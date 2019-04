Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 31 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film commedia da vedere stasera in TV

Non c’è 2 senza te, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia italiana del 2015 per la regia di Massimo Cappelli, con Fabio Troiano, Belén Rodriguez, Dino Abbrescia e Tosca D’Aquino. La vita di Moreno e Alfonso viene stravolta dall’arrivo di Niccolò, 11 anni. La difficile convivenza è complicata dal fatto che entrambi provano a fingersi etero. Uno di loro si innamora della bellissima Laura, ma grazie all’aiuto di una variopinta combriccola Alfonso e Moreno torneranno insieme, rinsavendo.

Vi presento i nostri, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2010 diretta da Paul Weitz e interpretata da Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Jessica Alba, Barbra Streisand e Dustin Hoffman. Terzo capitolo della saga tutta da ridere “Ti presento i miei”. Le disavventure di Gaylord Fotter non hanno mai fine: dopo 10 anni di matrimonio e due pargoli, sembra finalmente aver conquistato il rispetto del suocero. Ma tutto è ancora in gioco. Un film divertente e rilassante da vedere in compagnia.

Rise of the Legend – la nascita della leggenda, ore 20 su Premium Cinema +24

Su Premium Cinema +24, alle ore 20, il film diretto da Chow Hin Yeung Roy con Sammo Hung Kam-Bo, Eddie Peng, Luodan Wang, Boran Jing, Angela Baby, Cho-lam Wong. Adrenalinico racconto delle origini del leggendario maestro di kung-fu Wong Fei-Hung e della sua lotta contro una dinastia ormai corrotta e senza onore. Film d’azione che narra l’ascesa di Wong Fei-Hung come figura di rettitudine e di giustizia negli ultimi anni della corrotta dinastia Qing.

Separati innamorati, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2011 per la regia di Lee Toland Krieger, con Rashida Jones, Andy Samberg, Ari Graynor, Elijah Wood. Celeste e Jesse si sono conosciuti ai tempi del liceo e si sono innamorati, decidendo di sposarsi nonostante l’età giovanissima. L’amore però si consuma, e alla soglia dei 30 anni si sono già separati, ma non vogliono divorziare. Infatti, preferiscono rimanere amici che insieme condividono la vita, i piaceri e i dolori, frequentando persone diverse. Un film emozionante.

Licenza di matrimonio, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Film americano del 2007 per la regia di Ken Kwapis, con Robin Williams, Mandy Moore e John Krasinski. Ben e Sadie convivono felici e lui decide di farle la fatidica proposta in occasione dell’anniversario dei suoceri. Si immagina un matrimonio ai tropici, ma la moglie vuole una cosa semplice gestita dal reverendo Frank, che nel corso prematrimoniale darà loro filo da torcere. Un film da non perdere.

Film biografici da vedere stasera in TV

The Imitation Game, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Il regista Morten Tyldum dirige questo intenso film drammatico e biografico del 2014, con Charles Dance, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong e Benedict Cumberbatch. Alan Turing, brillante matematico ed esperto di crittografia, viene interrogato dall’agente di polizia che lo ha arrestato per atti osceni. Turing inizia a raccontare la sua storia partendo dall’episodio di maggiore rilevanza pubblica: il periodo, durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui fu affidato a lui e ad un piccolo gruppo di cervelloni, fra cui un campione di scacchi e un’esperta di enigmistica, il compito di decrittare il codice Enigma, ideato dai Nazisti per comunicare le loro operazioni militari in forma segreta. È il primo di una serie di flashback che scandaglieranno la vita dello scienziato morto suicida a 41 anni e considerato oggi uno dei padri dell’informatica in quanto ideatore di una macchina progenitrice del computer.

Film gialli da vedere stasera in TV

Assassinio sull’Orient Express, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Kenneth Branagh dirige un cast stellare con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp in una storia tratta da uno dei bestseller di Agatha Christie. Il detective Poirot, infatti, si ritrova ad indagare su un omicidio avvenuto su un treno. “Assassinio sull’Orient Express” è il film ideale per chi ama i thriller e i gialli, per una serata da trascorrere all’insegna del mistero insieme a Sky.

Codice criminale, ore 21 su Sky Cinema Drama

Giallo americano del 2016 per la regia di Adam Smith II, con Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Lyndsay Marshal e Sean Harris. Per tre generazioni, la chiassosa famiglia di Cutler vive da fuorilegge per le campagne UK, prendendosi gioco di polizia e residenti. Presto però Chad finirà incastrato tra le tradizioni nomadi e i progetti futuri del figlio, attraversando una serie di guai con la legge. Un film dal ritmo incalzante.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

I primitivi, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’animazione inglese diretto da Nick Park. L’eroe cavernicolo Dug e il suo miglior amico Hognob uniscono le forze per combattere un nemico travolgente che sta minacciando la loro serenità e il mondo intero. Appuntamento fatale… su un campo da calcio. Un film divertente e leggero per una serata con tutta la famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

Blitz, ore 21 su Sky Cinema Action

Regia di Elliott Lester, con Jason Statham, Paddy Considine, Aidan Gillen, David Morrissey, Richard Riddell. A Londra, un serial killer sta attaccando la polizia. Cosa succede quando coloro i quali, si suppone, dovrebbero proteggere diventano il bersaglio? Di fronte a un nemico astuto quanto perverso, Brant, un poliziotto dai metodi atipici, intraprende le indagini. Un thriller adrenalinico da vedere se amate i film che vi tengono incollati alla poltrona.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Encounter, il contatto, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film americano del 2018 per la regia di Paul Salamoff, con Luke Hemsworth, Anna Hutchinson, Cheryl Texiera e Tom Atkins. Un gruppo di amici compie una grandiosa scoperta durante una scampagnata fuori porta: un velivolo che proviene da un altro pianeta con all’interno una strana creatura. Le intenzioni di questo alieno sembrano sin da subito poco chiare, e il finale è tutto da scoprire. Una pellicola low budget dal sapore anni ’80 che vi allieterà la serata, anche solo strappandovi un sorriso.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jurassic World – Il regno distrutto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, Isla Nublar sta per essere sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere se salvare i dinosauri superstiti che la popolano o se lasciare che la natura faccia il suo corso. Eli Mills propone a Claire di coinvolgere Owen per una missione di salvataggio, che recuperi anche il Raptor super-intelligente Blue. Con Geraldine Chaplin, Ted Levine, James Cromwell, Jeff Goldblum, Rafe Spall e la regia di J.A. Bayona.

Film drammatico da vedere stasera in TV

In viaggio con Adele, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film italiano del 2018 per la regia di Alessandro Capitani, con Alessandro Haber, Sara Serraiocco e Isabella Ferrari. Adele è una ragazza di 25 anni con disturbi mentali che non ha mai conosciuto il papà e che vive sotto l’ala protettiva della mamma Margherita. Tutto cambia quando lei muore all’improvviso: abbandonata dai parenti, incontrerà Aldo, dottore di 65 anni che si scoprirà papà di Adele, e deciderà di prendersene cura. Avrà così inizio un toccante viaggio tra due perfetti sconosciuti che vengono da vite assai diverse e che insieme, con un po’ di buona volontà, sapranno costruire una famiglia. Un film emozionante da guardare con un pacco di fazzoletti alla mano.

Cinquanta sfumature di rosso, ore 21:10 su Premium Cinema

Regia di James Foley. Un film con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora, Luke Grimes. Anastasia e il suo principe, Christian Grey, convolano a nozze, e in un attimo, con un colpo di bacchetta, i discorsi tra loro si adeguano alla nuova situazione: lui non ha piacere che lei prenda il sole in topless, inoltre preferirebbe che cambiasse il suo cognome nell'indirizzo email del lavoro, da Steele in Grey, e che rientrasse a casa alla sera senza tergiversare per i fatti suoi. Il capitolo finale della trasposizione cinematografica della trilogia erotica di E.L. James. La controversa saga nata da una fanfiction e assurta a fenomeno social si conclude tra molte conferme e qualche colpo di coda.

We are Marshall, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film americano del 2006 per la regia di McG, con Matthew McConaughey, Matthew Fox e Anthony Mackie. Nel novembre del 1970, allenatori e giocatori di football della Marshall University muoiono in un incidente aereo. Unico superstite è Nate, che il giorno del volo era rimasto a casa. Da solo, troverà un modo per riformare la squadra e giocare il campionato per onorare gli amici perduti. Una lotta contro il tempo e un film che vi commuoverà.

Film horror da vedere stasera in TV

The Maid, la morte cammina tra i vivi, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film del 2005 per la regia di Kelvin Tong, con Alessandra De Rossi, Huifang Hong, Benny Soh e Zhenwei Guan. Per la prima volta sola e lontana da tutti, Rosa arriva a Singapore e trova lavoro come cameriera. Secondo la superstizione cinese, il settimo mese del calendario lunare è quello in cui si aprono le porte degli inferi per permettere agli spiriti di camminare sulla Terra per trenta giorni. All'oscuro di tale leggenda, Rosa arriva alla vigilia dei trenta giorni e inizierà così il suo inferno. Un film terrificante, per una serata da brivido.

