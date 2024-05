Il bodyguard e la principessa, trama e cast del film Usa on the road

La trama

La principessa Amelia Bell, del regno di Bundbury, si innamora del pittore Wes Riverton che ha realizzato per lei il suo ritratto ufficiale. La donna comincia a chiedersi come sarebbe sposarsi per amore e non per obbligo nei confronti della Corona, ma c’è un problema: l’artista è americano e deve tornare negli Stati Uniti per altri progetti. La principessa, però, non si dà per vinta. Con la scusa di andare a trovare suo zio per il compleanno, decide di organizzare un viaggio a Los Angeles per rivedere il pittore. Quando la sua guardia del corpo Grady Beck lo scopre decide, anche se Amelia non è d’accordo, di accompagnarla. Con lui inizia il tragitto verso Chicago, la città in cui vive il pittore. In questa avventura on the road attraverso gli Stati Uniti, Amelia scopre per la prima volta il mondo reale e il fascino dei Paesi e delle persone semplici, molto diverse da quelle che è abituata a frequentare. Il rapporto tra lei e la guardia del corpo, all’inizio parecchio ostile, diventa sempre più intenso e la principessa scopre di avere in comune con Grady molto più di quando pensasse. Quando arrivano a destinazione dal pittore Wes, la situazione rischia di complicarsi più del previsto.