfida Hela, interpretata da Cate Blanchett, distrugga il suo pianeta. ANT-MAN AND THE WASP è il film in programma lunedì 8 aprile alle 21:45, in prima visione tv multistart con Sky Cinema Uno, con Paul Rudd nelle vesti di un supereroe piccolo piccolo. Martedì 9 aprile, sempre alle 21:15 c’è POWER RANGERS di D. Israelite con D. Montgomery, N. Scott. Mercoledì 10 aprile arriva THE PUNISHER di Jonathan Hensleigh con John Travolta e Thomas Jane. Giovedì 11 aprile Sky Cinema Collection trasmette LA LEGGENDA DEGLI UOMINI STRAORDINARI di Stephen Norrington con Sean Connery e Peta Wilson. Venerdì 12 aprile abbiamo il film rivelazione della scorsa stagione e vincitore di tre statuette agli Oscar 2019 (miglior colonna sonora, migliori costumi, miglior scenografia) BLACK PANTHER di Ryan Coogler con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan. Sabato 13 aprile rivediamo ANT-MAN AND THE WASP. A conclusione della collezione HEROES, SPIDER-MAN 2 è il film che vedremo domenica 14 aprile, di Sam Raimi. Una nuova avventura con Tobey Maguire e Kirsten Dunst.

E ancora, tra gli altri, MEN IN BLACK e MEN IN BLACK II, con la coppia di agenti segreti che sorveglia gli alieni sulla Terra, formata da Will Smith e Tommy Lee Jones, Arnold Schwarzenegger con LAST ACTION HERO - L'ULTIMO GRANDE EROE. Alicia Vikander è invece la protagonista del reboot della saga dedicata alla celebre avventuriera dei videogame Lara Croft in TOMB RAIDER.