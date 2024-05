La musica di Axos, e l’importanza di viverla con i suoi fan

Axos torna con nuova musica, ma prima di pubblicarla sceglie di incontrare i suoi fan in un listening party decisamente diverso rispetto ai classici. L’artista, infatti, invita ai suoi fan ad un incontro, e solo all’arrivo di tutti svela che la serata sarà dedicata all’ascolto dei brani di "17.5", il suo nuovo progetto discografico in arrivo venerdì 17 maggio. Siamo stati a Torino e con i fan di Axos abbiamo vissuto questa esperienza

Expect the Unexpected , ovvero aspettati l’inaspettato. Soprattutto con Axos. Tutto parte da un invito sui social, che l’artista fa ai suoi fan alcuni giorni fa. Senza di fatto dire le motivazioni specifiche, l’artista li invita ad un incontro, che in pochissimo tempo va sold out. Ma ripetiamo: senza dire perché.

Un'esperienza musicale a sorpresa

Domenica sera, dodici maggio, in un locale ai Murazzi di Torino, si respira elettricità: il primo a trasmetterla è proprio Axos, che non sta più nella pelle di incontrare i suoi fan: "Nessuno di loro sa che ascolteremo tutti insieme le mie nuove canzoni, in uscita venerdì prossimo, ma soprattutto ne parleremo insieme. Sono curioso di sapere cosa pensano dei testi" ammette sorridendo poco prima di dare vita ad una serata insolita ma estremamente diversa rispetto ai canoni. Il locale si riempie velocemente, ci sono persone che arrivano da Milano, Napoli, Reggio Calabria…tutti ignari che, a breve, Axos avrebbe confidato il vero motivo di questo incontro.

Ascolto, confronto e condivisione

"Eccoci, ci siamo. Nessuno di voi sa perché siamo qui: avrete sicuramente fatto delle supposizioni, ma ora vi svelo il motivo per cui siamo qui: ascolteremo i brani del mio nuovo progetto musicale, ma che è molto di più" dice Axos scatenando un boato incredibile. "Ma soprattutto ne parleremo insieme: riceverete i testi dei brani, li potremo leggere insieme e condividere i vostri pensieri" aggiunge l’artista. Un’opportunità che non capita quasi mai, e che accade in un piccolo spazio in cui sembra veramente di essere tra amici. Tanto che appena c’è la possibilità di confrontarsi sui temi di ciascun brano, ma anche singole frasi e parole, Axos e i fan non perdono tempo e si dedicano gli uni agli altri. Condividere per arricchirsi, sembra essere il motto di questa serata che sembra non voler finire mai.