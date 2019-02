Programmi TV da non perdere stasera, domenica 24 febbraio

Programmi TV in onda stasera

Notte degli Oscar, ore 22:50 Sky Cinema Oscar® e 00:30 Sky Uno (DIRETTA)

A partire dalle 22:50 su Sky Cinema Oscar® (canale 304 di Sky) andrà in onda il red carpet con tutti i protagonisti della notte più magica del cinema, la 91ª edizione degli Academy Awards. Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio seguiremo in diretta la Notte degli Oscar a partire dalle 00:30 su Sky Uno. Condotta da Francesco Castelnuovo con Gianni Canova e ospiti in studio Denise Negri, Michela Andreozzi, Elena Di Cioccio e Margareth Madè.



Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 rivediamo la puntata di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”, in cui il famoso chef si trova in Romagna. Chi tra Annamaria, Silvia, Donatella e Luca si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della terra ospitale per eccellenza?

California-killer: 40 anni in fuga, ore 21.05 Crime investigation

Seguiamo il racconto della più grande caccia all'uomo avvenuta negli Stati Uniti, quella al Golden State Killer. Gli investigatori hanno cercato per 40 anni il responsabile di 51 aggressioni e 12 omicidi.

Hitchcock/Truffaut, ore 21:15 Sky Arte HD

Su Sky Arte HD va in onda il documentario “Hitchcock/Truffaut” diretto da Kent Jones. Nel 1962 François Truffaut, giovane critico dei "Cahiers du Cinéma", intervista Alfred Hitchcock, mentre sta ultimando le riprese di “Gli uccelli”. Da quella chiacchierata nacque un libro e questo documentario lo ricorda.

Sniper: il torneo dei cecchini, ore 21:00 Blaze

Alle 21:00 su Blaze va in onda “Sniper: il torneo dei cecchini”, una competizione avvincente tra i migliori cecchini del mondo, che si cimentano in reali situazioni di combattimento.

Palco, doppio palco, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, per “Palco, doppio palco”, dal Teatro Novelli di Rimini, sei spettacoli monografici da non perdere dei migliori comici italiani del momento. Stasera Peppe Iodice.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Nella puntata di oggi, dott.ssa Pixie verifica i danni causati dall'eccesso di peso alle articolazioni. Il dott. Christian, invece, incontra un'adolescente che ha perso molti chili ma il cui corpo ora sembra quello di una 90enne.

Uomini d’acciaio, ore 21:00 Discovery Channel

I saldatori della Quality Marine lottano contro il tempo per preparare le flotte di Kodiak alla nuova stagione. Dennis e il suo team si affrettano a riparare un’imbarcazione da pesca arenata.

La valle dei Re: tesori nascosti, ore 20:55 National Geographic

Un'affascinante esplorazione della Valle dei Re. Questa sera gli archeologi indagano su una straordinaria scoperta: i grandi faraoni d'Egitto abbandonarono le piramidi di Giza e scelsero un cimitero segreto nella Valle dei Re.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna, con nuove puntate, la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Si indaga su tutti quegli episodi (avvistamenti, incidenti in orbita, incontri ravvicinati) che sono stati classificati come "Riservati".

Apocalypse: in guerra tra le guerre, ore 21:00 History

L’11 novembre 1918 termina uno dei conflitti più orrendi della Storia. Mentre i leader dei Paesi vincitori ridisegnano le mappe, i perdenti devono affrontare gravi crisi e divisioni interne.

Africa - I primi passi, ore 21:00 Nat Geo wild

Seguiamo lo sviluppo di teneri cuccioli, fin dai primi passi. Le creature imparano a comunicare e affrontano le prime lezioni di caccia. Il compito dei loro genitori sarà quello di insegnargli ad affrontare il pericolo.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Toscana, alla scoperta di tutto ciò che questa regione ha da offrire.

Serie TV in onda stasera

Tin star, ore 21:15 Sky Atlantic

Rivediamo in replica, su Sky Atlantic, i primi episodi della seconda stagione di “Tin star”. La serie televisiva britannica ha come protagonista Tim Roth nei panni dell’ex detective della polizia di Londra Jim Worth. L’uomo si trasferisce in un piccolo paesino del Canada come capo della polizia per sfuggire al suo passato.

Family business, ore 21:00 Fox life

Continua, su Fox life, la seconda stagione di “Family business”, la serie tv francese con protagoniste Astrid e Audrey Lartigues. Madre e figlia, sono due avvocatesse specializzate in diritto di famiglia che decidono di aprire uno studio legale insieme.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Rivediamo il diciannovesimo e il ventesimo episodio della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Taken, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima stagione di “Taken”, la serie tv thriller prequel dell'omonima serie cinematografica (“Io vi troverò - Taken” 2008, “Taken - La vendetta” 2012 e “Taken 3 - L'ora della verità” 2015), prodotta da Luc Besson. Bryan Mills è un giovane agente della CIA che vuole vendicarsi in seguito a una tragedia personale.

The bold type, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, altri due episodi di “The bold type”, la serie ispirata a ispirata alla vita di Joanna Coles, ex caporedattore del periodico americano Cosmopolitan. Le protagoniste sono tre giovani amiche, Jane, Kate e Sutton, che lavorano per Scarlet, una rivista femminile di moda, spettacolo, sport e amore.

Manifest, ore 21:59 Premium Stories

Su Premium Stories, un altro episodio della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

The middle, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo la nona stagione di “The middle”, la serie tv che racconta le vicende della famiglia Heck, che vive a Orson, una piccola cittadina dell'Indiana. A raccontare gli episodi è Frankie, la madre della famiglia.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, l’undicesimo episodio della quarta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Su Fox Comedy, un altro episodio di “Younger”, la serie creata da Darren Star (Sex and the City), con protagonisti con Sutton Foster e Hilary Duff. Il racconto delle vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Griffin, ore 21:00 Fox

Per tutto il giorno, su Fox, tornano i Griffin. A partire dalla mattina, il canale sarà animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, torna il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

A tutto reality - L’isola, ore 21:05 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:05, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Shimmer and Shine, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

Game Shakers, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, una sit-com creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Scooby-Doo e il Fantasma Rosso, ore 20:40 Boomerang

I ragazzi vengono invitati all'inaugurazione del resort dello zio di Fred. Ma nel bel mezzo dell'evento, a mettere scompiglio, appare il Fantasma Rosso, di cui si favoleggiava nella zona.

Claude, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior, va in onda “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Miraculous: le storie di Ladybug, ore 21:00 Disney Channel

Su Disney Channel alle ore 21:00 va in onda “Miraculous: le storie di Ladybug”. La serie è creata in computer grafica e vede come protagonisti due ragazzi parigini, Marinette e Adrien, che si trasformano nei supereroi Ladybug e Chat Noir per proteggere la città dai supercattivi creati da Papillon.

Big Hero 6, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Big Hero 6” la serie basata sull’omonimo film Disney tratto dal fumetto Marvel che porta lo stesso titolo. Hiro è diventato una leggenda al San Fransokyo Institute of Technology, ora però deve vedersela con le sfide di tutti i giorni a scuola.

