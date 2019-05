Programmi TV da non perdere stasera, sabato 6 aprile

Programmi TV in onda stasera

MasterChef, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Su Sky Uno rivediamo in replica l’ultima puntata di “MasterChef Italia”. I 4 aspiranti chef rimasti in gara devono affrontare l'ultima Mystery Box e solo uno di loro otterrà un prezioso vantaggio. L'ospite speciale dell'Invention Test è lo chef Heinz Beck.

L’Aquila. Una città italiana, ore 21:00 su Crime investigation e History

A dieci anni dal terremoto, il racconto di una città distrutta, che cerca di risollevarsi tra speranze e delusioni. Chi ha vissuto quella terribile esperienza, ricostruisce cosa è accaduto il 6 aprile 2009.

Roberto Bolle: Questa notte mi ha aperto gli occhi, ore 21:15 Sky Arte HD

A Milano, Roberto Bolle, approfittando delle poche ore libere che la danza gli concede (di solito di notte), si confronta con scrittori, artisti e naturalmente altri ballerini. Ospite della puntata di stasera: Michele Serra.

Gipponi senza frontiere, ore 21:00 Blaze

La sfida più adrenalinica di sempre: una gara di velocità e destrezza al volante di camion. In questa edizione, gli abili guidatori sono pronti a tutto pur di accaparrarsi 10.000 dollari.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, il dott. Christian visita un uomo che per una rara condizione genetica ha bisogno di nuove orecchie. Intanto, la dott.ssa Dawn si occupa di una donna con un bizzarro problema intestinale.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Nelle due puntate di “Marchio di fabbrica” in onda stasera scopriamo, tra le altre cose, come preparano lo squalo fermentato in Irlanda e come fanno gli abitanti delle Ebridi Esterne a usare l'energia a pedali per trasportare il famoso tweed Harris.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida finale di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

Wild Islands, ore 21:00 Nat Geo Wild

Un viaggio attraverso oasi lontane, verso isole vulcaniche nate dal fuoco, che ospitano specie rare di piante e animali. Molte delle isole caraibiche sono state create dai vulcani e alcune sono ancora attive.

Fuori dal mondo, casi speciali, ore 21:00 Nat Geo People

Nel programma seguiamo la vita di alcune persone che hanno deciso di allontanarsi dal moderno stile di vita. Thorn costruisce delle difese per evitare gli attacchi degli orsi. Colbert tenta di finire il suo rifugio e Tony e Amelia sistemano il loro giardino.

Serie TV in onda stasera

La verità sul caso Harry Quebert, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo, su Sky Atlantic, altri due episodi di “La verità sul caso Harry Quebert”, la serie tv tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Joël Dicker diretta da Jean Jacques Annaud. Il protagonista è Patrick Dempsey, nei panni di Harry Quebert, scrittore e professore universitario che, a seguito del ritrovamento di un cadavere nella sua proprietà, viene indagato per omicidio.

S.W.A.T., ore 21.00 Fox

Alle 21:00 su Fox continuano gli episodi della prima stagione di “S.W.A.T.”, il remake dell’omonima serie tv degli anni ‘70. Il protagonista è l’ex Marine Daniel Harrelson, che viene incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata che rappresenta l’ultima tappa delle forze dell’ordine di Los Angeles.

The Catch, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 torna “The Catch”, la serie tv con protagonista Alice Vaughan, un’investigatrice privata di Los Angeles che deve fare i conti con l’ex fidanzato, un grande truffatore. L’uomo è in prigione ma tenta sempre di contattare la donna, essendo ancora innamorato di lei.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime continua la quindicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Major crimes, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime invece rivediamo un altro episodio della sesta stagione di “Major Crimes”, la serie tv spin-off di “The closer” con protagonista il capitano Sharon Raydor del Los Angeles Police Department. La donna è a capo dei Major crimes in seguito alla partenza del vicecapo Brenda Leigh Johnson e deve guadagnarsi la fiducia dei colleghi e dimostrare di essere all’altezza del ruolo che ricopre.

The last kingdom, ore 21:15 Premium stories

Un altro episodio della serie televisiva britannica ambientata alla fine del IX secolo e basata sulla serie di romanzi “Le storie dei re sassoni” scritta da Bernard Cornwell. Il protagonista è Uhtred di Bebbanburg, figlio di un aldermanno sassone, rapito dai vichinghi danesi e addestrato come uno di loro.

The Goldbergs - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi continua la sesta stagione di “The Goldbergs”, la sitcom ambientata negli anni Ottanta con protagonista la famiglia Goldberg. A raccontare le vicende è Adam, ragazzino undicenne che vive con la mamma Beverly, il papà Murray, i fratelli Erica e Barry e il nonno Al “Pops” Solomon.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati al padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

Friends, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central torna la seconda stagione della serie cult “Friends”. Andata in onda per dieci stagioni, dal 1994 al 2004, ha lanciato Jennifer Aniston e Courtney Cox. La serie racconta le vicende di sei amici attraverso le loro storie sentimentali e le loro avventure lavorative.

New girl, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 su Fox Comedy un altro episodio di “New Girl”, la serie con protagonista un'eccentrica e spumeggiante ragazza di nome Jess. Alla soglia dei trent'anni deve fare i conti con la rottura di una lunga relazione sentimentale. Dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 20:50 DeA kids

Su DeA Kids, alle 20:50, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Continuano anche i divertentissimi episodi del telefilm “iCarly”, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie prodotta dalla Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

A casa di Raven, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel “A casa di Raven”, la serie con protagonista Raven Baxter, madre divorziata di due gemelli, Booker e Nia, che vive con Chelsea, la sua migliore amica sin dall'infanzia, e suo figlio Levi.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

