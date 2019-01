Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 31 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film drammatici da vedere stasera in tv

The Imitation Game, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Il regista Morten Tyldum dirige questo intenso film drammatico e biografico del 2014, con Charles Dance, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong e Benedict Cumberbatch. Alan Turing, brillante matematico ed esperto di crittografia, viene interrogato dall’agente di polizia che lo ha arrestato per atti osceni. Turing inizia a raccontare la sua storia partendo dall’episodio di maggiore rilevanza pubblica: il periodo, durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui fu affidato a lui e ad un piccolo gruppo di cervelloni, fra cui un campione di scacchi e un’esperta di enigmistica, il compito di decrittare il codice Enigma, ideato dai Nazisti per comunicare le loro operazioni militari in forma segreta. È il primo di una serie di flashback che scandaglieranno la vita dello scienziato morto suicida a 41 anni e considerato oggi uno dei padri dell’informatica in quanto ideatore di una macchina progenitrice del computer.

American gigolo, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un famosissimo film drammatico del 1980, diretto da Paul Schrader e con un indimenticabile Richard Gere, affiancato da MacDonald Carey, Nina Van Pallandt, Harry Davis e Lauren Hutton. Un bel giovane si fa mantenere dalle donne ma finisce con l’innamorarsi di una delle sue clienti, sposata a un senatore. Nel frattempo, il ragazzo finisce nei guai perché una precedente amante viene uccisa e la polizia sospetta che lui sia l’assassino.

Il grande Gatsby, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 1974, ispirato a uno dei più bei romanzi americani del Novecento, scritto da Scott Fitzgerald. Con Robert Redford, Howard Da Silva, Mia Farrow, Karen Black, Scott Wilson e la regia di Jack Clayton. Gatsby, giovane povero ma predestinato a cose importanti, si innamora della bella e ricchissima Daisy. Va al fronte e quando torna lei si è sposata con un suo pari. Allora Gatsby decide che un giorno la riconquisterà, diventando ricco e potente. Il ragazzo riesce nell’impresa, ma con scorciatoie pericolose e diventando un gangster. Acquista una splendida villa su una baia proprio di fronte alla casa di Daisy e un giorno la fa invitare misteriosamente da un comune amico. Gatsby crede di ricomporre il passato. Daisy gli dà speranze, ma alla fine non riesce a lasciare il marito, col quale ha troppe complicità, a cominciare da quella sociale. Daisy in un incidente d'auto uccide una donna. Gatsby se ne prende la colpa e viene a sua volta ucciso dal marito della defunta.

Film romantici da vedere stasera in tv

Per sempre la mia ragazza, ore 21:15 Sky Cinema +24

Per chi ama emozionarsi davanti al piccolo schermo, arriva su Sky Cinema un bellissimo film romantico del 2018, diretto da Bethany Ashton Wolf e interpretato da Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson e Tyler Riggs. Un cantante country decide di tornare nella propria città d’origine dopo essersi allontanato per anni in cerca di successo. Il motivo del suo rientro è il suo chiodo fisso: un vecchio amore per cui ancora gli arde il cuore. Una vecchia fiamma che mai si è spenta, anzi, continua a bruciargli l’anima. “Per sempre la mia ragazza” è tratto dal best-seller di Heidi McLaughlin, che pagina dopo pagina ha fatto battere il cuore a tantissimi lettori.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Life - Non oltrepassare il limite, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Fantascienza e suspense contraddistinguono questa pellicola del 2017, firmata da Daniel Espinosa, con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada e Ariyon Bakare. Una squadra di astronauti, a bordo di una stazione spaziale internazionale, entra in possesso di un campione organico proveniente da Marte. Lo scienziato del gruppo espone la microscopica cellula ad una serie di stimoli, nel laboratorio della stazione orbitante, e “la cosa” reagisce. Si festeggia anche sulla Terra e i bambini delle scuole le trovano un nome: Calvin. Ma Calvin non è innocuo: cresce, interagisce e, disturbato, uccide. La priorità cambia rapidamente a bordo e una s'impone su tutte: tenerlo lontano dal nostro pianeta.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Nut Job - Tutto Molto Divertente, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un film d’animazione del 2017, perfetto per trascorrere una serata in famiglia, con la regia di Cal Brunker. Lo scoiattolo Spocchia e i suoi amici se la spassano alla grande, sgranocchiando senza sosta nel negozio di noccioline. Andie, invece, è critica verso il loro comportamento: non sono più in grado di andarsi a procurare il cibo, stanno tradendo la loro natura. Cosa succederebbe se improvvisamente avessero bisogno di tornare a cercare le ghiande? Puntuale, lo scenario si avvera e Spocchia e gli altri si trovano in grande difficoltà.

Piovono polpette 2 - La rivincita degli avanzi, ore 20:20 Sky Cinema Family +1

Film d’animazione del 2013, diretto da Cody Cameron e Kris Pearn, ideale per grandi e piccini, per una serata all’insegna del relax e del divertimento. È appena finita la minaccia del cibo dal cielo a Swallow Falls e Flint Lockwood viene contattato dal suo idolo Chester, padrone di una grande società alimentare, per essere arruolato tra i suoi scienziati. Nonostante il duro lavoro, Flint non riesce ad entrare nel circolo degli eletti di Chester ma il direttore ha in serbo per lui altri piani. Il protagonista e i suoi amici vengono, infatti, incaricati di recuperare il macchinario che ha generato gli alimenti che, come animali feroci, stanno occupando Swallow Falls.

Film d’azione da vedere stasera in tv

John Rambo, ore 21:00 Sky Cinema Max

Rambo torna in tv con questo film d’azione del 2008, diretto e interpretato da Sylvester Stallone con Ken Howard, Julie Benz, Matthew Marsden e Paul Schulze. John Rambo non è più tornato a casa. L’ex reduce del Vietnam vive al confine tra la Thailandia e la Birmania e risale il fiume Salween per cacciare serpenti velenosi. L’ozio catartico del guerriero è turbato da un gruppo di missionari laici, guidati dalla bionda e idealista Sarah Miller, che vorrebbe raggiungere e soccorrere alcuni villaggi birmani vessati da un sadico regime militare. La missione di pace verrà duramente interrotta dai soldati di Burma. Messo insieme un esercito di mercenari, Rambo e compagni si imbarcheranno in un’impresa apparentemente suicida.

Zero dark thirty, ore 21:07 Premium Cinema +24 HD

Chi ama i film d’azione non può perdere questa pellicola del 2012 con la regia di Kathryn Bigelow e un cast composto da Stephen Dillane, Jennifer Ehle, Mark Strong, Joel Edgerton e Mike Colter. La caccia ad Osama Bin Laden è stata la missione che più ha impegnato l'America contemporanea, nel corso di un decennio abbondante e di due mandati presidenziali, e che più l'ha esposta, in termini di promesse e vendette, all'interno dei suoi confini e al cospetto del mondo intero. Questa è la storia di Maya, giovane ufficiale della CIA, armata d’intuito e di una determinazione dura a morire, che non si lascia fermare dai giochi di potere né dalle indecisioni o dallo scetticismo dei superiori e riesce nell'impresa storica di trovare l’uomo più ricercato del mondo, che sembrava essere svanito nel nulla.

A dangerous man - solo contro tutti, 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2010, diretto da Keoni Waxman, con Steven Seagal, Marlaina Mah, Jesse Hutch, Byron Mann e Mike Dopud. Il protagonista, Shane Daniels, viene rilasciato dopo aver scontato quindici anni di reclusione per un crimine che non ha commesso. Uscito dal carcere, assiste involontariamente a uno scambio di diamanti rubati che coinvolge la mafia cinese, diventando un pericoloso testimone. Durante lo scambio, Shane salva la vita del figlio del capo russo Sergej, con cui si allea per sgominare la banda vista la corruzione che dilaga all’interno della polizia della città.

Il giustiziere della notte, ore 20:10 Sky Cinema Uno +1

Per gli amanti dei film d’azione, Sky Cinema Uno + 1 ripropone “Il giustiziere della notte”, remake dell’omonimo film cult degli anni ‘70 con Charles Bronson. La pellicola è diretta da Eli Roth con protagonista Bruce Willis nei panni di Paul Kersey, un chirurgo che vive coscienziosamente tenendo a bada la sua aggressività. Quando la sua famiglia viene colpita da un atto di violenza, Paul inizia a fare giustizia a modo suo per le strade di Chicago, diventando presto una celebrità del web. Nel cast anche Elisabeth Shuee Vincent D'Onofrio.

Film commedia da vedere stasera in tv

Il nome del figlio, ore 21:00 Sky Cinema Passion

In questa divertente commedia del 2015, Francesca Archibugi dirige un cast d’eccezione composto da Valeria Golino, Alessandro Gassmann, Rocco Papaleo, Micaela Ramazzotti e Luigi Lo Cascio. Paolo Pontecorvo, agente immobiliare con la battuta pronta e il vizio della beffa, e Simona, aspirante scrittrice di periferia col vizio della gaffe, aspettano un bambino. In occasione di una cena, che raccoglie intorno al tavolo i futuri zii e la futura zia, Paolo comunica con enfasi e convinzione il nome scelto per il nascituro. La famiglia, composta da professori universitari, insegnanti e musicisti allineati a sinistra, non reagisce bene davanti a quel nome, “inquadrato” a destra e dentro un passato drammatico per la nazione. Dibattito e scambio di idee degenerano presto in una messa in discussione di valori, scelte e persone, che non mancano di offendere e ferire tutti, nessuno escluso. Ma qualche volta l'amore può fare miracoli e rimettere ordine nel caos degli affetti.

Il tuttofare, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Questa sera Sky Cinema Comedy sceglie di mandare in onda un’esilarante commedia italiana del 2018, diretta da Valerio Attanasio, con Sergio Castellitto, Alberto Di Stasio, Tonino Taiuti, Elena Sofia Ricci e Mimmo Mignemi. I protagonisti del film sono l’avvocato Salvatore Toti Bellastella e Antonio, giovane tuttofare che riceverà dall’avvocato un’offerta imperdibile: un contratto da 10mila euro al mese. C’è però una piccola clausola: il giovane dovrà sposare l’amante argentina di Bellastella per farle avere la cittadinanza.

Notte prima degli esami - Oggi, ore 20:55 Comedy Central

Fausto Brizzi firma la regia di “Notte prima degli esami - Oggi”, commedia del 2006 con Franco Interlenghi, Roberto Ciufoli, Riccardo Rossi, Paola Onofri e Giorgio Faletti. Per Luca Molinari c’è una nuova notte da far passare prima dell’esame di maturità. È l’estate del 2006: Le Vibrazioni hanno preso il posto di Raf, l’i-pod quello del walkman, la nazionale di Lippi quella di Vicini. Luca è innamorato di Azzurra, una fanciulla estroversa ed emancipata che sogna di diventare biologa marina lontano da Roma. Nella Capitale, dove Luca vive coi genitori e i suoi inseparabili amici Alice, Massi, Simona e Riccardo, fervono i preparativi per la finale dei mondiali di calcio. In quel clima di attesa sportiva, si incrociano i flirt. Gli adulti intorno a loro fanno falli da espulsione, ma poi Fabio Grosso segna il rigore e tutti diventiamo, almeno un po’, campioni del mondo.

Un’occasione da Dio, ore 21:15 Premium Cinema

Divertente commedia del 2015 con Robin Williams, Kate Beckinsale, John Cleese, Michael Palin, Terry Gilliam e la regia di Terry Jones. Il pianeta Terra sta per essere distrutto da un gruppo di alieni che si ritengono dotati di una moralità superiore. Prima di passare all’attacco, mettono alla prova la specie che intendono estinguere, dandole un’ultima possibilità. Casualmente scelgono uno degli umani che inconsapevolmente sarà investito di un’enorme responsabilità: salvare la Terra. L’uomo pescato dal mazzo è Neil Clark, un insegnante inglese con ambizioni da scrittore. Gli alieni danno a Neil un’occasione da Dio: può realizzare tutto ciò che desidera. Gli basta dirlo e muovere la mano. Se il terrestre utilizzerà questo potere straordinario per fare qualcosa di buono, il pianeta verrà graziato, altrimenti sarà raso al suolo.

Benvenuti al Nord, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2012 con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Giacomo Rizzo, Nando Paone e la regia di Luca Miniero. Alberto Colombo, brianzolo impiegato alle poste, ha finalmente ottenuto la promozione e il trasferimento a Milano. Il Sud, in cui è stato benvenuto e benvoluto, sembra adesso un ricordo lontano che Mattia, indolente compagno meridionale, risveglia col suo arrivo improvviso. La relazione di Mattia con la bella Maria, infatti, sta naufragando a causa della sua immaturità e di un mutuo procrastinato. Deciso a dimostrare alla consorte di essere un uomo responsabile, il ragazzo si lascia contagiare dall’operosità milanese finendo per fare brunch e carriera. Alberto intanto, promosso direttore e occupato full time, trascura la moglie che finirà per lasciarlo. Sedotti e abbandonati si rimboccheranno le maniche e proveranno a riprendersi famiglia e una vita migliore in un’Italia senza confini e campanilismi.

Film thriller da vedere stasera in tv

Memento, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Thriller del 2000 con Joe Pantoliano, Guy Pearce, Stephen Tobolowsky, Carrie-Anne Moss, Callum Keith Rennie e la regia di Christopher Nolan. Leonard Shelby è affetto da una particolare forma di amnesia, che lascia intatti i vecchi ricordi ma comporta la perdita della memoria breve. Attraverso un’affannosa ricerca compiuta per mezzo dell’azione e della scrittura, il protagonista cerca l’assassino della moglie, l’ultimo ricordo, in una labirintica realtà continuamente riazzerata e in cui non si può mai pronunciare l'ultima parola.

Il collezionista, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Questa sera Sky Cinema Crime ti propone un famoso thriller del 1997, diretto da Gary Fleder con Morgan Freeman, Brian Cox, Bill Nunn, Ashley Judd e Cary Elwes. Un pericoloso maniaco si aggira per le vie del South Carolina e rapisce giovani studentesse. Anche la nipote del poliziotto Alex Cross scompare misteriosamente mettendo l’uomo sulle tracce del collezionista, la cui perversione è quella di rapire giovani donne per collezionarle in una caverna nascosta nel bosco.

Film polizieschi da vedere stasera in tv

L’uomo nel mirino, ore 21:13 Iris

Clint Eastwood dirige e interpreta questo film poliziesco del 1997, con Pat Hingle e Sondra Locke. Un poliziotto scorta una teste apparentemente insignificante, ma appare subito chiaro che qualcuno non vuole che i due giungano vivi al processo. La coppia, infatti, diventa oggetto di diversi tentativi di omicidio e attentati, dai quali si salva grazie all’astuzia dell’agente.

