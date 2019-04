La proposta cinema Sky si rinnova da venerdì 8 marzo, con una nuova line-up dei canali, per offrire un’esperienza ancora più ricca e completa. Nuovi canali e una nuova struttura del palinsesto e una suddivisione della programmazione ancora più immediata. Oltre alle prime visioni, da sempre un fiore all’occhiello dell’offerta cinema Sky, ci saranno anche i film distribuiti in Italia da Universal. Da venerdì 8 marzo anche l’ampio catalogo di Sky On Demand segue la nuova organizzazione dei canali Sky Cinema. Tutti i canali Sky Cinema continuano a essere disponibili in alta definizione via satellite e via fibra, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. I film in onda sui canali Sky Cinema sono tutti senza interruzioni pubblicitarie e disponibili anche in lingua originale.

Sky Cinema Due, il canale per i cultori del cinema

Nasce dall’8 marzo Sky Cinema Due (canale 302), dedicato ai cultori del cinema, che vogliono vedere i grandi cult e i film che hanno fatto la storia del cinema. Film premiati agli Oscar e ai grandi Festival internazionali ma anche piccole produzioni indipendenti e film cult. Completano l’offerta di Sky Cinema Due anche i documentari e i grandi classici. Sky Cinema Due è il canale complementare a Sky Cinema Uno e diventerà presto il punto di riferimento di tutti coloro che amano il cinema di qualità. Gli stessi film saranno disponibili anche su Sky Cinema Due +24 al canale 311. I principali titoli del canale sono disponibili on demand nella collezione I FILM PREMIATI, D’AUTORE E LE STORIE DI SKY CINEMA DUE.

La programmazione di marzo di Sky Cinema Due

Anche su Sky Cinema Due la prima serata inizia alle 21:15 e il mese di marzo presenta delle grandi prime visioni e film pluripremiati. Si comincia con una prima visione proprio venerdì 8 marzo, con I SEGRETI DI WIND RIVER, un thriller premiato al Festival di Cannes con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen. Sabato 9 marzo invece vediamo George Clooney in PARADISO AMARO, un film drammatico premiato con un Oscar alla sceneggiatura e 2 Golden Globe. Domenica 10 marzo, invece, è la volta di un film diventato un cult, THE UNTOUCHABLE - GLI INTOCCABILI, capolavoro di Brian De Palma con Kevin Costner, Robert De Niro e Sean Connery. Quest’ultimo vincitore di un Oscar e di un Golden Globe. Anche lunedì 11 marzo un grande film, STAND BY ME - RICORDO DI UN’ESTATE, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King con River Phoenix, per la regia di Rob Reiner. Martedì 12 marzo tornano le prime visioni tv con QUELLO CHE NON SO DI LEI, thriller di Roman Polanski con Emmanuelle Seigner ed Eva Green. Ancora un thriller per mercoledì 13 marzo con LO SCIACALLO - THE NIGHTCRAWLER, con uno straordinario Jake Gyllenhaal. Giovedì 14 marzo un’altra prima visione tv, con un film candidato agli Oscar 2018 come miglior film straniero, L’INSULTO. Il protagonista Kamel El Basha ha vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia. Anche per la serata di venerdì 15 Sky Cinema Due propone una prima visione tv, TULLY, dal regista di “Juno”, un film drammatico con la candidata ai Golden Globe 2019 Charlize Theron e Mackenzie Davis. Grande prima serata per sabato 16, con LA FORMA DELL’ACQUA - THE SHAPE OF WATER di Guillermo del Toro. Vincitore di 4 Premi Oscar, 2 Golden Globes e del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Da non perdere assolutamente. Domenica 17 marzo continuano le prime visioni di Sky Cinema Due con CUORI PURI, esordio alla regia per Roberto De Paolis. E ancora, martedì 19 marzo, MORTO STALIN SE NE FA UN ALTRO, con Steve Buscemi, Jason Isaacs, Olga Kurylenko e Michael Palin. Venerdì 22 marzo è la volta di THE BIG SICK: IL MATRIMONIO SI PUÒ EVITARE, L’AMORE NO, un film che racconta la vera storia d’amore tra Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani, sceneggiatori della pellicola. Premiato per la miglior regia al Festival di Berlino 2018 e candidato a 2 Oscar 2019, L’ISOLA DEI CANI di Wes Anderson sarà in prima visione tv martedì 26 marzo. E giovedì 28 marzo va in onda RACHEL, un dramma psicologico ambientato in Cornovaglia con Rachel Weisz nei panni di una dark lady.