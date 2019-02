Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 10 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Exposed - Nell'ombra di un delitto, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un thriller dai risvolti paranormali, diretto da Declan Dale, con Keanu Reeves, Ana de Armas, Mira Sorvino, Christopher McDonald, Laura Gómez. Una donna di origini latine si ritrova a vivere strane esperienza paranormali dopo aver assistiti a un miracolo. Intanto, un detective della polizia, lavora per scovare la verità legata alla morte del suo partner. Le storie dei due protagonisti si intrecciano dando luogo a una storia ricca di suspense e colpi di scena.

Cape Fear - Il promontorio della paura, ore 21:15 Sky Premium Cinema +24HD

Un thriller di Martin Scorsese con Gregory Peck, Nick Nolte, Robert De Niro, Robert Mitchum e Jessica Lange. Dopo aver trascorso in carcere 14 anni con l’accusa di stupro, un maniaco sessuale inizia a perseguitare la famiglia dell’avvocato che durante il processo ha omesso un rapporto che avrebbe potuto non mandarlo in carcere. Il malvivente lo spaventa avvelenando il cane di sua moglie e seviziando brutalmente la collega e amante, per poi indirizzare le sue attenzioni verso la giovane figlia dell’avvocato.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Terre selvagge, ore 21:15 Sky Cinema +24

Un gruppo di monaci è intento a viaggiare attraverso la campagna nell’Irlanda del XIII secolo con una missione speciale: portare a Roma la reliquia più sacra della loro terra. Mission Impossible da veri 007, a giudicare dalle tante forze nemiche che durante il viaggio tenteranno con ogni arma e forza di sconfiggerli, portando così alla luce i pericoli legati alla reliquia stessa. Se ami l’avventura, la tensione, la suspense e le trame che tengono incollati allo schermo, “Terre selvagge” è l’appuntamento che aspettavi. Regia di Brendan Muldowney con Tom Holland, Jon Bernthal, John Lynch, Stanley Weber, Richard Armitage, Hugh O'Conor, Rúaidhrí Conroy e Akilas Karazisis.

Viaggio nell'isola dei dinosauri, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Film d’avventura del 2014, diretto da Matt Drummond, con Darius Williams, Kate Rasmussen e Joe Bistaveous. A seguito di una catastrofe,Lucas,un ragazzino di 13 anni, si ritrova in una terra sconosciuta, popolata da navi fantasma e creature preistoriche fantastiche. Sull’isola s’imbatte in una bella ragazza, Kathryn Rose, che gli racconta di essere lì dagli anni Cinquanta. I due, decisi a tornare a casa, troveranno il modo di lasciare quella terra, svelando anche importanti segreti, cosa che cambierà il loro futuro.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Big Eyes, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Tim Burton firma la regia di questo film drammatico del 2014 con Terence Stamp, Christoph Waltz, Amy Adams, Danny Huston e Jason Schwartzman. Il film racconta una truffa ben architettata, messa in piedi negli anni ’60 dal pittore Walter Keane. L’artista, spacciandosi per l’autore di quadri raffiguranti bambini dagli occhi grandi, riesce ad ottenere un grande successo e un enorme riscontro di pubblico.

Insyriated, ore 21:00 Sky Cinema Cult

In Siria, l’energica Oum Yazan cerca disperatamente di tenere insieme la propria famiglia mentre fuori imperversa la guerra. La famiglia siede attorno a un largo tavolo per il pranzo, con ognuno che cerca di farsi ascoltare sovrastando il frastuono delle bombe e dei mitra. C’è acqua a malapena e uscire di casa rappresenta un pericolo costante a causa dei cecchini sui tetti. Nella casa accanto una giovane coppia pianifica una fuga. In superficie si sentono dei rumori minacciosi. Chi è che bussa alla porta? Potrebbe essere il marito che Oum Yazan sta aspettando con così tanta ansia, oppure è qualcuno che, fuori, cerca oggetti di valore? Pochi colpi bastano a calare lo spettatore nello stato di emergenza permanente che è la guerra. L'appartamento che una volta era il focolare domestico diventa una prigione. Regia di Philippe Van Leeuw, con Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis, Mohsen Abbas e Moustapha Al Kar.

Lady Bird, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia del 2017, candidata a cinque premi Oscar e vincitrice del Glden Globe. Christine McPherson è di Sacramento ed è un’ambiziosa liceale all’ultimo anno. Sogna un’esistenza diversa in una città della costa orientale tra i grattacieli, i college e la cultura cosmopolita. Per essere accettata in un college, però, deve accumulare anche alcuni crediti extracurriculari, così decide di entrare a far parte di un club di teatro. Questa esperienza porta nuova energia alla sua vita sociale e a quella privata, segnata da una madre ipercritica e da un padre rimasto da poco senza lavoro. Regia di Greta Gerwig con Lois Smith, Laurie Metcalf, Jake McDorman, Monique Edwards e Saoirse Ronan.

Tre metri sopra il cielo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film del 2004, diretto dal regista Luca Lucini e tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia “Tre metri sopra il cielo”. Step e Baby fanno parte di due realtà completamente diverse, anche se entrambi provengono da famiglie benestanti. Lei è una studentessa modello, lui un teppista dal passato violento. I due finiscono per innamorarsi, ma dopo la morte di Pollo, migliore amico di Step, nulla sarà come prima. Con Riccardo Scamarcio, Claudio Bigagli, Galatea Ranzi, Luigi Petrucci, Katy Louise Saunders e Mauro Meconi.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Mean Girls, ore 21:00 Sky Cinema Family

Una commedia dinamica e dall’indiscutibile vivacità, diretta da Mark Waters, con Lindsay Lohan, Lacey Chabert, Amy Poehler, Tina Fey e Amanda Seyfried. La quindicenne Candy Heron è una ragazza tenace e determinata, cresciuta in Africa e convinta di potersela cavare in ogni situazione. A farle cambiare idea saranno le sprezzanti, superficiali e vanitose compagne di liceo che la ragazza conoscerà una volta tornata in America. Ben presto Candy si troverà ad affrontare un mondo ben più difficile di quello che ha affrontato fino a quel momento.

Matrimonio a Parigi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un’esilarante commedia italiana del 2011, diretta da Claudio Risi, con Massimo Boldi, Massimo Ceccherini, Rocco Siffredi, Anna Maria Barbera e Enzo Salvi. Un imprenditore del nord, che vende i suoi prodotti direttamente in televisione su un canale minore senza pagare tasse, e un finanziere del sud, ligio al dovere e sempre a caccia di evasori, entrano in contatto perché i loro figli, entrambi artisti, condividono un appartamento a Parigi. Il giorno della consegna dei diplomi dell’istituto d’arte frequentato dai due sarà la scusa per un viaggio nella capitale francese in cui si incroceranno vite, destini e amori di due famiglie apparentemente inconciliabili.

Ace Ventura 3, ore 20:20 Sky Cinema Family +1

Regia di David M. Evans con Josh Flitter, Emma Lockhart, Ann Cusack, Cullen Douglas, Art LaFleur, Austin Rogers, Reed Alexander, Carina Conti II, Ralph Waite. Il film si riallaccia ai due precedenti interpretati da Jim Carrey, proponendo il figlio di Ace Ventura, un ragazzino coinvolto nel rapimento di un panda allo zoo.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Star Wars: Gli ultimi jedi, ore 21:00 Sky Cinema Max

Per gli appassionati di guerre stellari, arriva su Sky Cinema Max una nuova avventura di Star Wars. Mentre il Primo Ordine si prepara a stroncare quel che resta della Resistenza, Rey consegna a Luke Skywalker la spada laser che fu sua, invitandolo a interrompere il suo esilio per salvare il mondo libero. Ma Luke non ne vuole sapere e il Lato Oscuro tesse la sua trama letale attorno agli ultimi ribelli. Regia di Rian Johnson, con Carrie Fisher, Mark Hamill, Benicio Del Toro, Laura Dern e Anthony Daniels.

Film romantici da non perdere stasera in tv

Un giorno per caso, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Un intenso film romantico, perfetto per chi cerca una serata da dedicare ai sentimenti. Un uomo e una donna, entrambi separati e genitori, ritardano contemporaneamente nel portare i figli a scuola e si scambiano inavvertitamente i telefonini. Da qui prende avvio una serie di equivoci e di contrattempi, che procurano ai due una giornata non particolarmente tranquilla che verrà coronata dallo scoccare del colpo di fulmine. Regia di Michael Hoffman con Michelle Pfeiffer, George Clooney, Charles Durning, Mau Whitman e Mae Whitman.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Uno sbirro tuttofare, Sky Cinema Comedy

Eddie Murphy torna in tv su Sky con un film d’azione ricco di imprese spettacolari. Nella pellicola veste i panni di un abile poliziotto, specializzato nel trattare con i rapitori. Questa volta, però, si ritrova ad avere a che fare con un criminale senza scrupoli, cioè un ladro di gioielli che ha preso in ostaggio i passeggeri di un autobus. Trattare con lui non sarà un’impresa facile. Regia di Thomas Carter, con Eddie Murphy, Michael Wincott, Michael Rapaport, Carmen Ejogo e Donal Logue.

Film western da non perdere stasera in tv

Soldati a cavallo, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Film western del 1959, magistralmente diretto da John Ford, con William Holden, John Wayne Anna Lee Constance e Towers Althea Gibson. Durante la guerra di Secessione il generale Grant incarica un colonnello nordista di condurre due reggimenti di cavalleria a distruggere le linee ferrate che portano rifornimenti ai sudisti. L’ufficiale ce la farà ma dovrà vedersela con una patriottica sudista, di cui finirà per innamorarsi, e con un ufficiale medico che prima disprezzerà e che poi imparerà a rispettare.

Film horror da non perdere stasera in tv

The conjuring - il caso enfield, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film horror del 2016, con Frances O'Connor, Franka Potente Maria, Doyle Kennedy, Vera Farmiga Patrick Wilson e la regia di James Wan. Nel 1997, durante una seduta spiritica, la medium Lorraine Warren prova a entrare in contatto con l’autore della carneficina di Amityville per conoscere le ragioni del suo gesto. Nel corso di questo percorso soprannaturale, la donna si imbatte però in un demone che assume le sembianze di una suora. Intanto a Enfield, in Gran Bretagna, la famiglia Hodgson, in gravi ristrettezze economiche, vive in una casa in cui si susseguono eventi inspiegabili causati da presenze, che sembrano rivendicare la proprietà dell’abitazione minacciando gli attuali inquilini.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Sherlock Gnomes, ore 20:30 Sky Cinema Uno +1

Su Sky va in onda un giallo d'animazione che piacerà ai grandi e ai piccini. Diretto da John Stevenson, è il sequel di “Gnomeo e Giulietta” e ne conserva lo stesso spirito divertente. Gnomeo e Giulietta sono a Londra stavolta dove qualcuno sta facendo sparire tutti gli gnomi da giardino. Un caso perfetto per Sherlock Gnomes, investigatore che, con il fidato amico Watson, si mette subito sulle tracce del rapitore. Tra musica, balli e un pizzico di giallo, è il film ideale per trascorrere una serata con tutta la famiglia.

