Film stasera in tv da non perdere oggi, domenica 13 gennaio

Film d’azione da vedere stasera in tv

Drone – Scegli il tuo nemico, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Jason Bourque, film del 2017 con Sean Bean, Mary McCormack, Joel David Moore, Patrick Sabongui, Sharon Taylor. Quando un imprenditore di droni militari incontra un imprenditore pakistano dagli intenti misteriosi, le ideologie delle due parti si scontrano con delle conseguenze tragiche. La guerra al terrorismo sullo sfondo di questa pellicola canadese ad alta tensione, per la prima volta sul piccolo schermo.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

The new world, ore 21:00, Sky Cinema Cult

Regia di Terrence Malick, film del 2006 con Christian Bale, Jason Aaron Baca, Colin Farrell, Ben Mendelsohn, David Thewlis, Q’Orianka Kilcher. Nel 1607 alcune navi inglesi arrivarono sulle coste della Virginia. A bordo c'era il capitano John Smith, che ebbe l'incarico di esplorare la regione. Fu fatto prigioniero dalla tribù Powhatan. Pochahontas, figlia del capo gli salvò la vita e si innamorò di lui. Successivamente Smith tornò in patria, la principessa venne adottata dalla comunità inglese, si convertì al cristianesimo, sposò il colono John Rolfe, ebbe un figlio, venne condotta in Inghilterra, ricevuta a corta dal re Giacomo I, morì a ventidue anni durante il viaggio di ritorno nel nuovo mondo. La rivisitazione del mito di Pocahontas nelle mani del genio di Malick.

Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, ore 21:15 Sky Cinema HD Hits

Regia di Rob Marshall, film del 2011 con Johnny Depp, Ian McShane, Penelope Cruz, Richard Griffiths, Geoffrey Rush, Stephen Graham. Dopo essere sfuggito alle guardie del re nel tentativo di liberare il vecchio compagno di mare Gibbs, Jack Sparrow si ritrova prigioniero sulla nave di Barbanera, grazie alla bella e inaffidabile figlia di quest'ultimo, Angelica, in passato sedotta e abbandonata da Jack stesso e ora a capo della ciurma di zombie del padre. Suo malgrado, il nostro fa dunque rotta verso la Fontana della giovinezza, facendo presto squadra con Barbossa, che si finge al servizio della corona d'Inghilterra ma in verità cerca la vendetta su Barbanera. Per poter ottenere dalla fonte il suo beneficio, a pirati, soldati e corsari occorrono però due antichi calici e una lacrima di sirena. Quarto capitolo della saga, imperdibile per i fan più accaniti.

Baby Driver – Il genio della fuga, ore 21:00 Sky Cinema Max

Regia di Edgar Wright, film del 2017 con Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Hamm, Jamie Foxx. Baby, così viene chiamato, è un giovane che alla guida di un'auto è in grado di compiere le più spericolate evoluzioni. Questa sua abilità viene sfruttata da Doc, un criminale dall'aspetto borghese, con il quale ha un conto aperto che deve saldare. Baby deve anche occuparsi dell'anziano invalido che lo ha fatto crescere e si sta innamorando della cameriera di un fast food. Ciò che ora vorrebbe poter fare è staccarsi dal ciclo continuo di rapine che Doc orchestra. In bilico tra commedia e azione, ha ricevuto anche tre nomination agli Oscar.

Docu-fiction da vedere stasera in tv

Michelangelo – Infinito, ore 21:15 Sky Cinema +24

Regia di Emanuele Imbucci, film del 2018 con Enrico Lo Verso, Ivano Marescotti. Michelangelo Buonarroti, prossimo alla fine della propria vita, ne ripercorre le tappe, dall'infanzia ai primi capolavori, dalle rivalità con i grandi artisti del suo tempo ai rapporti conflittuali con le autorità politiche e religiose dell'epoca. A contestualizzare storicamente il suo racconto è Giorgio Vasari che narra di Michelangelo le imprese e le opere. Prodotto da Sky Cinema, un ritratto avvincente e limpido di uno dei più grandi artisti della storia.

Film commedia da vedere stasera in tv

Laguna Blu: il risveglio, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Mikael Salomon, film del 2012 con Indiana Evans e Brenton Thwaites, Denise Richards, Patrick St. Esprit, Frank John Hughes. Emma e Dean sono due giovani studenti dalla vita liceale completamente opposta. Ma quando cadono entrambi in mare durante un viaggio in barca ai Caraibi e si ritrovano naufraghi su un'isola tropicale deserta, i due adolescenti si troveranno uniti in un modo che non avrebbero mai immaginato. Finendo inevitabilemente per innamorarsi. Versione moderna per lo schermo del romanzo di Henry De Vere Stacpoole, nonché di un film di grande successo negli anni Ottanta con l’allora quattordicenne Brooke Shields.

Comportamenti molto… cattivi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Tim Garrick, film del 2013 con Selena Gomez, Nat Wolff, Heather Graham, Mary-Louise Parker, Elisabeth Shue. Rick è un adolescente sfigato che si accompagna a Billy un altrettanto sfigato migliore amico e che concupisce la ragazza più bella del liceo, Nina. Malgrado sia conscio del suo status sociale all'interno del liceo, decide di accettare comunque una scommessa a riguardo da parte di un terzo sfigato liceale piuttosto strambo. Per arrivare alla meta, il povero Rick non solo dovrà vedersela con l'ex fidanzato della bella ragazza, ma anche con la famiglia, il preside e via discorrendo… Commedia liceale senza troppe pretese per una serata sul divano.

Adult Beginners, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ross Katz, film del 2015 con Nick Kroll, Rose Byrne, Bobby Cannavale, Joel McHale, Caitlin Fitzgerald. Un imprenditore molto narcisista sta per lanciare un nuovo prodotto sul mercato ma commette un errore e perde due milioni e mezzo di dollari. Di lì a poco perde così il lavoro e la sua fidanzata decide di lasciarlo. Convinto a rimettersi in gioco, si trasferisce momentaneamente a casa della sorella, in periferia di New York. Diventerà così il babysitter del nipote di tre anni. Commedia brillante e senza pretese per una domenica sera di relax.

Tower Heist – Colpo ad alto livello, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Brett Ratner, film del 2011 con Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck, Alan Alda, Matthew Broderick, Stephen Henderson. Josh Kovacs è il direttore del personale del Tower, un lussuoso grattacielo residenziale di New York di proprietà del magnate Arthur Shaw. Josh ha una forte ammirazione verso il capo, finché un giorno, l'FBI irrompe e Josh scopre incredulo che l'amato capo è accusato di bancarotta fraudolenta e che ha truffato, tra gli altri, anche tutti i suoi dipendenti, lasciandoli senza un soldo. La sua furiosa reazione costa il licenziamento a lui e al cognato in procinto di diventare padre, ma anche l'idea di lanciarsi in una folle impresa volta a espropriare i beni illegalmente accumulati dal magnate. Un cast stellare per una commedia nella quale si ride di gusto.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Io e lei, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Regia di Maria Sole Tognazzi, film del 2015 con Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Fausto Maria Sciarappa, Domenico Diele, Ennio Fantastichini. Marina e Federica sono una coppia stabile che convive da 5 anni. Marina è un'ex attrice e un'imprenditrice di successo che ha sempre saputo di essere lesbica, ma che per esigenze di lavoro ha aspettato qualche tempo a fare outing. Federica è architetto, è stata sposata, ha un figlio ormai adulto, e dopo il divorzio si è innamorata di Marina, la sua prima relazione omosessuale. Ma non si considera lesbica e non gradisce che la sua convivenza diventi di dominio pubblico. Quando Federica si imbatte in una figura del proprio passato il rapporto fra le due donne si incrina e vengono alla luce tutte le loro fragilità. Un tema delicato affrontato senza cadere negli stereotipi.

Maria Maddalena, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Garth Davis, film del 2018 con Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Shira Haas. Maria di Magdala è una fervente religiosa che fatica all'idea di doversi sposare. Poco accettata nella sua famiglia patriarcale, abbandonerà quest'ultima per seguire Gesù di Nazareth e farsi apostola tra gli apostoli accanto a lui. Imparerà il significato dell'amore e sceglierà di soccorrere gli oppressi, aprendo al dialogo con le donne e all'accoglienza degli ultimi. Le performance della Mara e di Phoenix spingono oltre i limiti la storia più famosa del mondo.

Donnie Brasco, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Regia di Mike Newell, film del 1997 con Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Anne Heche. Joe Pistone è un agente dell'FBI che riesce a entrare in contatto con Lefty, mafioso di seconda schiera. Lefty insegna all'infiltrato tutte le regole, si fida di lui, gli si affeziona. Mettendo a rischio la propria reputazione, Lefty garantisce per Donnie e lo fa affiliare alla mafia. Nel momento in cui Donnie si avvicina ai vertici del comando di Cosa nostra capisce non solo di attraversare la linea di demarcazione tra legalità e crimine ma soprattutto di firmare la condanna a morte per Lefty. Un classico del genere dei film che guardano al fenomeno della mafia americana.

Film di guerra da vedere stasera in tv

Paura e desiderio, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Regia di Stanley Kubrick, film del 1953 con Frank Silvera, Kenneth Harp, Virginia Leith, Paul Mazursky, Stephen Coit, David Allen. In una guerra tra stati senza nome e senza caratteristiche particolari (l'inglese parlato dai personaggi, si spiega all'inizio, è solo una convenzione) i soldati di un fronte atterrano per errore oltre le linee nemiche e dovranno adoperarsi per arrivare sani e salvi nel loro territorio. Per farlo saranno costretti a prendere una ragazza prigioniera, dividersi, viaggiare lungo il fiume e ad un certo punto fermarsi per cercare di uccidere un generale e un capitano nemici. Il primo lungometraggio di Stanley Kubrick, che ha cominciato a circolare clandestinamente solo dopo la sua morte. Una vera chicca.

L’ora più buia, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Regia di Joe Wright, film del 2017 con Gary Oldman, Kristins Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup. Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa quella che si annuncia sull'Europa, piegata dall'avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. Il Belgio è caduto, la Francia è stremata e l'esercito inglese è intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk. Dopo l'invasione della Norvegia e l'evidente spregio della Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee, la camera chiede le dimissioni a gran voce di Neville Chamberlain, Primo Ministro incapace di gestire l'emergenza e di guidare un governo di larghe intese. A succedergli è Winston Churchill… L’irresistibile performance di Gary Oldman a impreziosire la storia della Seconda Guerra Mondiale.

Film western da vedere stasera in tv

Wyatt Earp, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Lawrence Kasdan, film del 1994 con Bill Pullman, Tom Sizemore, Gene Hackman, Isabella Rossellini, Kevin Costner. Si tratta della biografia di Wyatt Earp, eroe del West con metodi al limite della legalità. Copre un arco di circa trent'anni. Da quando, ragazzo, segue gli ammaestramenti del padre, Nicholas Earp, fino alla sua maturità. Tra nemici crudeli, come i Clanton, e amici sinceri, come il celebre "Doc" Hollyday, la sua vita è un susseguirsi di episodi drammatici e di sparatorie. Tra storia e leggenda per rinverdire i fasti dei western d’annata.

