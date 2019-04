Sky On Demand: i film di marzo

Con i nuovi canali Sky Cinema, l’offerta di Sky On Demand diventa ancora più ricca e segue la nuova organizzazione. Dai blockbuster ai grandi successi di Sky Cinema Uno ai film per intenditori di Sky Cinema Due, senza tralasciare le rassegne di Sky Cinema Collection. Inoltre, il catalogo Sky Cinema si arricchisce dei film Universal.

I nuovi canali Sky Cinema

Dall’8 marzo il palinsesto Sky Cinema si è totalmente rinnovato per offrire un’esperienza più fruibile ai propri telespettatori. Sky Cinema Uno (canale 301), il canale dei grandi successi, Sky Cinema Due (canale 302), dedicato al cinema d’autore, Sky Cinema Collection (canale 303), con le rassegne e le collezioni tematiche, Sky Cinema Family (canale 304), il canale con i film per tutta la famiglia, Sky Cinema Action (canale 305), il canale ad alto tasso di adrenalina, Sky Cinema Suspense (canale 306), per tutti gli amanti del brivido, Sky Cinema Romance (canale 307) per i film romantici e sentimentali, Sky Cinema Drama (canale 308), il canale dedicato alle storie di ieri e di oggi, e Sky Cinema Comedy (canale 309), il canale delle migliori commedie italiane e internazionali.

Sky On Demand: la programmazione di marzo

Con Sky On Demand gli abbonati hanno la possibilità di accedere ad un catalogo con migliaia di film, suddivisi per genere e scegliere il titolo da guardare. Per navigare agevolmente tra i generi, i film sono stati suddivisi in 6 sezioni: Family, Action, Suspense, Drama, Comedy e Romance, ognuna con le sue sotto-categorie. Vi ricordiamo che i film in onda sui canali Sky Cinema sono tutti senza interruzioni pubblicitarie e disponibili anche in lingua originale.

Il meglio di Sky Cinema Uno

Tra i titoli da scegliere su Sky On Demand non può mancare il meglio di Sky Cinema Uno, canale 301, dedicato ai grandi successi cinematografici. Questi i titoli del mese di marzo:

Jurassic World: Il Regno Distrutto, Avengers: Infinity War, Belle & Sebastien - Amici per sempre, Io Robot, L'uomo sul treno - The Commuter, Benedetta follia, Noi siamo tutto, Point Break - Punto di rottura, Tonno spiaggiato, Una festa esagerata, Non c'è 2 senza te, Safe House - Nessuno è al sicuro, Hurricane - Allerta uragano, Giù le mani dalle nostre figlie, La prima notte del giudizio, Skyscraper, Un colpo perfetto, Il ritorno dell'eroe, The Mothman Prophecies - Voci dall'ombra, Cosa fai a Capodanno?, Come un gatto in tangenziale, Assassinio sull'Orient Express, Solo: A Star Wars Story, Quo Vado?, Thor: Ragnarök, Belli di papà, Red Sparrow, Wonder, Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato, Seven Sisters, Bob & Marys - Criminali a domicilio, Tomb Raider, Natale da chef, Io c'è, Bad Moms 2: Mamme molto più cattive, Paziente Zero, Puoi baciare lo sposo, The Circle, John Wick, Gold - La grande truffa, Mortdecai, Boston - Caccia all'uomo, Hangman - Il gioco dell’impiccato, Gifted - Il dono del talento, Una notte in giallo, Suocero scatenato, Sconnessi, Il giustiziere della notte, Il regno del fuoco, Ma tu di che segno 6?, The Equalizer - Il Vendicatore, Vacanze ai Caraibi, Valerian e la città dei mille pianeti, Hitch - Lui sì che capisce le donne, Papillon, Escobar - Il fascino del male, Il vegetale, Cose Nostre – Malavita, Day after tomorrow, The - L'alba del giorno dopo.

Il meglio di Sky Cinema Due

Dall’8 marzo grande scelta anche nel catalogo di Sky Cinema Due, con i film d’autore e le grandi storie. La programmazione del mese di marzo:

Tutti i soldi del mondo, Suite francese, La signora dello zoo di Varsavia, The Post, Blade runner 2049, Monster, C'era una volta in America, In viaggio con Adele, Gandhi, Rachel, Full Monty - Squattrinati organizzati, L'isola dei cani, Happy end, The big sick: il matrimonio si può evitare, l'amore no, Morto Stalin se ne fa un altro, Cuori puri, Tully, L'insulto, Lo sciacallo – Nightcrawler, Quello che non so di lei, Stand by me - Ricordo di un'estate, The Untouchables - Gli intoccabili, Paradiso amaro, I segreti di Wind River, La forma dell'acqua, Tre manifesti a Ebbing Missouri, Chiamami col tuo nome, I Tenenbaum, La ruota delle meraviglie, Due sotto il burqa, Suburbicon, Sulle ali delle aquile, Tentazioni (ir)resistibili, Vita di Pi, Borg McEnroe, C'est la vie - Prendila come viene, The interpreter, Anime nere, Balla coi lupi, (500) giorni insieme, Vanilla Sky, Momenti di gloria, Donnie Darko, Quasi famosi, La spia - A most wanted man, Se mi lasci ti cancello, Una donna fantastica, Ricomincio da noi, Trainspotting, 50 primavere, The imitation game, American Hustle - L'apparenza inganna, Locke, 127 ore, Detroit, Big fish - Le storie di una vita incredibile, Tonya, Devil's knot - Fino a prova contraria, Leoni per agnelli, Marie Antoinette, Mommy, Kings.

Women

Sky Cinema Collection ha presentato l’8 marzo WOMEN, una programmazione totalmente dedicata ai film che descrivono l’universo femminile. I titoli presenti sulla piattaforma Sky On Demand:

Nome di donna, Veronica Guerin - Il prezzo del coraggio, Erin Brockovich - forte come la verità, Soldato Jane, Freedom writers, Piccole donne, The secrets, Giovanna d'Arco, Io e lei, Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro, La signora dello zoo di Varsavia, Mustang, La battaglia dei sessi, Big eyes, Still Alice, Jane Fonda in five acts, Tutto su mia madre, The hours, La donna del tenente francese, The Post, Cake, Ricomincio da noi, Tre manifesti a Ebbing Missouri, Una donna fantastica, 50 primavere, Soleil, La sposa bambina, Artemisia - Passione estrema, La vita possibile, L'Accabadora, La moglie più bella, Sole cuore amore, Libere disobbedienti innamorate - In between, Queen of the desert, Amore e inganni, La rosa tatuata, Viale del tramonto, Le donne della mia vita, Memorie di una Geisha, Miral, Parole magiche: la storia di J.K. Rowling, Ritorno a Cold Mountain, Marie Antoinette, A spasso con Daisy, Crossed over - Oltre il dolore, Iris - un amore vero, La vita immortale di Henrietta Lacks, Confirmation, Bessie.

Le altre collezioni presenti su Sky On Demand

Tra le altre collezioni presenti su Sky On Demand, dal 15 marzo anche FESTA DEL PAPÀ, con titoli come “Mr. Moll e la fabbrica di cioccolato”, “Bigfoot Junior” e “Over The Top”, solo per citarne alcuni. Dal 18 marzo, invece, è disponibile la rassegna AGATHA CHRISTIE, dedicata alla regina del giallo, con titoli come “Assassinio sull’Orient Express”, “Dieci piccoli indiani” o “Testimone d’accusa”. Dal 29 marzo al via FILM DA MASTERCHEF, con titoli ambientati in cucina o nel mondo del cibo: “Natale da chef”, “Perfetti sconosciuti”, “Lezioni di cioccolato”, “The dinner” sono alcuni dei titoli disponibili. Per la collezione REGISTI, dall’8 marzo la programmazione propone i film di Joel Schumacher, mentre dal 22 marzo il protagonista è Roger Donaldson. Per la collezione ATTORI, invece, l’offerta è così suddivisa: dal 15 marzo Charlize Theron, dal 20 marzo Gerard Butler, dal 25 marzo Penélope Cruz e dal 31 marzo Ewan McGregor. Da non dimenticare che su Sky On Demand è disponibile anche la collezione CLASSICS, con tutto il meglio dei film classici dagli anni ’50 agli anni ’80.