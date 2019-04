DC: The Batman e Joker saranno dark

Dopo l’enorme successo di pubblico e critica registrato da Wonder Woman, Aquaman e dall'anteprima di Shazam!, i prossimi progetti di Warner Bros. e DC Comics puntano su un’atmosfera più oscura. Ecco cosa aspettarsi da The Batman e dal solo movie sull’acerrimo nemico dell’Uomo Pipistrello.



DC e i prossimi film sui supereroi



Il Joker di Joaquin Phoenix



La pellicola stand-alone sul Joker porterà sul grande schermo un universo dark, che avvolgerà Gotham City e i suoi delinquenti: il progetto di Todd Phillips, al timone del film sul Principe del Crimine, sta andando proprio in questa direzione, a partire dall’interpretazione di Joaquin Phoenix: l’attore, sin dall’inizio, ha detto che la sua versione del Joker “sarà diversa da qualsiasi cosa vista fino ad ora sul grande schermo dai fan dei fumetti”. Al centro della storia ci sarà la parte più intima del personaggio, “un malato di mente che diventa il Joker". L’obiettivo futuro di DC - spiega il produttore Peter Safran - è proprio questo: non preoccuparsi di creare un gigantesco universo pianificando collegamenti su collegamenti, ma piuttosto “creare dei buoni film con questi personaggi”.



The Joker, nuovo VIDEO del film



Batman? E’ ateo



The Batman: Cavaliere sempre più Oscuro con Matt Reeves



Così anche il The Batman di Matt Reeves, seppur ancora avvolto nel mistero, si concentrerà sull’evoluzione del protagonista, elevandolo ad una versione dark inedita per l’iconico supereroe, che si muoverà risolvendo crimini e cacciando criminali: “Si tratta di una storia noir focalizzata sul punto di vista di Batman - dice Reeves - Vedremo Batman nella sua versione da detective, più di quanto lo abbiamo visto in qualsiasi altro film. I fumetti sono colmi di storie del genere, in quanto lui dovrebbe essere il più grande detective del mondo, ma questa componente non ha sempre fatto parte dei film precedenti. Sarà al contempo elettrizzante ed emozionante”. Intanto, dopo la conferma ufficiale dell’abbandono del progetto da parte di Ben Affleck, Batman resta ancora senza un volto, ma la casa di produzione si appresta a dare il via ai casting, programmando l’inizio delle riprese entro l’anno.



The Batman, Bel Affleck non ci sarà



I villain di The Batman



Ad incidere sull’atmosfera oscura di The Batman sarà certamente anche la scelta dei villain contro cui l’Uomo Pipistrello se la dovrà vedere. Già, perché non si tratterà di un solo nemico: “The Batman avrà diversi cattivi, non solo uno o due… Io so che di sicuro ce ne saranno tre, più altri che riempiranno la popolazione di Gotham in camei e ruoli di supporto”, ha rivelato Mark Hughes di Forbes. Dunque, non solo Joker e i cattivi dellhniverso DC che già conosciamo...



The Batman: e tu, quale villain sceglieresti?



The Batman è atteso nelle sale nell’estate del 2021, preceduto il prossimo autunno dal film stand-alone sul Joker.