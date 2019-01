Drone, tutti possono essere un bersaglio

Sean Bean è il protagonista di Drone - Scegli il tuo nemico, thriller in onda domenica 13 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in cui un pilota di droni che lavora per la CIA riceva la visita di un misterioso uomo pakistano.

Domenica 13 gennaio alle 21.15 appuntamento ad alta tensione su Sky Cinema Uno con Drone – Scegli il tuo nemico, thriller in prima visione tv diretto da Jason Borque, in cui la morte arriva dal cielo.



La nuova minaccia per la sicurezza pubblica, nell’immaginario popolare, sono i droni, facili da reperire e pilotare e potenzialmente pericolosissimi. Del resto, oltre a essere un hobby per molti, sono anche utilizzati come armi da guerra da numerosi governi, Stati Uniti in primis, e sono al centro di numerose polemiche per i frequenti danni collaterali provocati durante i bombardamenti.



Proprio un anno dopo che un attacco di droni USA ha provocato numerose morti collaterali durante una missione compiuta in Pakistan, Neil Wistin si trova a che fare con un misterioso individuo. Peccato che Wistin non sia una persona qualunque, ma un pilota di droni per conto della CIA.



L’uomo che si presenta alla sua porta, un distinto imprenditore pakistano di nome Imir Shaw, afferma di essere semplicemente interessato a concludere un affare con lui. Ovviamente, però, la situazione si rivelerà ben più pericolosa di quanto possa sembrare.



Coinvolgente e di grandissima attualità, Drone – Scegli il tuo bersaglio deve molto del suo appeal al bravissimo attore protagonista, Sean Bean, già celebre per avere interpretato il compianto Ned Stark nella serie tv cult Il Trono di Spade e Boromir nella trilogia de Il signore degli anelli.