Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 12 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Puoi baciare lo sposo, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Commedia tutta italiana per una serata all’insegna del divertimento. Regia di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Antonio Catania, Dino Abbrescia e Mary L. Milne. Antonio vive a Berlino dove condivide un appartamento con Benedetta, una ragazza ricca e svampita, e con Paolo, il ragazzo di cui si è innamorato a prima vista. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri in Italia. Antonio esita perché non ha mai rivelato la sua omosessualità a padre e madre, ma infine cede e parte per Civita di Bagnoregio, il paesino dove è cresciuto e di cui suo padre è sindaco.

Show Dogs - Entriamo in scena, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia divertente ideale per tutta la famiglia, diretta da Raja Gosnell,con Stanley Tucci, Valeria Marini, Alan Cumming, Claudio Amendola e Shaquille O'Neal. Max è un agente eccezionale, un cane poliziotto addestrato, beniamino di tre piccioni, abituato a cavarsela da solo. Una notte, al porto, s'imbatte nel rapimento di un cucciolo di panda e nell'agente dell'FBI che sta investigando sul caso. Tra Max e l’umano Frank non è amore a prima vista, ma il commissario non sente ragioni e li accoppia: parteciperanno sotto copertura ad una prestigiosa mostra canina al Caesar’s Palace di Las Vegas e sgomineranno il contrabbando illegale di animali rari.

Che fine hanno fatto i Morgan?, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Una commedia perfetta per una serata da trascorrere in casa con amici e famiglia. Regia di Marc Lawrence, con Sarah Jessica Parker, Hugh Grant, Sam Elliott, Wilford Brimley e Mary Steenburgen. Meryl e Paul Morgan sono separati. La loro vita perfetta, spesa nel cuore di Manhattan, ha avuto una battuta di arresto. Paul, avvocato di successo, ha tradito Meryl a Chicago con una collega avvenente e adesso vorrebbe cancellare l’accaduto, farsi perdonare e rientrare nel letto e nelle grazie della consorte. Meryl, ferita e ostinata a resistere alla strategia di riconquista, declina suo malgrado inviti, doni, dichiarazioni e buone intenzioni. Sarà il destino a decidere il loro futuro, cacciandoli in una situazione decisamente pericolosa. Testimoni di un omicidio verranno presi in consegna dall’FBI, inseriti nel programma protezione testimoni e trasferiti a Ray nel Wyoming, lontano dai comfort di New York e sotto la tutela di una coppia di ruvidi federali. La convivenza forzata e la natura selvaggia li costringeranno a ripensare al loro matrimonio e a rimontare in sella.

Bad Moms 2: Mamme molto più cattive, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un’esilarante commedia del 2017 tutta al femminile, con Susan Sarandon, Christine Baranski, Kristen Bell, Mila Kunis e la regia di Jon Lucas Scott Moore. Come ogni anno le vacanze di Natale diventano un inferno soprattutto per le madri. Tra regali, cucina, addobbi, organizzazione e preparazione delle feste, Amy, Kiki e Carla si stressano per fare tutto alla perfezione. A complicare le cose poi, arrivano le loro madri, esigenti e critiche, che vogliono imporre la loro idea di Natale.

Duri si diventa, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Commedia del 2015 con Craig T. Nelson, Kevin Hart, Will Ferrell, Paul Ben-Victor e Dan Bakkedahl. James è un ricco professionista della finanza che sta per sposare la figlia del proprio capo e vive con lei in una villa di Beverly Hills. Darnell ha una piccola ditta di lavaggio auto nei sotterranei del medesimo palazzo in cui lavora James e sogna di andare via dal quartiere malfamato in cui vive con la sua famiglia. Quando James viene incastrato e condannato a 10 anni di carcere, in una prigione di massima sicurezza, si rivolge a Darnell convinto che, in quanto afroamericano, abbia esperienza di galera e lo possa allenare nei 30 giorni che lo separano dall’inizio della condanna così da non soccombere di fronte alla vita dietro alle sbarre. Darnell non è mai stato in prigione e non sa niente di cosa significhi essere un duro, ma per soldi fingerà e diventerà il suo allenatore di vita da teppista.

Io sono tu, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Seth Gordon. Un film con Jason Bateman, John Cho, Jon Favreau, Melissa McCarthy e Eric Stonestreet. Sandy Bigelow Patterson è un dirigente in procinto di ricevere una promozione mentre sta per nascergli il terzo figlio. Un giorno scopre che qualcuno gli ha rubato l’identità. Fino a quando però non sarà in grado di provarne l’attività e di presentarlo alla giustizia il suo ruolo di vice direttore di una nuova e brillante società finanziaria sarà in bilico.

Una pallottola spuntata 33 1/3, ore 21:00 Comedy Central

Un’esilarante commedia del 1994 con il re delle risate Leslie Nielsen e la regia di Peter Segal. Frank, l’agente della polizia più pazzo del mondo, si gode la pensione, ma la vita da casalingo viene interrotta ben presto da un’importante missione. Viene richiamato in servizio per sventare un attentato durante la notte degli Oscar da parte di un terrorista evaso dal carcere, che minaccia di far esplodere una bomba.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Quello che non so di lei, ore 21:15 Sky Cinema Due

Thriller mozzafiato diretto da Roman Polanski con Emmanuelle Seigner ed Eva Green nei panni delle due protagoniste. Una scrittrice è continuamente perseguitata da lettere anonime e vive un incubo a occhi aperti in cui sarà facile scivolare nella tentazione di cercare una spalla su cui piangere. Troverà consolazione, infatti, nello strano e morboso rapporto con una fan che complicherà le maglie già molto ingarbugliate di una storia che lascia senza fiato.

Stolen, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un entusiasmante thriller d’azione del 2012, diretto da Simon West, con Nicolas Cage e Malin Akerman. Un ex ladro torna in libertà dopo aver scontato la sua pena in carcere, ma deve fare i conti con il rapimento della figlia. Per salvarla, gli occorreranno 10 milioni di dollari.

2:22 - Il destino è già scritto, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller del 2017, diretto da Paul Currie, con John Waters, Kerry Armstrong, Teresa Palme, Michiel Huisman e Maeve Dermody. Dylan Boyd è un abile controllore di traffico aereo finché un giorno, distratto dalla schematicità di una serie di eventi legati al suo lavoro, rischia di far schiantare tra loro due aerei e viene sospeso. La sera stessa conosce per caso Sarah, una ragazza appena arrivata in città su uno degli aerei che hanno rischiato lo schianto. Ma presto anche il rapporto con lei sembra compromesso dallo schema di eventi che ossessiona Dylan.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Soldato Jane, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un intramontabile film drammatico del 1997 diretto da Ridley Scott, che vanta nel cast una Demi Moore tosta e sexy più che mai e altri attori come Anne Bancroft, Scott Wilson, Morris Chestnut e Jason Beghe. Una donna, determinata a entrare nel corpo speciale dei Navy Seals formato da soli uomini, si sottopone a un addestramento massacrante agli ordini di un crudele e sadico istruttore.

Philadelphia, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un classico del cinema internazionale, diretto da Jonathan Demme con Denzel Washington, Tom Hanks, Bradley Whitford, Antonio Banderas e Jason Robards. Un brillante avvocato di Philadelphia viene licenziato per inefficienza e inaffidabilità dal prestigioso studio legale dove lavora. In realtà si tratta di una scusa, sostenuta con mezzi ignobili, per nascondere il reale motivo del licenziamento, cioè l’omosessuale dell’uomo e il fatto che sia malato di Aids. Sostenuto dall’affettuosa famiglia e dal suo tenero compagno, l’uomo fa causa agli ex datori di lavoro e si fa difendere nel corso del processo da un grintoso avvocato di colore.

Stand By Me - Ricordo di un’estate, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 1986, diretto da Rob Reiner, con Richard Dreyfuss, Kiefer Sutherland, John Cusack, River Phoenix e Marshall Bell. Nell’estate del 1959 quattro ragazzi dell’Oregon, tutti con problemi con il padre, decidono un giorno di partire da Castle Rock, dove abitano, per una escursione verso il bosco, incamminandosi lungo i binari della ferrovia. Il tenero Gordie Lachance, il saggio Chris Chambers, l’occhialuto e estroverso Teddy Duchamp e il pauroso Vern Tessio si riuniscono per lanciarsi nell’avventura che cambierà per sempre le loro vite. L'occasione è anche eccitante, Vern ha sentito il fratello parlare con un amico del ritrovamento del corpo di un ragazzo. Battendo sul tempo una banda di ragazzotti, i giovani esploratori incappano nel cadavere.

The girl: la diva di Hitchcock, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2012 diretto da Julian Jarrold, con Sienna Miller, Toby Jones e Imelda Staunton. La pellicola racconta il rapporto tra Alfred Hitchcock, celebre regista, e Tippi Hedren, l’attrice scelta come protagonista di “Gli uccelli”, di cui il regista si invaghi in maniera quasi ossessiva.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Jurassic World - Il regno distrutto, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, Isla Nublar sta per essere sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere se salvare i dinosauri superstiti che la popolano o se lasciare che la natura faccia il suo corso. Eli Mills propone a Claire di coinvolgere Owen per una missione di salvataggio, che recuperi anche il Raptor super-intelligente Blue. Con Geraldine Chaplin, Ted Levine, James Cromwell, Jeff Goldblum, Rafe Spall e la regia di J.A. Bayona.

Il cacciatore di giganti, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’avventura del 2013, diretto da Bryan Singer con Stanley Tucci, Ian McShane, Charles Harris, Ewan McGregor e Warwick Davis. Inviato a vendere il cavallo e il carro al mercato e tornato con solo dei fagioli in mano, Jack viene sgridato dallo zio che incautamente getta i fagioli nell’acqua causandone l'esplosione in una pianta gigantesca che si erge fino a sopra le nuvole. Come l’antica leggenda racconta, lì dove la pianta finisce ci sono i giganti, una razza che si nutre di umani, già un tempo scacciata dalla Terra e desiderosa di vendetta.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Lucy, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Lucy è una studentessa che vive a Taiwan ed è costretta a recapitare una valigetta dal contenuto ignoto e misterioso a un criminale coreano, mister Jang. Quest’ultimo, una volta accertatosi del contenuto, sequestra la ragazza e le fa inoculare nel corpo uno dei pacchetti ricevuti. Si tratta di una sostanza di cui dovrebbe semplicemente essere trasportatrice. Ma il piano non funziona come dovrebbe, perché la storia prende una piega che il perfido mister Jang non poteva immaginare. Tutto in Lucy si fa frenetico e elettrizzante, una situazione che solo il neuro ricercatore, il professor Norman, riesce a comprendere. Regia di Luc Besson Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Cedric Chevalme e Paul Chan.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV