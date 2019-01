Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 31 gennaio

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia - 1^ TV, ore 21:15 Sky Uno

Nella quinta puntata di MasterChef Italia, i concorrenti devono affrontare la loro prima Mistery Box. Dovranno preparare un piatto che li rappresenti. Il migliore avrà un vantaggio nell’Invention test. A valutarli, i quattro giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Joe Bastianich e Bruno Barbieri.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In queste puntate, i dottori si occupano di una madre che ha un problema col suo seno, di una giovane infermiera che ha avuto il naso devastato da un intervento e di un personaggio noto che vuol cambiare profilo.

Il mistero delle undici ragazze, ore 21:05 Crime investigation

La serie “Il mistero delle undici ragazze” ripercorre le vicende basate sulle confessioni di Edward Bell, rinchiuso in carcere per l’uccisione di un uomo. Durante un interrogatorio, Bell dichiara di essere un serial killer e di aver ucciso 11 donne del Texas a cavallo degli anni ‘70.

Il mago di Hollywood, ore 21:00 Blaze

Anche nella nuova serie de “Il mago di Hollywood” Terry Schappert e Larry Zanoff riproducono alcune delle scene più adrenaliniche del passato cinematografico. In questa puntata, Terry e Larry testano il metodo usato da Robert De Niro in “The Score” per aprire una cassaforte e provano alcuni trucchi usati nel film “Una calibro 20 per lo specialista”.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella puntata di oggi, incontriamo Sakia, che per amore è arrivata a pesare 150 chili. Nick invece non tocca cibo se prima non l'ha sottoposto a una scrupolosa analisi. E per questo pesa meno di 50 chili.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Le megastrutture di Hitler, ore 20:55 National Geographic

La trasmissione segue un team di esperti in un oscuro viaggio alla scoperta delle terribili meraviglie tecnologiche naziste. In questa puntata, vediamo come i giapponesi pianificarono l'attacco di Pearl Harbor. Dalle idee segrete alla preparazione meticolosa, analizziamo uno degli eventi fondamentali della Seconda Guerra Mondiale.

Mega costruzioni, ore 21:05 Discovery Science

Il programma che svela tutti i segreti delle grandi costruzioni. In questa puntata, Danny Forster segue i lavori di costruzione dell’Abu Dhabi Central Market: uffici, negozi, hotel, parchi intorno al grattacielo più alto del mondo.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è un antiquario che viaggia in lungo e in largo nel Regno Unito in cerca di oggetti strani da riparare e restaurare. Lo seguiamo, puntata dopo puntata, mentre va a caccia di anticaglie a cui dare nuova vita.

Dietro la Grande Guerra, ore 21:00 History

Nei primi anni del Novecento, nessuno, in Europa, avrebbe immaginato che da lì a poco il continente sarebbe stato devastato dalla guerra.

La legge degli squali, ore 21:00 Nat Geo Wild

L'oceano è pieno di creature giganti. Le condizioni favorevoli delle acque sudafricane attirano numerosi squali, tra cui lo squalo balena.

David Rocco dolce Africa, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Africa, un continente ricco di tradizioni culinarie.

Serie TV in onda stasera

Dexter, ore 21:15 Sky Atlantic

Dalle 21:15 su Sky Atlantic, rivediamo gli episodi della seconda stagione di “Dexter”, la serie tv vincitrice di 2 Golden Globes e 4 Emmy Awards. Dexter Morgan è un ematologo che lavora nella polizia scientifica di Miami ma anche uno spietato serial killer che uccide i criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

The Orville - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox alle 21:00 un altro episodio della seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

The Gifted - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Continuano, su Fox, anche gli episodi della seconda stagione di “The Gifted”, la serie Marvel su un gruppo di mutanti che deve resistere a un mondo che non li vuole e che li osteggia.

Art of Crime, ore 21:05 Fox crime

Alle 21:05 su Fox crime, parte la seconda stagione di “Art of Crime”, la serie tv francese sui crimini che riguardano il mondo dell’arte. I protagonisti sono Antoine Verlay, capitano di polizia e Florence Chassagne, storico dell'arte, che conducono le indagini presso l'Ufficio centrale della “Police nationale” per la lotta al traffico di beni culturali.

Chicago P.D., ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime riprendono invece gli episodi della quinta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Suits - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories tornano gli episodi della settima stagione di “Suits”, l’ultima con protagonista Meghan Markle, attuale duchessa di Sussex e moglie di Henry d’Inghilterra. La serie tv narra le vicende di Harvey Specter, avvocato newyorkese cinico e spietato.

Great news, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi, proseguono invece gli episodi di “Great news”, la serie tv ambientata nel mondo dell’informazione televisiva con protagonista una produttrice di notizie alle prese con una stagista particolare: la madre.

Grimm, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action alle 21:15 altri due episodi della sesta stagione di “Grimm”, la serie tv con protagonista il detective della omicidi Nick Burkhardt. Nick scopre di essere un Grimm, l’ultimo discendente di una famiglia di cacciatori che combattono una specie di creature soprannaturali noti come Wesen.

4 donne e 1 funerale, ore 20:55 Fox Comedy

Alle 20:55 altri due episodi della serie ambientata in un villaggio austriaco incastonato nelle Alpi e chiamato Dorf-Ilm. Le protagoniste sono quattro amiche con l'hobby di indagare sui casi di morte che si verificano nel loro villaggio e che ritengono sospette.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation continuano gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:05 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:05, la serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

L’Ape Maia, ore 20:55 Nick jr

Ogni giorno c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare per Maia, sempre in compagnia del riflessivo amico Willi. La famosissima ape impara a prendersi cura degli altri e della natura e ad ascoltare i consigli degli adulti.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Super Bunny in orbita, ore 20:40 Boomerang

I personaggi dei cartoni animati Warner, il coniglio, il papero, lo struzzo velocissimo e il coyote, in una girandola di avventure che li porta fin nel favoloso Oriente.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, torna “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Star Wars Resistance, ore 20:50 Disney XD

Alle 20:50 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

