Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 6 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Bad Company – Protocollo Praga, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2002, diretto da Joel Schumacher, con Matthew Marsh, Chris Rock, Anthony Hopkins, Peter Stormare e Brooke Smith. Una coppia di agenti Cia, Oakes e Pope, sono sulle tracce di un ordigno nucleare che sta per cadere in cattive mani. La pellicola è ambientata a Praga e il cattivo è un certo Vas, un russo che sembra avere il monopolio di quel tipo di commercio. Pope riesce ad ottenere la fiducia del russo, ma muore in un incidente. La missione sembra crollare, ma Pope ha un gemello, che viene addestrato velocemente per assumere la sua identità.

Transformers - L'ultimo cavaliere, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’azione di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, John Turturro, Stanley Tucci, Josh Duhamel. I Transfomers, robot alieni dal pianeta Cybertron, vivono tra noi ormai da anni, ma si nascondono dalle forze speciali del governo Usa. Quando un gruppo di ragazzini entra nell'area proibita di Chicago, dove ci fu una grande battaglia nel terzo capitolo della serie, Cade Yaeger interviene a salvarli e riceve da un Transformer vecchissimo e moribondo un antico talismano, che gli si attacca addosso.

Extraction, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2015 con Bruce Willis, Summer Altice, Kellan Lutz, Sam Medina, Steve Coulter e la regia di Steven C. Miller. Willis interpreta un ex agente della CIA che non è più lo stesso da quando sua moglie è stata uccisa. Il figlio Harry ha seguito i suoi passi diventando un agente della CIA e lavora con il padre nello sviluppo di una super arma chiamata il Condor. Intanto l’ex agente viene rapito da un gruppo di terroristi, così Harry lancia la sua operazione di salvataggio che porterà ad una cospirazione che cambierà la sua vita per sempre.

Film western da non perdere stasera in tv

Hostiles – Ostili, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film western del 2017, con Scott Wilson, Stephen Lang, Christian Bale, Rory Cochrane, Peter Mullan e la regia di Scott Cooper. Il capitano Joe Blocker è alla soglia della pensione quando, su richiesta del presidente degli Stati Uniti, gli viene ordinato di condurre fino al Montana il capo Cheyenne Falco Giallo, in fin di vita per una malattia terminale. Peccato che Joe abbia combattuto contro gli indiani fino a quel momento e abbia visto morire molti amici e commilitoni, alcuni proprio per mano di Falco Giallo. Al drappello si unisce anche Rosalie, una donna che ha visto trucidare la propria famiglia da una banda di ladri di cavalli Comanche.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

La spada nella roccia, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un indimenticabile film d’animazione del 1963 firmato Walt Disney. La pellicola, tratta dal libro dello scrittore inglese T.H. White, racconta la giovinezza di Semola, nonché futuro Re Artù, che riesce ad estrarre, tra lo stupore di tutti, la celebre spada saldata nella pietra. Un gesto che segnerà per sempre il suo destino e quello dell’Inghilterra.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Il caso Jeffrey McDonald, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un viaggio-documentario nel cuore di un caso di cronaca che ha scioccato gli Stati Uniti. Negli anni Settanta fece scalpore su tutti i giornali la notizia della morte di una donna incinta e delle sue due figlie, facenti parte della famiglia di un celebre dottore dei “berretti verdi”, ossia arruolato nelle forze speciali dell’esercito statunitense, tale Jeffrey MacDonald. La notizia ebbe ancora più eco quando l’accusa incominciò a cadere proprio su di lui, forse reo di essersi macchiato di quell’orribile triplo omicidio. Diretto da Nicholas McCarthy, con Scott Foley e Dave Annable.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Mai così vicini, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 2014, con Diane Keaton, Michael Douglas, Rob Reiner, Frances Sternhagen, Annie Parisse e la regia di Rob Reiner. Oren era il migliore agente immobiliare di tutta la contea di Fairfield, ma nel mercato post crisi e dopo la morte della moglie non riesce a piazzare la sua stessa villa al prezzo che si era prefissato. In attesa di concludere quella vendita e trasferirsi nel Vermont, Oren va a vivere in un appartamento pieno di scatoloni nel piccolo complesso residenziale di sua proprietà sulla costa, anche se il gruppetto di vicini non ne può più del suo caratteraccio. Fra questi c'è Leah, vedova inconsolabile e cantante di nightclub, un'anima sensibile che non riesce ad esibirsi in pubblico senza scoppiare in lacrime e nasconde il suo aspetto ancora assai gradevole dentro abiti severi. Riuscirà la donna a far breccia nel cuore di Oren?

Quo Vado?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un’esilarante commedia italiana, campione di incassi, diretta da Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Lino Banfi, Sonia Bergamasco e Maurizio Micheli. Checco è un ragazzo fortunato. Nella vita ha realizzato tutti i suoi sogni. Tutti lo invidiano. Vive con i suoi genitori e quindi non è costretto a sobbarcarsi una costosa indipendenza, è fidanzato, ma riesce a tenersi lontano dalle responsabilità del matrimonio e dei figli, e, soprattutto, ha un posto fisso: un impiego sicuro nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Tutto va a gonfie vele fino a quando, un giorno, il Governo vara la riforma della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. Checco è messo di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o venire trasferito lontano da casa.

Tre uomini e una gamba, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1997 che ha visto il debutto al cinema del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Giacomo deve sposare la figlia del padrone e i suoi due amici lo accompagnano al sud. Devono recapitare una gamba, opera d'arte moderna, al futuro suocero. Durante il viaggio, incontrano Marina, di cui il futuro sposo si innamora. Film campione d’incassi dove tutto funziona alla perfezione: trama, battute, tempi comici.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Sole cuore amore, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2016, diretto da Daniele Vicari, con Paola Tiziana Cruciani, Eva Grieco, Isabella Ragonese, Francesco Montanari, Giordano De Plano e Francesco Acquaroli. La pellicola racconta l’intensa e bellissima amicizia tra due trentenni, Eli e Vale, diverse per carattere e stile di vita, ma legate come sorelle.

Mai + come prima, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2005, candidato al David di Donatello, diretto da Giacomo Campiotti, con Laura Chiatti, Lidia Broccolino, Marco Velluti, Natalia Piatti e Marco Casu. Durante una vacanza in montagna, sei compagni di classe si ritrovano a vivere un’esperienza drammatica che li accompagnerà per tutta la vita e li aiuterà a trovare la propria strada.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

L'ultimo lupo, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film d’avventura del 2015 e girato in Cina. Regia di Jean-Jacques Annaud, con Ba Sen Zha, Bu Shawn, Dou Feng, Shaofeng Baoyingexige e Shwaun Dou. Chen Zhen, giovane studente nella Cina della rivoluzione culturale, viene trasferito in Mongolia da Pechino per educare una comunità di pastori nomadi. In quella terra, piena di una bellezza selvaggia e vertiginosa, è tuttavia Chen Zhen ad apprendere qualcosa sugli uomini e sui lupi, che il governo comunista ha deciso di sterminare. Colpevoli di frenare l'avanzata del progresso della Cina di Mao, i lupi vengono abbattuti da cuccioli o dentro safari crudeli, che alterano l'equilibrio uomo-natura che le tribù mongole avevano conquistato nei secoli. Affascinato dai lupi, Chen ne alleva uno di nascosto, compromettendo a suo modo l'ordine naturale delle cose.

Film polizieschi da non perdere stasera in tv

Training day, ore 21:15 Premium Cinema

Film poliziesco del 2001, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Scott Glenn, Ethan Hawke, Tom Berenger e Raymond J. Barry. Un esperto e ambiguo poliziotto viene chiamato a fare da tutore a Jake, una recluta con un incarico molto speciale. Una pellicola da non perdere per gli amanti dei colpi di scena e dell’azione.

Tango & cash, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film poliziesco del 1989, diretto da Andrei Konchalovsky, con Brion James, Kurt Russell, Jack Palance, Sylvester Stallone e Michael J. Pollard. Due poliziotti di carattere opposto e completamente diversi tra loro fanno coppia per bloccare un criminale della droga. Un film avvincente, per i fan di Stallone e dei film ricchi d’azione.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Mars attacks!, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Pluripremiato classico della fantascienza, ironico e scorretto, diretto nel 1996 dal genio di Tim Burton. Un’orda di marziani invade improvvisamente la terra. Il presidente americano James Dale si prepara all’incontro, con l’intenzione di trattare pacificamente con gli alieni. Tuttavia, le intenzioni degli extraterrestri sono ben altre e diventano palesi quando iniziano a distruggere cose e a uccidere chiunque. Con Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Annette Bening, Martin Short e Sarah Jessica Parker.

Film documentari da vedere stasera in TV

Free Solo - Sfida estrema, ore 20:55 National Geographic

Regia di Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhelyi. Un documentario che racconta una delle incredibili imprese dello scalatore Alex Honnold, specializzato nel free solo. Il film ha vinto il premio Oscar 2019 come “Miglior documentario”.

