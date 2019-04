Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 15 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Una festa esagerata, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno va in onda “Una festa esagerata”, una divertente commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Vincenzo Parascandolo vive in una splendida casa con terrazzo con moglie e figlia quasi diciottenne. La “festa esagerata” è quella per i 18 anni della ragazza, che però sarà resa un inferno dalla vicina di casa. Con Tosca D’Aquino, Iaia Forte, Massimiliano Gallo, Francesco Paolantoni e la giovane Mirea Flavia Stellato. Per una serata “esageratamente divertente”.

Forever young, ore 21:00 su Premium Cinema Comedy

Regia di Fausto Brizzi, film del 2012 con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne, prima di scoprire che il ragazzo è il figlio della sua amica cougar sempre a caccia di toy-boy. Franco infine è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. Il tratto comune è evidentemente quello anagrafico e la caratteristica dominante di questi baby boomer intorno al mezzo secolo è il loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età. Ci sono anche cinquantenni in pace con se stessi, come Stefania, la fisioterapista di cui Giorgio si innamora, ma a prevalere è la smania di un’eterna giovinezza. Un’amara riflessione sulla vita nell’età di mezzo.

Tully, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film americano del 2018 per la regia di Jason Reitman, con Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass e Ron Livingston. Marlo è la madre di due bambini incinta del terzo che riceve, come regalo dal fratello, una tata che la aiuti durante le ore serali. Quello che ancora non sa è che questa ragazza, di nome Tully, è una collegiale dallo spirito libero pronta a cambiarle radicalmente la vita. Uno spaccato ironico e divertente della società borghese americana in tutti i suoi aspetti, e un film piacevole per una serata che vi strapperà un sorriso.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Giovanna D’Arco, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film del 1999 per la regia di Luc Besson, con Milla Jovovich, Dustin Hoffman, John Malkovich e Faye Dunaway. Nel villaggio di Domrémy, la tredicenne Giovanna d’Arco ha strane visioni e sente una voce che le intima di salvare la Francia. Decide dunque di recarsi al cospetto dell’erede al trono, spiegando di parlare in nome di Dio e suscitando così un certo scalpore. Carlo VII è affascinato dalla prospettiva di successo e, senza esitare, la mette a capo di un esercito. Un film dedicato alla vita di Giovanna d’Arco che abbandona il misticismo e la spiritualità per sollevare armature, spadoni e imbarcarsi in rocambolesche scene d’azione.

Loving – L’amore deve nascere libero, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2016 per la regia di Jeff Nichols, con Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas e Nick Kroll. Nel 1958 la coppia interraziale formata da Mildred e Richard Loving viene arrestata e condannata a un anno di detenzione. La loro unica colpa è quella di essersi sposati. Inizia così una causa contro lo stato segregazionista della Virginia per invalidare tutte le leggi contro le unioni interraziali. Un film emozionante, da guardare per riflettere.

L’insulto, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Regia di Ziad Doueiri, con Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri, Camille Salameh. Beirut: una banale lite fra un cristiano libanese e un profugo palestinese degenera in una disputa nazionale. Incalzante dramma premiato a Venezia e candidato agli Oscar 2018.

L’uomo d’acciaio, ore 21:10 su Premium Cinema

Diane Lane, Laurence Fishburne, Kevin Costner, Russell Crowe e Harry Lennix recitano in questo film d’azione diretto da Zack Snyder. Il pianeta Krypton, esaurite le risorse naturali, è condannato a implodere. A pochi giorni dalla fine e nei giorni del colpo di stato del generale Zod, nasce un bambino destinato a cambiare la vita di un pianeta più giovane e lontano. Figlio di Jor-El, scienziato e luminare di Krypton, Kal viene imbarcato su una navicella e lanciato nello spazio con il codice genetico del suo popolo. Atterrato in Kansas e sopravvissuto ai genitori, Kal viene recuperato dai coniugi Kent, che lo educano con amore e senso etico. Molto presto però la natura aliena e formidabile di Clark prende il sopravvento emarginandolo dal mondo. Diventato uomo dentro al corpo di un dio, lascia la casa paterna in cerca delle proprie origini.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Boog & Elliot – A caccia di amici, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione americano del 2006 per la regia di Roger Allers e Jill Culton. Boog è un grosso grizzly addomesticato, star degli show naturalistici della ranger Beth che lo accudisce con otto pasti al giorno e una casa con tutti i confort. Un giorno, per caso, Boog salva la vita al cervo Elliot e scappa con lui nella foresta: ma qui, la vita, è decisamente ben diversa da quella a cui lui era abituato con Beth. Un film divertentissimo con un’importante morale ecologista. Da vedere con i bambini per una serata piacevole.

Film d’azione da vedere stasera in TV

John Wick – Capitolo 2, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione americano del 2017 per la regia di Chad Stahelski, con Keanu Reeves, Ruby Rose, Ian McShane, John Leguizamo e Laurence Fishburne. Il killer John Wick deve tornare in azione per colpa di un complotto ordito da un vecchio socio. Vincolato da un legame di sangue, dovrà vedersela con alcuni dei criminali più spietati del mondo. Un film adrenalinico con un Keanu Reeves che mantiene tutte le promesse del primo capitolo della saga, e ancora di più.

Baywatch, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Regia di Seth Gordon, con Dwayne “The Rock” Johnson, Zac Efron e i cammei di David Hasselhoff e Pamela Anderson. Raggiunge il grande schermo la serie tv che ha spopolato negli anni 90, con una dose di umorismo e fisici statuari. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga. Per farsi qualche risata e un tuffo nel passato.

Blu profondo 2, ore 21:00 su Premium Cinema +24 HD

Regia di Darin Scott con Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach, Nathan Lynn, Kim Syster, Jeremy Boado, Adrian Collins, Cameron Robertson, Darron Meyer. La ricercatrice Dr. Misty Calhoun fa squadra con il miliardario farmaceutico Michael Beach, sempre alle prese con gli squali. Seguito del fortunato “Blu profondo” è altrettanto divertente, seppur con un cast del tutto rinnovato. Il film è uscito direttamente in Home Video.

Arctic Predator – Terrore tra i ghiacci, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2010 per la regia di Vìctor Garcìa con Erbi Ago, Velizar Binev, Lucy Brown e Dean Cain. Un gruppo di esploratori è alla ricerca di una nave affondata nel diciannovesimo secolo al lardo della costa antartica. Durante le ricerche, si ritroveranno a combattere contro una creatura aliena che era sepolta, da secoli, in mezzo ai ghiacci. Per una serata… da brividi.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

La casa Russia, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ispirato dall’omonimo romanzo del geniale John Le Carré, un film di Fred Schepisi con Sean Connery, Michelle Pfeiffer e Klaus Maria Brandauer. Gli inglesi hanno ricevuto documenti che provano l’impossibilità dei russi ad avviare una guerra nucleare. Barley Blair, scapestrato direttore londinese, si trasforma in spia e sbarca a Mosca per tentare di contattare il dissidente che ha procurato i documenti. Sul posto entra però in gioco il KGB e la spia deve fare una scelta per salvare se stesso e la donna russa di cui si è innamorato. Le complicate trame di Le Carré in un film con un cast stellare uscito nel 1990.

Film romantici da vedere stasera in TV

Se scappi, ti sposo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Se scappi ti sposo è un film diretto da Garry Marshall con Richard Gere, Paul Dooley, Julia Roberts Hector Elizondo e Joan Cusack. Racconta la storia del reporter newyorkese Ike Graham in cerca di un'idea interessante a cui dedicare il nuovo articolo della sua rubrica su USA Today. Al pub dove solitamente trova ispirazione conosce un uomo sconsolato che gli racconta di una donna che ha sistematicamente abbandonato all'altare ogni suo sposo nel giorno delle nozze. Il giornalista decide così di scrivere un articolo sulla “sposa in fuga”, mettendo in moto una serie di incontri e una storia d’amore inaspettata.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, va in onda “The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra”; un film diretto da Mark Pellington, con Richard Gere, Will Patton, Alan Bates, Laura Linney, Lucinda Jenney. Un giornalista vedovo indaga sulle misteriose apparizioni di una spaventosa creatura che si verificano nella cittadina di Point Pleasant. Richard Gere in un thriller paranormale ispirato a fatti realmente accaduti.

Effetti collaterali, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Thriller americano del 2013 per la regia di Steven Soderbergh, con Rooney Mara, Jude Law, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum. Dopo una crisi, Emily cerca aiuto per combattere l’ansia. Curata dapprima con gli antidepressivi, che le causano assuefazione senza portarla a un miglioramento, Emily trova sollievo con un farmaco sperimentale che le consente di tornare a essere felice e innamorata del marito Martin. Una notte, però, il marito viene pugnalato nella cucina di casa. All’arrivo della polizia, è Emily ad avere in mano il coltello, e sostiene di non ricordare nulla di quanto avvenuto. Un film adrenalinico, ricco di colpi di scena.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV