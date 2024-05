Mortal Kombat 2, il film ha una data di uscita e sarà nel 2025

La pellicola, tratta dal videogioco picchiaduro, torna dopo l'ottimo riscontro del capitolo uscito nel 2021. La regia è affidata sempre a Simon McQuoid, mentre la sceneggiatura a Jeremy Slater già apprezzato per il suo lavoro nelle serie televisive "Moon Knight" e "The Exorcist". Nel cast l’attore Karl Urban vestirà i panni di Johnny Cage

Per gli amanti della saga del videogioco picchiaduro e del film del 2021, l’attesa è finita. Mortal Kombat 2 ha finalmente una data di uscita: sarà nelle sale cinematografiche americane il 24 ottobre 2025. Il film, prodotto da Warner Bros. Discovery, sarà anche in formato IMAX, quindi in altissima risoluzione. La regia è affidata nuovamente a Simon McQuoid, mentre la sceneggiatura a Jeremy Slater già apprezzato per il suo lavoro nelle serie televisive Moon Knight e The Exorcist.