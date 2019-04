Film stasera in TV: da non perdere oggi, domenica 24 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hurricane – Allerta uragano, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’azione americano del 2018 per la regia di Rob Cohen, con Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten e Ralph Ineson. Mentre si avvicina un uragano colossale, un team di ladri si infiltra in una struttura segreta per fare il colpo della vita. Un cacciatore di uragani e un agente del tesoro tenteranno di fermarli. Un film per rimanere col fiato sospeso tutta la serata.

Film commedia da vedere stasera in TV

C’est la Vie – Prendila come viene, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Una deliziosa commedia francese ambientata in uno sfarzoso castello del XVII secolo diretta da Eric Toledano e Olivier Nakache, noti soprattutto per la regia del precedente “Quasi amici”.Max è un wedding planner disilluso che dirige uno scombinato staff nell’organizzazione di un maestoso ricevimento. Si trova, suo malgrado, a dirigere e sopportare James, un eccentrico cantante per matrimoni, la nevrotica Adele, vice di Max, lo scriteriato fotografo Guy e Samy, cameriere improvvisato che combina solo guai. Con Jean-Pierre Bacri, Jilles Lellouche, Hye Haidara, Jean-Paul Rouve, Alban Ivanov.

Caccia al tesoro, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Gennaro Guazzo, Francesco Di Leva. Una banda cerca di rubare il tesoro di San Gennaro per aiutare il figlio di una di loro a salvarsi da una brutta malattia al cuore. Con questo film, i Vanzina cercano di recuperare la tradizione della classica commedia napoletana. Il risultato è una commedia leggera, divertente e ben interpretata per una serata di risate in famiglia.

Magic Mike XXL, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Con Channing Tatum, Juan Piedrahita, Sharon Blackwood, Alison Faulk, Josh Diogo, “Magic Mike XXL” è un film con la regia di Gregory Jacobs. Sequel di “Magic Mike”, troviamo il protagonista che chiama i suoi vecchi compagni per un ultimo spettacolo. Film divertente e a tratti malinconico, ribalta gli stereotipi di genere e fa un lucido ritratto dell’America.

Le ragazze del Coyote Ugly, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film americano del 2000 per la regia di David McNally, con Piper Perabo, Adam Garcia, John Goodman, Maria Bello, Tyra Banks e Izabella Miko. Violet ha un sogno da realizzare: diventare cantautrice. Armata di pazienza, fa il giro delle case discografiche e non ottiene neanche un’audizione. Per pagarsi l’affitto, trova un lavoro in un locale, il celebre Coyote Ugly, dove le ragazze servono da bere e seducono i clienti. Influenzata dall’atmosfera del locale, la ragazza diviene una delle attrazioni più ambite del locale.

Un piano perfetto, ore 21:00 su Premium Cinema Comedy

Commedia francese del 2012 per la regia di Pascal Chaumeil, con Diane Kruger, Dany Boon, Etienne Chichot e Alice Pol. Nella famiglia Lefebre, ogni primo matrimonio finisce in divorzio, proprio come si trattasse di un’antica maledizione. Isabelle è fidanzata con l’amore della sua vita, ma teme che le maledizione colpirà anche lei e decide di sposare un altro uomo, un tipo avventuroso che la porterà in un rocambolesco matrimonio in giro per il mondo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Mistero a Crooked House, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Gilles Paquet-Brenner con Glenn Close, Terence Stamp, Max Irons, Gillian Anderson, Christina Hendricks. Il detective Charles Hayward viene reclutato da una ex fiamma, Sophia Leonides, per trovare il colpevole dell'omicidio di suo nonno Aristides, ricco patriarca, prima che Scotland Yard porti a galla scomodi segreti di famiglia. L'adattamento del romanzo che la regina del giallo, Agatha Christie, ha sempre definito il suo vero capolavoro.

Hangman – Il gioco dell’impiccato, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Thriller americano del 2017 per la regia di Johnny Martin, con Al Pacino, Brittany Snow, Karl Urban e Sarah Shahi. Ray è un rispettabile detective della squadra omicidi. Il suo collega Will, esperto di profiling, riceve il compito di catturare un famigerato serial killer che ha commesso una serie di omicidi basati su un gioco per bambini. Un thriller torbido e inquietante.

Nessuna verità, ore 21:00 su Premium Cinema

Thriller americano per la regia di Ridley Scott, con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Golshifteh Farahani, Mark Strong e Vince Colosimo. L’Agente CIA Roger è sulle tracce di un gruppo di terroristi attivi in Giordania. Dopo aver escogitato un piano per infiltrarsi nelle loro fila, deve trovare l’appoggio del collega Ed, scaltro veterano sospettato di doppio gioco. E per quanto tutto sembri andare bene, ha inizio una storia adrenalinica dove Roger non riesce a fidarsi di nessuno, soprattutto di coloro che sembrano volerlo aiutare.

Film d'animazione da vedere stasera in tv

Sherlock Gnomes, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Su Sky Cinema Family alle 21 va in onda "Sherlock Gnomes", un giallo d'animazione che piacerà ai grandi e ai piccini. Diretto da John Stevenson, è il sequel di "Gnomeo e Giulietta" e ne conserva lo stesso spirito divertente. Gnomeo e Giulietta sono a Londra stavolta dove qualcuno sta facendo sparire tutti gli gnomi da giardino. Un caso perfetto per Sherlock Gnomes, investigatore che, con il fidato amico Watson, si mette subito sulle tracce del rapitore. Tra musica, balli e un pizzico di giallo, "Sherlock Gnomes" è il film ideale per trascorrere una serata con tutta la famiglia.

Film di guerra da vedere stasera in tv

Black Hawk Down, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Ridley Scott. Un film con Josh Hartnett, Tom Sizemore, Ewan McGregor, Sam Shepard, Jason Isaacs, Jerry Bruckheimer. Nel 1993 in Somalia comanda Aidid che fa letteralmente morire di fame il popolo, sottraendo gli aiuti umanitari occidentali. Gli Americani decidono di catturare alcuni complici del signore della guerra. Sulla carta l'operazione è perfetta, ma nella realtà ben presto il controllo viene perso. Un elicottero viene abbattuto proprio in una piazza di Mogadiscio. Un film duro, intenso e realistico, con una ricostruzione storica molto fedele agli eventi reali.

Film drammatici da vedere stasera in tv

L’incredibile vita di Norman, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Diretto da Joseph Cedar, con Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg. L'incontro tra Norman e un politico in ascesa che diventerà un leader mondiale capace di influenzare radicalmente la vita del negoziante. Film da vedere per l’ottima interpretazione di Richard Gere, la colonna sonora e una storia intelligente e originale.

Happy End, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico francese del 2017 per la regia di Michael Haneke, con Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz e Fantine Herduin. Una benestante famiglia francese che vive a nord della Francia vive nella ricchezza, incurante della miseria che imperversa nei campi dei migranti intorno alla città portuale di Calais. Un film che commuove per attualità e delicatezza dei temi trattati.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Flatliners – Linea mortale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Regia di Niels Arden Oplev. Un film con Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemons, Kiefer Sutherland. Cinque studenti di medicina del Trinity Emmanuel Medical Center si avventurano in un esperimento audace ma pericoloso. L'idea è dell'ambiziosa studentessa Courtney Hall che riunisce i suoi compagni in un laboratorio del seminterrato dell'università: ognuno di loro a turno si stende sul lettino lasciando che gli altri gli fermino il cuore. In quella breve ma angosciante esperienza di premorte, anche i più scettici assistono agli effetti del risveglio delle funzioni cerebrali oltre alle potenzialità della scoperta scientifica. Ma nessuno considera le controindicazioni. L'equilibrio tra realtà e finzione sorretto dalla suspense del thriller finisce per spezzarsi nella monotonia di una sceneggiatura ripetitiva.

Geostorm, ore 21:00 su Premium Cinema +24

Un film di Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris, Alexandra Maria Lara. Un testardo ma affascinante progettista di satelliti è costretto a collaborare con il fratello per salvare il mondo. Proprio mentre i due uomini devono risolvere un grosso problema spaziale, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti. Debutto alla regia di Devlin con questo film apocalittico del 2017, di grande attualità: “chi controlla il clima controlla il mondo”.

Film horror da vedere stasera in tv

Dead Silence, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Horror americano del 2007 per la regia di James Wan, con Ryan Kwanten, Amber Valletta e Donnie Wahlberg. Una donna viene uccisa nella sua abitazione poco dopo aver ricevuto un pacco contenente un pupazzo da ventriloquo. Il sospettato è il marito, che si darà da fare per scagionarsi e scoprire la verità. Il colpevole è una donna appartenente al loro passato… Un horror piuttosto prevedibile, ma ugualmente piacevole.

