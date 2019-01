Programmi TV da non perdere stasera, domenica 13 gennaio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 13 gennaio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno rivediamo “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” con la replica della puntata dello scorso martedì. Lo chef si trova in Veneto, sul Delta del Po, qui quattro ristoratori, Pamela, Manuela, Isi e Gino si sfidano a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina di laguna.

Guiltology - A prova di delitto, ore 21.05 Crime investigation

Su Crime Investigation, alle 21.05, un altro episodio di “Guiltology - A prova di delitto”, il racconto di crimini che si sono risolti grazie a una svolta inaspettata. Nel 1996, un criminale fa esplodere diverse bombe ad Atlanta. Gli agenti che seguono le indagini usano ogni mezzo, persino la NASA, per assicurare il killer alla giustizia.

Battlebots: Botte da Robot, ore 21:00 Blaze

Battlebots prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Comedy Central presenta… Gabriele Cirilli, ore 21:00 Comedy Central

Dal teatro San Babila assistiamo allo spettacolo di Gabriele Cirilli dal titolo “Evviva la felicità”, uno spettacolo travolgente e comico ma anche primo di riflessioni.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Parte la seconda stagione di “Malattie imbarazzanti XXL”. Nella puntata di oggi, mentre il dr. Christian visita una donna che a causa dell’obesità è in pericolo di vita, la dr. Pixie si occupa di una donna di 200 Kg con problemi alle gambe.

Mega navi da crociera, ore 21:00 Discovery channel

Rivediamo le puntate della prima stagione di “Mega navi da crociera”, alla scoperta delle più grandi navi da crociera del mondo, veri e propri giganti di ingegneria e tecnologia. Viaggeremo in posti da sogno a bordo di navi maestose.

Concordia, io c’ero, ore 20:55 National Geographic

Ripercorriamo la tragica notte della Costa Concordia, attraverso video e foto inediti, testimonianze dei passeggeri e dei soccorritori che hanno salvato centinaia di persone.

NASA X-Files, ore 21:05 Discovery Science

Torna, con nuove puntate, la serie che apre le porte sugli archivi segreti della NASA, la più importante e prestigiosa agenzia spaziale del mondo. Tra le tante immagini catturate dalla NASA, anche tanti oggetti non identificati.

Il re delle piscine, ore 21:10 Discovery travel & living

Anthony Archer e il suo team sono specializzati nel costruire piscine ricercate ma completamente naturali. Un sogno per chiunque negli Stati Uniti. Nella puntata di oggi, Anthony va in una fattoria nel nord della California per offrire il suo aiuto a un vigile del fuoco e a sua moglie.

Corea Italia 1 - 0, ore 21:00 History

Rivediamo, attraverso spezzoni d'epoca e interviste ai giocatori nord-coreani sopravvissuti, la storia dell'incredibile vittoria della Corea contro l'Italia ai Mondiali di calcio del 1966. Il gol della vittoria coreana fu segnato da Pak Doo Ik.

Cani incredibili, ore 21:00 Nat Geo wild

I cani sono noti per la loro lealtà e amicizia, ma cosa sappiamo realmente delle loro capacità mentali? Negli ultimi anni, queste creature hanno dimostrato di essere molto più valide di quanto si pensasse.

David Rocco dolce Africa, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio in Africa, un continente ricco di tradizioni culinarie.

Serie TV in onda stasera

Das Boot, ore 21:10 Sky Atlantic

Rivediamo in replica, su Sky Atlantic, il terzo e il quarto episodio della nuova serie “Das Boot”, ambientata durante la seconda guerra mondiale in un sottomarino tedesco. Siamo nella Francia occupata dai nazisti e l’equipaggio dell'U-612 si prepara per una missione nell'Atlantico. Prodotta da Sky, è il sequel del film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen.

Das Boot, ore 21:10 Sky Atlantic +1

Su Sky Atlantic +1, invece, rivediamo in replica i primi episodi della serie “Das Boot”. L'equipaggio dell'U-612 si sottopone all'addestramento dell'ufficiale Hoffmann prima di entrare nel vivo del conflitto mondiale.

The Orville, ore 21:00 Fox

Su Fox alle 21:00 rivediamo la prima puntata della seconda stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Magnum P.I., ore 21:50 Fox

Alle 21:50 su Fox rivediamo invece gli episodi del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

Rivediamo il settimo e l’ottavo episodio della nona stagione della serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Training day, ore 21:15 Premium Crime

Alle 21:15 su Premium Crime, un altro episodio della serie ispirata all’omonimo film cult con Ethan Hawke e Denzel Washington. I protagonisti si muovono in una Los Angeles che non fa sconti a nessuno. La serie ha molte scene action, che rappresentano i momenti più esaltanti.

The bold type, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15, altri due episodi di “The bold type”, la serie ispirata a ispirata alla vita di Joanna Coles, ex caporedattore del periodico americano Cosmopolitan. Le protagoniste sono tre giovani amiche, Jane, Kate e Sutton, che lavorano per Scarlet, una rivista femminile di moda, spettacolo, sport e amore.

The good place, ore 21:15 Premium Joi

In seguito alla morte in un incidente stradale, travolta da un mezzo pesante che trasportava prodotti contro la disfunzione erettile, la giovane Eleonor si ritrova catapultata nell'aldilà. Qui incontra Michael, che le dice di trovarsi nel “Good Place”, una sorta di paradiso, per essersi comportata bene in vita. Ma dev’esserci stato un errore.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, il quinto episodio della quarta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Will & Grace, ore 20:55 Fox comedy

Su Fox comedy, alle 20:55, due episodi della settima stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Futurama, ore 20:55 Fox Animation

Su Fox animation riprendono gli episodi di “Futurama”, la serie creata da Matt Groening ambientata nella New York del 3000. La sitcom racconta le avventure di Philip J. Fry, fattorino di una pizzeria che finisce accidentalmente in una capsula per il sonno criogenico, risvegliandosi mille anni dopo.

A tutto reality - L’isola, ore 21:05 DeA kids

Su DeA Kids, alle 21:05, un altro episodio della serie tv animata canadese che è una parodia dei reality show, ironizzando su tutte le situazioni vissute in questo genere di trasmissione televisiva. Protagonisti sono ventidue campeggiatori che si stabiliscono per 8 settimane a Camp Wawanakwa, un'isola immaginaria collocata in Ontario.

Shimmer and Shine, ore 20:55 Nick jr

Su Nick jr, un altro episodio di “Shimmer and Shine” la serie che vede come protagonista una ragazzina di nome Leah e il suo vicino di casa Zac. I due scoprono una bottiglia magica da cui fuoriescono due geniette gemelle di nome Shimmer e Shine.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

Continuano i divertentissimi episodi del telefilm “iCarly”, il web show amato dai ragazzi e presentato dalla simpatica Carly, alias l'attrice Miranda Cosgrove. Troviamo lei e i suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer.

Clarence, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 su Cartoon Network, i divertenti episodi di “Clarence”, la serie con protagonista un simpatico bambino di 9 anni, inguaribile ottimista. I suoi migliori amici sono Jeff Randell e Ryan “Sumo” Sumozski.

Biancaneve e gli 007 nani, ore 20:40 Boomerang

Biancaneve è una ragazzina irriverente che vuole solo spassarsela con le amiche e non aiutare il villaggio. Quando il padre decide di sposare Lady Vanity, escogita un piano per tormentare la strega.

Claude Shorts, ore 21:00 Disney Junior

“Claude Shorts” è un cartone con protagonista un orsetto bianco di tre anni che vive a Orsopoli con la sua famiglia. Ogni giorno scopre le meraviglie della natura e della quotidianità insieme al suo simpatico amico Boris. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

A casa di Raven, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel “A casa di Raven”, la serie con protagonista Raven Baxter, madre divorziata di due gemelli, Booker e Nia, che vive con Chelsea, la sua migliore amica sin dall'infanzia, e suo figlio Levi.

Star Wars Resistance, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Star Wars Resistance” la serie ambientata nell’universo di Guerre Stellari incentrata sul personaggio di Kazuda Xiono, un giovane pilota della Resistenza del Generale Organa, che ha il compito di spiare la minaccia del Primo Ordine.

Guarda anche i film in onda stasera in TV