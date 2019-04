Spiegate le vele: Tornano i Pirati dei Caraibi

Pirati dei Caraibi è una delle saghe Disney più di successo che, nel corso degli anni, episodio dopo episodio, ha saputo affascinare ogni tipo di spettatore, dai grandi ai più piccini. Nell’intera saga si susseguiranno in un vortice adrenalinico sul canale 304 della piattaforma Sky dedicato alle avventure del Capitano Jack Sparrow, interpretato da un memorabile Johnny Depp, e della sua ciurma. Ecco che da lunedì 7 a domenica 13 gennaio Sky Cinema Hits diventa Sky Cinema Disney Pirati dei Caraibi.



Nel primo capitolo LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA, Jack Sparrow è reclutato dal giovane Will Turner (Orlando Bloom) per liberare Elizabeth Swann (Keira Knightley), rapita da Hector Barbossa (Geoffrey Rush), ex primo ufficiale della Perla Nera e vecchio compagno di avventure di Sparrow prima dell’ammutinamento.



Nel secondo film della saga, PIRATI DEI CARAIBI - LA MALEDIZIONE DEL FORZIERE FANTASMA, Sparrow si trova ad affrontare un nuovo intrigo a carattere soprannaturale: il capitano ha infatti un debito d'onore con Davy Jones (Bill Nighy), padrone degli oceani e comandante dello spettrale veliero l'Olandese Volante e per lui si profila un destino di dannazione ed eterna schiavitù nell'altro mondo, se non riuscirà a scrollarsi di dosso questo pericoloso avversario.



Nel terzo film, PIRATI DEI CARAIBI - AI CONFINI DEL MONDO, Will Turner ed Elizabeth Swann si alleano con l’ex nemico Barbossa (Geoffrey Rush) nel tentativo di liberare il Capitano Jack Sparrow dalle grinfie di Davy Jones e si avventurano fino alla fine del Mondo per vivere una grande battaglia finale.



Nel quarto capitolo poi, PIRATI DEI CARAIBI - OLTRE I CONFINI DEL MARE, il pirata si ritrova coinvolto in un rocambolesco viaggio per raggiungere la leggendaria Fonte della Giovinezza. Infine, chiude la saga PIRATI DEI CARAIBI – LA VENDETTA DI SALAZAR, il quinto capitolo ricco di effetti speciali in cui Sparrow deve vedersela con il terribile capitano Salazar, interpretato da un perfetto Javier Bardem.



Ecco in sintesi tutti gli appuntamenti:

Lunedì 7 gennaio alle 21.15: LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA

Martedì 8 gennaio alle 21.15: PIRATI DEI CARAIBI - LA MALEDIZIONE DEL FORZIERE FANTASMA

Mercoledì 9 gennaio alle 21.15: PIRATI DEI CARAIBI - AI CONFINI DEL MONDO

Giovedì 10 gennaio alle 21.15: PIRATI DEI CARAIBI - OLTRE I CONFINI DEL MARE

Venerdì 11 gennaio: PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR

Sabato. 12 gennaio alle 21.15. LA MALEDIZIONE DELLA PRIMA LUNA

Domenica. 13 gennaio alle 21.15. PIRATI DEI CARAIBI - OLTRE I CONFINI DEL MARE