Charlize Theron ingrassata 22 chili per Tully: "È stato un inferno"

Charlize Theron non è nuova ai cambiamenti. Ha già trasformato il suo corpo per Monster, film del 2003 che le è valso l'Oscar per la migliore interpretazione femminile. Questa volta però la prova è stata più dura: per interpretare il ruolo di Marlo, madre sovrappeso nell'ultima pellicola "Tully", l'attrice è ingrassata - e poi dimagrita - di 22 chili. Un'esperienza che ha descritto "come un inferno" in un'intervista a Entertainment Tonight.



Sveglia di notte per mangiare

L'attrice ha avuto tre mesi e mezzo di tempo per mettere su peso. Una trasformazione, ha affermato, dovuta non solo a una questione estetica: "Volevo sentirmi come Marlo, la donna che ho interpretato". Ingrassare "è stato un modo per avvicinarmi a lei e capire il suo modo di pensare". Mangiare così tanto "non è stato divertente", ha confessato l'attrice, anzi l'ha portata anche a "momenti di depressione". Theron descrive le prime tre settimane di iper-alimentazione in modo positivo: "Ero come un bambino in un negozio di caramelle. Era bello fare colazione con due frappé". Il divertimento si è però presto esaurito. "Dovevo mangiare anche se avevo appena finito di farlo. Abbuffarmi era diventato un lavoro. Dovevo mettere la sveglia nel pieno della notte per mangiare un piatto freddo di maccheroni al formaggio. Mi limitavo a spingerlo in gola". I due figli dell'attrice pensavano che la madre fosse incinta. E ancora adesso, ha raccontato, ricordano Tully - in uscita a maggio - come "il film nel quale la mamma aveva una grande pancia".

Look gitano per Charlize Theron alla prima di Tully (Foto: Kikapress)

Un anno e mezzo per dimagrire

Se ingrassare non è stato facile, dimagrire si è rivelato altrettanto difficile. Per perdere 22 chili Theron ha impiegato un anno e mezzo. "È stato un viaggio molto, molto lungo". Anche perché quasi nessuno sapeva che la sua trasformazione fosse dovuta al suo nuovo ruolo. Quando ha dovuto ingrassare per Monster, prendere peso e dimagrire - racconta - non è stato così difficile. Non solo perché i chili da guadagnare erano stati molti meno (13) ma anche per una questione di età. Allora è bastata una dieta di qualche giorno. "Il tuo corpo a 27 anni è un po' diverso rispetto a quello che hai a 43 anni". Anche per questo Theron dice di aver avuto "paura" di non farcela.