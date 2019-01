Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 21 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film drammatici da vedere stasera in tv

La signora dello zoo di Varsavia, ore 21:15 Sky Cinema Uno e ore 21:45 Sky Cinema Hits

In occasione dell’annuale commemorazione delle vittime della Shoah (27 gennaio), dal 21 al 27 gennaio Sky Cinema Hits dedica la programmazione serale ai film che meglio hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Si comincia lunedì 21 con la prima visione, in multistart con Sky Cinema Uno, “La signora dello zoo di Varsavia”. Una toccante storia drammatica, tratta dal romanzo di Diane Ackerman, per un film diretto nel 2017 da Niki Caro e interpretato da Daniel Brühl, Michael McElhatton, Goran Kostic, Jessica Chastain e Iddo Goldberg. La pellicola è ambientata nella Seconda guerra mondiale. Jan Zabisnki diventa direttore dello zoo di Varsavia nel 1929. Insieme a sua moglie Antonina popola il giardino zoologico, nato da una mostra itinerante ottocentesca di animali, delle specie più belle e più esotiche. Nel ‘39, però, l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista e il bombardamento che la precede distruggono lo zoo, uccidendo molti animali e spingendo i due coniugi a offrire un nascondiglio a centinaia di ebrei. Non perdere questa prima visione nella settimana dedicata alla commemorazione delle vittime della Shoah.

Il libro di Henry, ore 21:15 Premium Cinema

Un film drammatico del 2017, diretto da Colin Trevorrow e interpretato da Naomi Watts, Sarah Silverman, Lee Pace, Geraldine Hughes e Dean Norris. Henry è un ragazzino prodigio, un piccolo genio che si prende cura di ogni aspetto della vita della madre single e del fratellino Peter, che invece è un bambino normale, immaturo e indifeso. Tuttavia, Henry ha un cruccio: non riesce a convincere gli adulti che la sua vicina di casa, la timida Christina, sia vittima di abusi da parte del patrigno, il duro signor Sickleman. Eppure il ragazzo ne è certo e non trova altra strada che ideare l'assassinio perfetto dell'uomo. Sarà però sua madre a dover seguire per filo e per segno le istruzioni che lui ha appuntato sul suo quaderno, perché Henry, nel frattempo, si trova a lottare contro un altro, subdolo nemico.

Film commedia da vedere stasera in tv

Cose nostre – Malavita, ore 21:15 Sky Cinema +24

Una magistrale commedia del 2013, con la regia di Luc Besson e un cast d’eccezione composto da Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Paul Borghesee Domenick Lombardozzi.Decisosi a parlare e mandare in galera tutta la sua famiglia (o almeno quelli che ha lasciato in vita) assieme al proprio clan, il boss mafioso Giovanni Manzoni è continuamente trasferito da una casa all’altra e da un’identità fittizia all’altra per il programma protezione testimoni dell'FBI. Arrivato con la moglie, la figlia adolescente e il figlio di poco più piccolo in un paesino della Francia, tenterà di sopprimere la sua natura mentre i suoi parenti si integrano a modo proprio con l'ambiente locale. Intanto, in una galera americana, uno dei molti capi che ha fatto incarcerare con la sua testimonianza non smette di cercarlo per chiudere i conti.

Come un gatto in tangenziale, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una divertentissima commedia italiana del 2018 con Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Luca Angeletti e la regia di Riccardo Milano. Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno cresciuto la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell’uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nei loro privilegi. Quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi, tristemente nota per il suo degrado, papà, terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove Alessio abita insieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen. Un film da guardare con tutta la famiglia, per una serata all’insegna del divertimento e del relax.

Un ciclone in casa, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Una commedia del 2003 dai toni leggeri, perfetta per una serata da condividere in famiglia o tra amici, con Steve Martin, Joan Plowright, Jean Smart, Queen Latifah, Angus T. Jones e la regia di Adam Shankman. Peter Sanderson è un avvocato tutto d’un pezzo che è stato appena lasciato dalla moglie. Per combattere la solitudine, l’uomo inizia a chattare su Internet dove incontra Lawyer Girl, una giovane avvocatessa bionda e raffinata. Peter decide di incontrare la donna e scopre che dietro alla sua “fidanzata virtuale” si nasconde Charlene Morton, una ragazza di colore, appena uscita di prigione e priva di raffinatezza, insomma, un vero e proprio ciclone.

Tentazioni (ir)resistibili, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Commedia divertente e sempre piacevole da vedere, del 2013, con la regia di Stuart Blumberg e un super cast composto da Tim Robbins, Joely Richardson, Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo e la popstar Pink. La pellicola narra la storia di un gruppo variopinto di persone che non ha niente in comune se non la terapia che sta seguendo e la determinazione di guarire dalla sessodipendenza e instaurare, per la prima volta nella vita, una relazione duratura. Durante il programma dei dodici passi, in cui la volontà di ognuno di loro verrà messa a dura prova da continue tentazioni, i pazienti stringeranno amicizie e instaureranno anche altri tipi di rapporti.

Crazy, Stupid, Love, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Una commedia da guardare per una serata di relax in famiglia, con Julianne Moore, Marisa Tomei, John Carroll Lynch, Ryan Gosling, Steve Carell e la regia di John Requa e Glenn Ficarra. Cal Weaver e signora sono sposati da venticinque anni, hanno due figli e pochi problemi. Almeno fino a quando lei non lo informa di averlo tradito con un collega e di desiderare il divorzio. Improvvisamente single, Cal finisce ad ubriacarsi ogni sera di vodka al mirtillo in un bar dove non aveva mai messo piede prima, evitato da tutte tranne che dalla babysitter di suo figlio, una diciassettenne perseguitata dal ragazzino ma cotta del padre. L'autocommiserazione ostentata di Cal, al bancone del bar, infastidisce Jacob Palmer, giovane seduttore seriale, che si ripromette di aiutarlo a dimenticare la moglie e a tornare in pista.

Animagemella.com, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Un’intraprendente commedia sentimentale del 2016, con Erika Christensen, Paul Greene, Antonio Cupo, Ali Liebert, Patrick Gilmore, Tom Butler, Dylan Schmid, Jordana Largy, Nicole Major, Jake T. Roberts e la regia di Terry Ingram. Katherine Benson è una donna in carriera che non riesce a trovare un fidanzato per la sua posizione lavorativa, che porta gli uomini ad essere insicuri. Jack è invece un infermiere single in cerca dell’anima gemella, ma senza successo. I due decidono di iscriversi su un sito di appuntamenti online, nel tentativo di trovare finalmente l'amore che meritano e finendo a innamorarsi profondamente l’uno dell’altra.

Un amore all’altezza, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Nel pieno stile della commedia francese, una pellicola leggera e divertente del 2016, diretta da Laurent Tirard con Jean Dujardin, Virginie Efira, Myriam Tekaïa, Cédric Kahn e François-Dominique Blin. Diane, donna avvenente e avvocato presso lo studio legale che condivide con l’ex marito, accetta un appuntamento al buio con Alexandre, architetto e uomo di successo con una particolarità: è alto un metro e trentasei centimetri. I due iniziano una relazione di coppia, ma l'imbarazzo di lei di fronte al deficit di lui mette in crisi il loro rapporto.

Film thriller da vedere stasera in tv

L’uomo sul treno - The commuter, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Un film per gli amanti degli inganni e del mistero in un thriller che mescola suspense e azione. Con Sam Neill, Elizabeth McGovern, Liam Neeson, Jonathan Banks, Vera Farmiga e la regia di Jaume Collet-Serra. Michael MacCauley è un pendolare che da circa vent’anni, tutti giorni, si reca al lavoro a New York presso un’importante compagnia di assicurazioni, finché un giorno non viene licenziato. Prima era un agente di polizia e ha ancora amici nel dipartimento, tanto che racconta del licenziamento al suo ex partner prima di rientrare a casa e dirlo alla moglie. Tuttavia, sul treno del ritorno incontra una donna misteriosa che gli offre centomila dollari in cambio della sua collaborazione: vuole che trovi una persona di cui sa solo che non si tratta di un passeggero abituale.

Mom and Dad - Istinto omicida, ore 21:00 Sky Cinema Max

Un thriller del 2017 sull’orlo della follia, con Nicolas Cage, Olivia Crocicchia, Lance Henriksen, Selma Blair, Anne Winters e la regia di Brian Taylor. Per 24 ore un’isteria di massa trasforma tutti i genitori in carnefici dei loro figli che dovranno sopravvivere all'ondata di violenza. Al centro della storia vi sono due fratelli, un adolescente e una teenager che cercano di sfuggire alla furia dei loro genitori che li hanno intrappolati all’interno di uno scantinato. In difesa dei due ragazzi arrivano i nonni, che scatenano i propri istinti omicidi sul figlio adulto, interpretato da Nicolas Cage, che diventa contemporaneamente cacciatore e preda.

Arlington Road - L'inganno, ore 21:00 Iris

Un thriller del 1998 da non perdere assolutamente, con Jeff Bridges, Hope Davis, Tim Robbins, Joan Cusack, Robert Gosset e la regia di Mark Pellington. Michael Faraday, professore di storia, presta soccorso al figlio dei vicini di casa, i signori Lang. La conoscenza diviene progressivamente più stretta e, in particolare, il figlio di Faraday è sempre più attratto dalla vita dei vicini. Deciderà di indagare su di loro scoprendo che fanno parte di un gruppo terroristico. Si accorgerà troppo tardi di essere divenuto un loro strumento.

Film fantastici da vedere stasera in tv

Paddington 2, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un divertentissimo film fanstastico del 2017 da vedere con tutta la famiglia, con Julie Walters, Imelda Staunton, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Jim Broadbent e la regia di Paul King. Paddington vuole trovare il regalo perfetto per il centesimo compleanno di zia Lucy: lei ha fatto tanto per lui e vuole dimostrarle la sua gratitudine. Il libro pop-up di Madame Kozolska sui luoghi principali di Londra sembra fare al caso suo e il piccoletto in montgomery è pronto a lavorare sodo per recuperare i soldi necessari ad acquistare quel cimelio. Peccato che un ladro arrivi prima di lui, sottragga il volume dal negozio di antiquariato del signor Gruber e faccia ricadere la colpa proprio su Paddington, che finisce dietro le sbarre come un criminale comune.

Nelle pieghe del tempo, 20:10 Sky Cinema Uno +1

Tratto dall’omonimo romanzo del 1963 di Madeleine L’Engle, “Nelle pieghe del tempo” annovera nel cast attori e celebrities come Oprah Winfrey, Reese Whiterspoon, Chris Pine, Mindy Kaling e Zach Galifianakis. Ad essi si affiancano i giovanissimi Storm Reid, Deric McCabe e Levi Miller, nei panni dei ragazzini protagonisti. Lo scienziato Alexander Murry scompare in circostanze misteriose mentre sta conducendo dei complessi esperimenti. Anni dopo, l’ormai tredicenne figlia Meg è convinta, come del resto la madre, che egli non sia morto, ma sia stato teletrasportato in un altro mondo. Un giorno Charles, fratello di Meg, introduce lei e il suo compagno di scuola Calvin a tre bizzarre entità che sembrano conoscere il padre. I ragazzi intraprenderanno così un fantastico e pericoloso viaggio attraverso lo spazio e il tempo per ritrovare lo scienziato scomparso.

Film d’azione da vedere stasera in tv

A muso duro, ore 21:00 Sky Cinema Classics

A chi ama i vecchi film d’azione che hanno fatto la storia del cinema, Sky Cinema Classics dedica questa pellicola del 1974, diretta da Richard Fleischer e con Charles Bronson, Al Lettieri, Linda Cristal, Lee Purcell e Paul Koslo. Un coltivatore di cocomeri si scontra con la mafia che ha assunto il controllo del reclutamento dei braccianti locali. L’uomo viene sbattuto in galera sotto falsa accusa, ma riesce a scappare, coinvolgendo nella fuga un famoso gangster. Infine, deve vedersela con tutti, mafiosi e gangster, in una sola volta.

Film western da vedere stasera in tv

Si può fare... amigo, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un indimenticabile film western del 1972 con l’eccezionale Bud Spencer e la regia di M. Lucidi. Coburn è un uomo grande e grosso che vive di espedienti. Nel corso del suo girovagare, si imbatte nella morte del vecchio Anderson, che prima di chiudere gli occhi, gli chiedere di protegger il nipote, erede di un terreno ricco di petrolio, da una banda di malviventi. Ma Coburn deve fare i conti anche con Sonny, sulle sue tracce per costringerlo a sposare Mary con cui ha avuto in passato un rapporto d’amore.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

È arrivato il broncio, ore 20:20 Sky Cinema Family + 1

Per un ragazzino riservato come Terry, trascorrere le vacanze estive nello straordinario parco divertimenti della nonna Mary era un’esperienza incredibile. Con la sua fervida immaginazione poteva viaggiare in terre incantate e incontrare personaggi psichedelici, alberi che camminano, palloncini parlanti, orchidee che bisbigliano e draghi pasticcioni. E chissà, magari anche qualche principessa... Ora però la nonna Mary non c’è più e il parco rischia di chiudere. Triste e sconsolato, Terry non riesce a staccarsi dal ricordo dei vecchi tempi e dai racconti strambi della nonna. Guarda insieme a tutta la famiglia questo film d’animazione del 2018, ideale per il divertimento di grandi e piccini.

