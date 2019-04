Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 9 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Avengers: Infinity War, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Uno dei migliori film della serie Marvel, stasera in onda alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno. Un film di Joe Russo, Anthony Russo. Nel cast Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson. Thanos è il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e vuole arrivare, attraverso una serie di genocidi, a possedere le sei gemme elementari che rappresentano gli aspetti fondamentali del cosmo e che gli consentirebbero di avere l’onnipotenza. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia devono cercare di fermarlo. Da vedere assolutamente se vi piacciono i film del fantastico mondo dei supereroi.

Edge of Tomorrow – Senza domani, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Su Premium Energy arriva “Edge of tomorrow - Senza domani”, un film diretto da Doug Liman, con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson, Jonas Armstrong, Tony Way. Tratto dall’omonimo romanzo scritto da Hiroshi Sakurazaka. Il maggiore Cage è l'ufficio stampa dell'esercito mondiale nella più grande guerra mai sostenuta dall'umanità, quella contro gli alieni atterrati sul nostro pianeta. Film fantascientifico molto ben fatto che scorre come un fumetto o un videogioco. Consigliato per gli appassionati del genere.

Io, Robot, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

“Io, Robot”, un film di Alex Proyas, con Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood, Adrian Ricard. In una metropoli completamente robotizzata, un detective indaga su uno strano caso di omicidio. Adattamento cinematografico del romanzo di Isaac Asimov, per gli amanti della cinematografia robotica.

Film commedia da vedere stasera in TV

Terapia di coppia per amanti, ore 21:15 su Premium Cinema

Regia di Alessio Maria Federici, con Ambra Angiolini, Sergio Rubini, Franco Branciaroli, Alan Sorrenti, Antonio Pennarella. Viviana e Modesto sono amanti, entrambi sposati e con un figlio a testa. Il loro rapporto è talmente tormentato che finiscono col sottoporsi ad una terapia di coppia con il professor Malavolta (star di una trasmissione televisiva, con a sua volta problemi di relazione). Commedia italiana, per una serata tranquilla.

Vi presento Christopher Robin, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film del 2017 con Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Alex Lawther, Kelly MacDonald e diretto da Simon Curtis. Il commediografo A.A. Milne, Blue per gli amici, fatica a riprendere la propria vita sociale e professionale dopo aver combattuto la prima guerra mondiale e aver visto morire i suoi compagni. Per questo decide di prendere una casa nel Sussex, ma la decisione va stretta alla moglie Dafne, che lo lascia solo con loro figlio per inseguire il richiamo della vita cittadina. Per intrattenere il piccolo Christopher Robin, Blue inventa le storie di Winnie Pooh e dei suoi amici. Storia drammatica e poco nota della complessa relazione tra l’autore di Winnie Pooh e Christopher Robin.

Il vegetale, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Gennaro Nunziante firma la regia di questa commedia del 2007, con Antonino Bruschetta, Barbara D’Urso, Luca Zingaretti, Matteo Reza Azchirvani e Paola Calliari. Fabio Rovazzi è un 24enne neolaureato in Scienze della Comunicazione che vive nella Milano. Il ragazzo è alla ricerca di un impiego che rispetti i suoi criteri etici, ma sa che il suo punto debole è la fiducia, tanto quella in se stesso, quanto quella (per lo più mal riposta) negli altri. Il suo coinquilino pugliese Nicola, invece, ha ben presente la situazione della loro generazione e si accontenta di fare il fattorino per un ristorante giapponese.

Sharm el Sheikh, un’estate indimenticabile, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Regia di Ugo Fabrizio Giordani. Un film con Giorgio Panariello, Enrico Brignano, Maurizio Casagrande, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche. Fabio Romano e De Michelis, colleghi e amici da una vita, diventano rivali quando capiscono che il nuovo capo, Saraceni, è fermamente intenzionato a licenziare uno di loro. Una commedia leggera che entra di diritto tra i cinepanettoni. Per gli amanti del genere.

Harry ti presento Sally, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Classico cinematografico del 1989 per la regia di Rob Reiner con Meg Ryan, Billy Crystal e Carrie Fisher. Harry e Sally si conoscono nel 1977: lui afferma che tra uomo e donna non ci possa essere relazione senza sesso, ma lei è piuttosto scandalizzata. Questo è solo l’inizio di un racconto che separerà i due per tanti anni che, dopo strani eventi, si incontreranno di nuovo e capiranno di essersi sempre amati. Un film frizzante e divertente, da non perdere.

Casa casinò, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia americana del 2017 con Amy Poehler, Will Ferrel e Jason Mantzoukas per la regia di Andrew Jay Cohen. Dopo aver perso i fondi per il college della figlia, Scott e Kate sono disperatamente alla ricerca di una nuova fonte di guadagno per permettere alla ragazza di perseguire i suoi sogni. Insieme, la coppia decidere di mettere su un casinò clandestino nel seminterrato di casa. Un film leggero e spensierato.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Paradiso amaro, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 2011 per la regia di Alexander Payne con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley e Beau Bridges. Matt è un marito indifferente e padre di due bambine che si è sempre dedicato soprattutto alla sua carriera di avvocato. Dopo un incidente in barca che induce la moglie in un coma irreversibile, Matt scopre che la donna ha tenuto in piedi per molti anni una storia extraconiugale con Brian. Intenzionato a conoscerlo, Matt si mette in viaggio per raggiungerlo, mettendo così in discussione anche le priorità della sua vita. Un film che tocca le corde dell’anima, da non perdere.

Nome di donna, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film drammatico italiano del 2018 per la regia di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela Cescon e Bebo Storti. All’inizio dell’estate, Nina, madre single, ottiene un lavoro nella residenza per anziani Barrata e va a vivere con la figlia Caterina. Entra in contatto con moltissime donne, quasi tutte straniere, che lavorano con lei. Purtroppo però si rende anche conto che il gestore dell’attività ha messo in piedi un sistema di piccoli favori sessuali e creato un regime di paura tra le dipendenti. Un film intenso che potrebbe essere però raccontato meglio.

Film animati stasera in TV

Le avventure di Peter Pan, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Classico Disney del 1953 per la regia di Clyde Geronimi, Hamilton Luske e Wilfred Jackson: i tre fratelli londinesi Wendy, Gianni e Michele fanno amicizia con Peter Pan, metà ragazzo e metà creatura speciale che una sera appare per magia nella loro camera insieme alla fatina Campanellino. I bambini seguiranno Peter sull’Isola che non C’è e vivranno incredibili avventure. Da un testo di J.M. Barrie, una reinterpretazione leggera e fatata della fiaba originale e un capolavoro Disney da condividere con i più piccoli.

Film thriller da vedere stasera in TV

Angeli e demoni, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Regia di Ron Howard. Un film con Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Pierfrancesco Favino. Roma e il mondo sono in lutto per la morte del Papa. Distrutto l'anello piscatorio, il camerlengo deve fronteggiare il rapimento dei quattro cardinali favoriti alla successione pontificia, inoltre, gli Illuminati (una confraternita venuta dal passato a rivendicare il primato della scienza sulla Chiesa e sullo Spirito) minacciano di distruggere la Città del Vaticano ad opera. Il collegio cardinalizio, riunitosi per eleggere il nuovo Papa, assolda Robert Langdon, docente di simbologia religiosa a Harvard. Tratto dall’omonimo romanzo di Dan Brown, il film non ha la stessa irriverenza del libro.

88 minuti, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Thriller del 2007 per la regia di Jon Avnet con Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, Amy Brenneman e William Forsythe. Jack insegna psicologia all’università e collabora con il tribunale. Una delle sue perizie ha spedico sulla sedia elettrica Jon Foster, potenziale serial killer, ma mentre l’uomo è in carcere si verifica un nuovo omicidio con lo stesso modus operandi. Una corsa contro il tempo che vedrà lo psicologo coinvolto in prima persona in una ricerca sfrenata della verità.

I segreti di Wind River, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film del 2017 per la regia di Taylor Sheridan, con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal, Kelsey Asbille, Julia Jones. Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River. L’uomo si ritroverà presto a collaborare con una giovane agente dell’FBI per scoprire l’identità del killer di una ragazza amerinda. Un thriller che vi sarà restare attaccati allo schermo del televisore, premiato al Festival di Cannes.

Film biografici da vedere stasera in TV

Steve Jobs, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Film biografico americano del 2015 per la regia di Danny Boyle con Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen e Jeff Daniels. Partendo dal lancio degli iconici prodotti e terminando nel 1998 con l’avvento del Mac, il film parla di Steve Jobs, prodigio di Cupertino e fondatore della Apple, padre della rivoluzione digitale venuto a mancare nel 2011. Un film ben orchestrato e una biografia scandita da eventi e attori di qualità.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV