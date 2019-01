Dexter, episodi 9 e 10: Regali inaspettati

Continua la corsa della prima stagione di Dexter , il serial killer più amato del piccolo schermo, interpretato da Michael C. Hall. Dexter scopre che il suo vero padre biologico è morto e gli ha lasciato ogni cosa in eredità. Ma che fine ha fatto veramente Jow Driscoll? C'è qualcosa nel passato di Dexter, un momento preciso, un trauma preciso, che l'ha reso ciò che è. E forse è arrivato il momento di affrontare la verità. Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda giovedì 3 gennaio alle 21.15

Dexter, stagione 1, episodio 9: Father Knows Best Dexter scopre che il vero padre biologico, un certo Joe Driscoll, è recentemente venuto a mancare e ha deciso di lasciare a lui ogni cosa in suo possesso, compresa la casa in cui ha abitato fino alla fine. Ciò è molto strano: perché Harry gli ha fatto credere che l'uomo fosse morto 30 anni fa? Ad ogni modo, Dexter si reca insieme a Rita nell'abitazione appena ereditata e dagli indizi raccolti in maniera veloce deduce che Driscoll è stato assassinato. I due sono raggiunti da Debra, che ha deciso di farsi accompagnare da Rudy. L'arrivo improvviso di una vicina crea un siparietto alquanto bizzarro: la donna, infatti, è convinta che Rudy sia il manutentore della tv via cavo che si è recato a casa di Joe proprio il giorno della sua morte... Come se tutto ciò non bastasse, Paul ha gettato la maschera e ha ricominciato ad aggredire verbalmente Rita. Doakes finisce sotto indagine per aver sparato a un sospettato in fuga: Batista vorrebbe stare dalla sua parte e credergli ciecamente, ma le prove raccontano un'altra storia.

Dexter, stagione 1, episodio 10: Seeing Red

Dexter viene inviato su una scena del crimine piuttosto truculenta: la cosa finora non lo ha mai disturbato, ma questo specifico caso gli riporta alla mente alcune memorie infantili nascoste in chissà quale angolino della sua testa, memorie che gli fanno rivivere uno specifico trauma. Preoccupata per i figli, Rita ha agito per proteggerli da Paul, molto meno “riformato” di quanto non abbia fatto credere alle autorità, solo che ora su di lei pende una denuncia per aggressione. E a causa di questa denuncia potrebbe perdere la custodia di Astor e Cody. Dexter è stufo delle continue intrusioni dell'uomo, così decide per una soluzione se non definitiva quantomeno a lungo termine. Batista segue una nuova pista sul Killer del Camion Frigo e si ritrova a chiedere una consulenza a Rudy. Seguire questa nuova pista gli costerà però parecchio. LaGuerta è ai ferri corti con Matthews, il suo superiore, chiaramente più preoccupato per la cattiva pubblicità che per la mancata cattura dell'assassino seriale che sta terrorizzando Miami. Innamorata persa di Rudy, Debra non si chiede come mai l'uomo sia così curioso e interessato a sapere quante più cose possibili su Dexter e sul suo passato...