Valeria Raciti vince MasterChef 8. La concorrente ha sconfitto gli avversari aggiudicandosi il titolo di ottavo MasterChef italiano, un premio da 100 mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette.

MasterChef 8, vince Valeria

Il LIVEBLOG della finale di MasterChef 8

MasterChef 8, la FOTOSTORIA

Ecco i momenti salienti della finale di MasterChef 8.

L’ultima Mistery Box di MasterChef 8

Ieri sera è andata in scena l’ultima sfida della Mistery Box dell’edizione 2019 di MasterChef Italia. Sotto alla cloche gli aspiranti chef hanno trovato un libro di ricette con il loro nome e la loro foto in copertina: lo stesso libro che il vincitore pubblicherà, con le proprio ricette. I concorrenti hanno dovuto realizzare un piatto a piacere, degno di occupare una pagina del loro primo, ipotetico, ricettario.

Gli aspiranti chef creano la prima ricetta del loro libro: IL VIDEO

Cucinare un Piatto degno di un vero MasterChef: IL VIDEO



La finale di MasterChef 8: l’assaggio della Mistery Box

I concorrenti hanno preparato i loro piatti in 60 minuti di tempo. La prima a presentarsi davanti alla giuria è Valeria con “Non ti scordar di te”, un finto arancino con gambero, nero di seppia, caviale, ribes. Segue Alessandro con “Incominciamo ripieni”, uno speciale tortello a base di pesce e funghi: “E’ un buon piatto per un primo libro, sicuramente non è banale”, commenta Giorgio Locatelli. Gloria cucina “Polenta, frico e baccalà”, un piatto molto bello, “da ristorante stellato” secondo Joe Bastianich; chiude gli assaggi Gilberto, che prova a stupire con “Capesante, dashi e aria di mela verde e zenzero”, un piatto “veramente eccezionale” a detta di Bruno Barbieri. Proprio Gilberto è il migliore e gode di un importante vantaggio nel successivo Invention Test.

L’assaggio dei piatti della Mistery Box: IL VIDEO

L’Invention Test della finale di MasterChef 8

Protagonista dell’ultimo Invention Test di MasterChef 8 è lo chef tre stelle Michelin Heinz Beck: i concorrenti hanno provato a replicare quattro dei suoi piatti più celebri ed è proprio Gilberto ad assegnare le preparazioni. Alla fine della prova uno dei cuochi amatoriali deve togliersi il grembiule, mentre gli altri tre proseguono la corsa verso il titolo di ottavo MasterChef italiano.

Heinz Beck spiega i piatti a Gilberto: IL VIDEO

I concorrenti preparano i piatti di Heinz Beck: IL VIDEO

L’assaggio dell’Invention Test della finale di MasterChef 8

Il primo a presentare il piatto è Gilberto, vincitore della Mistery Box, con il suo filetto di sgombro, una buona preparazione, nonostante qualche pecca. Alessandro fa un buon lavoro, preparando dei difficili tortellini ripieni di coniglio, Valeria riesce nell’impresa di realizzare una sfera al melograno per il suo dolce ispirato ad Heinz Beck, mentre Gloria affronta la preparazione più complicata della prova.

L’assaggio dei piatti dell’Invention Test: IL VIDEO

I tre finalisti di MasterChef 8: eliminato Alessandro

Uno dei concorrenti deve abbandonare la gara: la giuria sceglie di eliminare Alessandro. Gloria, Valeria e Gilberto si giocano il titolo di ottavo MasterChef italiano.

L’eliminazione di Alessandro: IL VIDEO

MasterChef 8, la finalissima: il menù degustazione

I tre finalisti affrontano la sfida finale: ad accoglierli in studio, i cuochi amatoriali che hanno partecipato all'ottava edizione del cooking show e i parenti divisi in tribune, in base alle tre tifoserie. Gli aspiranti chef hanno realizzato un menu degustazione per Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, raccontando attraverso i loro piatti la propria idea di cucina e la voglia di vittoria. Il menù di Gloria si ispira ai Guriuz, delle figure mitologiche della sua terra; Gilberto porta i giudici a spasso per Mediterraneo e oceano in omaggio ai suoi numerosi viaggi in giro per il mondo; Valeria racconta se stessa attraverso gusti e sapori.



La Finalissima ha inizio: IL VIDEO

La Finalissima ha inizio: IL VIDEO

Le entrée della finale: IL VIDEO

Gli antipasti della finale: IL VIDEO

I primi della finale: IL VIDEO

I secondi della finale: IL VIDEO

I dolci della finale: IL VIDEO

MasterChef 8: vince Valeria

Alla fine degli assaggi, Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo si riuniscono per decidere chi sarà il vincitore di MasterChef 2019: vince Valeria Raciti, segretaria di Catania con una grande passione per la cucina. Gilberto Neirotti e Gloria Clama vedono sfumare il loro sogno ad un passo dal traguardo. La vincitrice ha proposto un menù degustazione intitolato “Fra me e me”: tra i suoi piatti ci sono l’entrée “C’era una volta”, una rivisitazione di una bruschetta, con pane di Altamura e sferificazione di pomodoro; un antipasto con un cannolo di alici marinate, ripieno di battuto di melanzane, aria di prezzemolo, mandorle tostate, salicornia e uova di trota; il primo “Incontro tra tradizione e innovazione”, spaghetti ai ricci di mare, spuma al cocco e alghe; i secondi “Gli opposti a volte si attraggono” (guancia di vitello e gambero crudo con bisque al Marsala e giardiniera di radici e germogli), e “Piccione al tè Oolong Phoenix” (piccione al tè Oolong Phoenix con patate alla barbabietola e bietoline rosse); il dessert “Lieto fine”, gelato alla ricotta su terra al pistacchio con coulis di lamponi e spugna di agrumi.

La premiazione di Valeria: IL VIDEO