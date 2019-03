In occasione della Giornata internazionale della donna che si svolge, come di consueto, ogni 8 marzo, Sky Cinema Collection (canale 303), dedica al mondo femminile una importante rassegna dal titolo Women. Da non perdere, , sabato 9 marzo alle 21.15, la prima tv NOME DI DONNA , in cui Cristiana Capotondi è una cameriera pronta a affrontare una battaglia legale contro il potente datore di lavoro che l’ha molestata.

Proprio venerdì 8 marzo, nel giorno della sua accensione Sky Cinema Collection dedica al mondo delle donne l’importante rassegna WOMEN. Si tratta di una programmazione dedicata ai film che meglio descrivono le varie sfumature del mondo femminile. Spazio dunque a tematiche importanti e di attualità che vedono donne coraggiose combattere per ideali importanti, a cominciare dalla prima visione NOME DI DONNA, sabato 9 marzo alle 21.15, in cui Cristiana Capotondi è una cameriera pronta a affrontare una battaglia legale contro il potente datore di lavoro che l’ha molestata. Tra gli oltre 40 film della collezione ci saranno anche DEAD MAN WALKING - CONDANNATO A MORTE (con Susan Sarandon Premio Oscar® come migliore attrice), il capolavoro di Pedro Almodóvar TUTTO SU MIA MADRE, Oscar® e Golden Globe per il miglior film straniero e Palma d'oro per la regia; lo straordinario “road movie” al femminile, vincitore di un Oscar® e di un Golden Globe, THELMA & LOUISE, diretto da Ridley Scott e interpretato da Susan Sarandon e Geena Davis; VERONICA GUERIN - IL PREZZO DEL CORAGGIO, storia vera della reporter, interpretata da Cate Blanchett, che stanò i più potenti narcotrafficanti irlandesi pagandone le conseguenze.

Da non perdere inoltre dal 18 al 31 marzo, sempre su Sky Cinema Collection la rassegna dedicata alla “regina del mistero” Agatha Christie. Martedì 19 marzo alle 21.15 sarà trasmessa in prima tv la miniserie in due parti AGATHA CHRISTIE: LA SERIE INFERNALE: John Malkovich veste i panni di Hercule Poirot nella mini serie ispirata a La serie infernale di Agatha Christie. Poirot deve affrontare un serial killer estremamente astuto. Il numero dei corpi trovati morti aumenta e l'unico indizio ritrovato in ogni scena del crimine è una copia della Guida Ferroviaria A.B.C. Sul canale saranno trasmessi, tra gli altri, anche ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS, il film campione d’incassi diretto da Kenneth Branagh che veste anche i panni e i baffi del detective belga Hercule Poirot accompagnato da un cast di altissimo livello tra cui compaiono Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Michelle Pfeiffer e Johnny Depp; MISTERO A CROOKED HOUSE, con Glenn Close, Terence Stamp e Gillian Anderson; e TESTIMONE D’ACCUSA, il capolavoro diretto Billy Wilder con Tyrone Power e Marlene Dietrich.