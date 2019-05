Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 24 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Il giustiziere della notte, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Eli Roth dirige Bruce Willis ne “Il giustiziere della notte”, remake dell’omonimo film cult degli anni ‘70 con Charles Bronson. Paul Kersey è un chirurgo che vive coscienziosamente tenendo a bada la sua aggressività. Quando la sua famiglia viene colpita da un atto di violenza, Paul inizia a fare giustizia a modo suo per le strade di Chicago, diventando presto una celebrità del web. Nel cast anche Elisabeth Shue e Vincent D'Onofrio. Film da vedere per tutti gli appassionati del cinema d’azione degli anni ‘70.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

I primitivi, ore 21:15 Sky Cinema +24

Film d’animazione inglese diretto da Nick Park. L’eroe cavernicolo Dug e il suo miglior amico Hognob uniscono le forze per combattere un nemico travolgente che sta minacciando la loro serenità e il mondo intero. Appuntamento fatale… su un campo da calcio. Un film divertente e leggero per una serata con tutta la famiglia.

Mune - Il guardiano della luna, ore 20:30 Sky Cinema Family +1

Un film d’animazione diretto da Alexandre Heboyan e Benoit Philippon. I guardiani della luna e del sole sono anziani e devono designare il loro successore. Le redini del Sole passano a Sohone, che si allena da sempre allo scopo, mentre la custodia della luna viene affidata inaspettatamente al piccolo fauno Mune, che non si sente all'altezza. Mune combina un guaio e mette il guardiano delle tenebre nella condizione di rubare il sole. Mune e Sohone si alleano, dunque, per partire alla ricerca dell'astro perduto. Una fiaba esotica che incanta non solo i bambini, ma anche gli adulti.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Una donna fantastica, ore 21:00 Sky Cinema Oscar

Nella settimana dedicata gli Oscar, va in onda “Una donna fantastica”, il film che si è aggiudicato l’ambita statuetta come miglior film straniero nel 2018. Diretto dal cileno Sebastian Lelio, è la storia di Marina, una giovane cameriera che sogna di diventare cantante e ha una relazione con Orlando, un uomo di 20 anni più vecchio di lei. Una sera Orlando ha un malore e Marina lo accompagna in pronto soccorso, dove muore. La famiglia dell’uomo si scaglia contro Marina, poiché è transessuale. Interpretato da Daniela Vega, prima attrice transessuale a presentare gli Oscar, il film è un atto di denuncia nei confronti delle discriminazioni nei confronti delle persone transgender e transessuali.

Una stagione da ricordare, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film del 2018 di Sean McNamara con Helen Hunt, William Hurt, Tiera Skovbye e Danika Yarosh. Dopo la tragica morte della pallavolista Caroline, le sue compagne cercano sostegno nell’allenatrice e puntano a renderle omaggio vincendo il campionato. Il film è basato sulla vera storia di una squadra di pallavolo femminile della West High School. Da non perdere per la grande forza emotiva che sprigionano i personaggi.

Leoni per agnelli, ore 21:00 Sky Cinema cult

Su Sky Cinema cult, per la regia di Robert Redford va in onda “Leoni per agnelli”, un film del 2007 con lo stesso Redford, Meryl Streep, Tom Cruise, Michael Peña, Derek Luke, Andrew Garfield. All'interno di un'unica giornata, vengono narrati alcuni eventi che mettono in correlazione tre personaggi. Un ambizioso senatore di Washington pronto a prendere decisioni importanti, una giornalista televisiva alla caccia di uno scoop e un maturo professore che si confronta con uno studente sveglio e capace. Il film di Redford merita la visione perché è un film impegnato e ben fatto, con un cast di attori straordinari.

Il seme dell’odio, ore 21:00 Sky Cinema classics

Un film di Ralph Nelson con Sidney Poitier, Michael Caine, Nicol Williamson, Prunella Gee, Saeed Jaffrey. Rina Van Niekirk è un avvocato che riesce a far assolvere il vicepresidente di un'organizzazione per la tutela dei diritti degli uomini di colore, che in Sud Africa vivono soggiogati dai bianchi. Film del 1975 su un tema importante ma non perfettamente riuscito.

La grande bellezza, ore 21:14 Premium Cinema

Roma vista attraverso gli occhi di Jep Gambardella (Toni Servillo), scrittore 65enne cinico e disincantato. “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino ha vinto l’Oscar come miglior film straniero, si è aggiudicato un Golden Globe, un premio BAFTA, 9 David di Donatello, 4 European Film Awards, 5 Nastri d’argento. Nel cast, anche Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Serena Grandi, Carlo Buccirosso, Pamela Villoresi.

Honey 3: il coraggio di ballare, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film del 2016 diretto da Bille Woodruff. Nel cast Cassie Ventura, Kenny Wormald, Dena Kaplan, Sibo Mlambo, Bobby Lockwood. Per Melea, studentessa di Cape Town, ballare non è solo una passione, è la vita. Orfana di madre studia in un prestigioso college grazie ad una borsa di studio, che ben presto si esaurisce. Terzo capitolo della serie di successo Honey, che vede per la prima volta il Sudafrica come location.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

The war - Il pianeta delle scimmie, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Matt Reeves, con Gabriel Chavarria, Woody Harrelson, Andy Serkis, Steve Zahn, Judy Greer, Sara Canning. Nonostante la morte di Koba, la guerra scatenata tra le scimmie e gli umani procede senza sosta. I soldati americani, guidati dal Colonnello, vogliono catturare Cesare, geniale condottiero dei primati super-intelligenti, e ristabilire il primato della razza umana. Terzo film della trilogia prequel delle vicende narrate nel libro di Pierre Boulle. Grandi effetti speciali, esplosioni e spargimenti di sangue.

Film commedia da vedere stasera in tv

Toy boy - Un ragazzo in vendita, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Nikki è un gigolò che prova ad attrarre a sé donne di tutte le età sia per puro piacere che per farsi mantenere. Prima seduce Samantha, una piacente avvocato quarantenne dotata di supervilla in cui lui si installa e che utilizza per gli incontri con le altre quando la donna è assente. Diretto da David Mackenzie con Ashton Kutcher nei panni del giovane sex symbol. Una commedia leggera per una serata senza troppe pretese.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Su Sky Cinema Comedy va in onda un film che è un cult. “Ghostbusters - Acchiappafantasmi”. Peter Venkman, Raymond Stantz ed Egon Spengler sono tre scienziati bizzarri e pasticcioni che scoprono un metodo per catturare i fantasmi, piccoli disturbatori che infestano New York. Diretto da Ivan Reitman con Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Rick Moranis. Battute divertenti e interpreti irresistibili per una serata con tutta la famiglia.

Vacanze ai Caraibi, ore 21:00 Premium Cinema Comedy

Regia di Neri Parenti. Un film con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada. A Santo Domingo, si intrecciano le storie di Mario Grossi Tubi, che ha sperperato il proprio patrimonio e quello della moglie Gianna; la loro figlia Anna Pia, che sta per sposare il cinquantenne Ottavio, che si spaccia per miliardario; Fausto e Claudia, opposti per stile di vita ma supremamente compatibili in materia erotica, e Adriano, conduttore di una tv catanese. Una commedia “vintage”, con le classiche gag piene di doppi sensi.

The beach, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Diretto da Danny Boyle con Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, Tilda Swinton, Guillaume Canet, Hélène De Fougerolles. Richard è un turista americano in cerca di avventure in Thailandia. In un alberghetto di Bangkok fa la conoscenza di un mezzo folle che gli parla di un'isola segreta e paradisiaca e gli fa dono di una mappa del posto. “The Beach” è una pellicola affascinante, un thriller ricco di suspense e di avventura dove non mancano critiche alla società moderna e spunti di riflessione.

Film thriller da vedere stasera in tv

The departed, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film americano del 2006 per la regia di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg e Vera Farmiga. Boston: la recluta Billy viene infiltrata in una pericolosa gang capitanata da Frank Costello con l’obiettivo di sgominarla dall’interno. Purtroppo, però, anche Costello ha infiltrato un suo uomo nella polizia. Un film adrenalinico per una serata incollati allo schermo.

Film horror da vedere stasera in tv

The possession - Il male vive dentro di lei, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Con Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Madison Davenport. Una famiglia agiata, due genitori divorziati, ma che amano incondizionatamente le proprie figlie, si ritrovano improvvisamente a dover credere alle forze del male. Prodotto da Sam Raimi e diretto dal regista danese Ole Bornedal, “The Possession - Il male vive dentro di lei” è un thriller paranormale contemporaneo che si basa su una vicenda realmente accaduta.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Into the Grizzly Maze, ore 20:25 Sky Cinema Uno+1

Film d’avventura diretto da David Hackl e interpretato da Scott Glenn, James Marsden, Thomas Jane, Billy Bob Thornton e Piper Perabo. Due fratelli che non si frequentano spesso decidono di riunirsi nella loro casa delle vacanze nella selvaggia Alaska, in cui erano soliti andare in vacanza da bambini. Durante il soggiorno, organizzano un’escursione di due giorni immersi nella natura, ma si ritrovano presto a sfuggire alle grinfie di un feroce e minaccioso orso grizzly. “Into the Grizzly Maze” è il film ideale per chi ama le storie d’avventura nella natura selvaggia.

