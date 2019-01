Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 3 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Suburbicon - 1^ TV, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, in prima visione tv, “Suburbicon”, l’ultimo film diretto da George Clooney con Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba. La pellicola si avvale della sceneggiatura dei fratelli Coen ed è ambientata nel 1959, nella cittadina immaginaria di Suburbicon, abitata esclusivamente da bianchi. L’arrivo di alcune famiglie afroamericane sconvolgerà gli equilibri della comunità, anche in seguito all’omicidio di una donna disabile. “Suburbicon” può essere definita una dark comedy, un noir con dentro tutto il sarcasmo e l’ironia a cui ci hanno abituato i fratelli Coen. Molto convincenti le interpretazioni di Matt Damon e Julianne Moore.

Ace Ventura 3, ore 21:15 Sky Cinema Family

Regia di David M. Evans con Josh Flitter, Emma Lockhart, Ann Cusack, Cullen Douglas, Art LaFleur, Austin Rogers, Reed Alexander, Carina Conti II, Ralph Waite. Il film si riallaccia ai due precedenti interpretati da Jim Carrey, proponendo il figlio di Ace Ventura, un ragazzino coinvolto nel rapimento di un panda allo zoo. La commedia è mediocre e banale e non riesce a competere con le altre due.

Sono tornato, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Torna su Sky Cinema Comedy uno dei primi film usciti nel 2018, “Sono tornato”, diretto da Luca Miniero con Massimo Popolizio, Frank Matano, Stefania Rocca, Gioele Dix, Guglielmo Favilla. Remake di un film tedesco sul “ritorno” di Hitler, la versione italiana vede il ritorno di Benito Mussolini che, nel 2017, decide di tornare a governare il Paese. Il film riesce a essere satirico e divertente senza sbeffeggiare l’ideologia fascista né ridicolizzarla.

Lo stagista inaspettato, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Nancy Meyers. Un film con Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo, Anders Holm, JoJo Kushner, Andrew Rannells. Ben, pensionato settantenne e vedovo, non riesce a rimanere senza amore né lavoro. Decide così di ripartire dalla gavetta, approfittando di un programma di stagisti senior promosso da un e-commerce di abbigliamento. A Ben viene assegnato il ruolo di assistente della fondatrice dell'azienda, Jules, più giovane di lui di 40 anni. L’intesa tra De Niro e la Hathaway è perfetta e il risultato è una commedia molto simpatica e gradevole.

Moglie e marito, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Regia di Simone Godano. Un film con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea, Sebastian Dimulescu, Gaetano Bruno. Sposati da molti anni, Andrea è un neurochirurgo, Sofia lavora in televisione. Hanno due figli piccoli e, non potendone più l'uno dell'altra, decidono di andare in terapia di coppia. A causa di un esperimento scientifico, Andrea entrerà nel corpo di Sofia e Sofia nel corpo di Andrea, con esiti tragicomici. Una commedia gradevole con una sceneggiatura molto convincente, che costringe a interrogarsi sui ruoli all’interno della coppia.

Tre uomini e una gamba, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Su Premium Cinema Comedy, il film che ha visto il debutto al cinema del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Giacomo deve sposare la figlia del padrone e i suoi due amici lo accompagnano al sud. Devono recapitare una gamba, opera d'arte moderna, al futuro suocero. Durante il viaggio, incontrano Marina, di cui il futuro sposo si innamora. Film campione d’incassi dove tutto funziona alla perfezione: trama, battute, tempi comici.

Zoolander, ore 21:00 Comedy Central

Commedia diretta e interpretata da Ben Stiller con Owen Wilson, Christine Taylor, Milla Jovovich, Jerry Stiller, Jon Voight. La storia di Zoolander, un modello che ha avuto grande successo e che ora è in fase calante per colpa di un concorrente più giovane. Vorrebbe dare un nuovo senso alla propria vita, ma purtroppo non ha né la personalità né la cultura necessaria. La coppia Stiller-Wilson funziona, il film è una commedia demenziale che si lascia guardare.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Avengers: Infinity war, ore 21:15 Sky Cinema +24

Regia di Joe Russo, Anthony Russo. Un film con Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson. Thanos è il titano pazzo che ritiene se stesso come un correttivo alla sovrappopolazione universale e vuole arrivare, attraverso una serie di genocidi, a possedere le sei gemme elementari che rappresentano gli aspetti fondamentali del cosmo e che gli consentirebbero di avere l’onnipotenza. Gli Avengers e i Guardiani della Galassia devono cercare di fermarlo. Uno dei migliori film della serie Marvel, da vedere assolutamente se siete fan dei supereroi.

The Italian job, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Regia di F. Gary Gray. Un film con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Donald Sutherland, Jason Statham. Charlie Croker e la sua banda hanno messo a segno un colpo miliardario sottraendo lingotti d'oro da un palazzo veneziano. Ma qualcuno all'interno del gruppo ha deciso di tenersi tutto per sè, non esitando a eliminare il vecchio John, padre spirituale del gruppo, pur di mettere le mani sul malloppo. Urge vendetta: e quale vendetta migliore che riappropriarsi del maltolto, inscenando il più gigantesco ingorgo della storia per poter scappare indisturbati o quasi a bordo di tre Mini? Cast sulla carta notevole, ma decisamente sottoutilizzato: il regista viene dal videoclip, e purtroppo si vede benissimo.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Shrek e vissero felici e contenti, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Su Sky Cinema Hits continuano le avventure dell’orco verde più famoso del cinema, con “Shrek e vissero felici e contenti”, per la regia di Mike Mitchell. In questa nuova avventura Shrek si trova costretto a firmare un patto con il malvagio Tremotino e verrà trasportato all’improvviso in una realtà alternativa in cui lui e Fiona non si sono mai incontrati. Il film riporta alla banalità un personaggio che nei film precedenti si era caratterizzato per la sua originalità.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Il 13esimo guerriero, ore 21:15 Sky Cinema Max

Regia di John McTiernan. Un film con Omar Sharif, Antonio Banderas, Diane Venora, Vladimir Kulich, Bennis Storhoi. Siamo nel X secolo, Amhed Ibn Falhad è un ambasciatore arabo che si allea ai Vichinghi per combattere contro i Wendol. Un film d’avventura originale e avvincente basato sull’interpretazione molto convincente di Antonio Banderas, nonostante la trama pecchi di alcuni momenti di discussa credibilità.

Payback - La rivincita di Porter, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Un film d’azione diretto da Brian Helgeland con Mel Gibson, Kris Kristofferson, Gregg Henry, Maria Bello, Deborah Kara Unger. Porter viene quasi ucciso dalla ex moglie alleata con il suo ex braccio destro. Creduto morto, agisce per recuperare il malloppo che gli è stato sottratto ed elimina tutti i corrotti. Remake non troppo riuscito di “Senza un attimo di tregua” di John Boorman che segna l'esordio alla regia di Brian Helgeland, già sceneggiatore di “L.A. Confidential”.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Gli sdraiati, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Su Sky Cinema Passion alle ore 21:00 “Gli sdraiati”, film di Francesca Archibugi con Claudio Bisio, Gaddo Bacchini, Cochi Ponzoni, Antonia Truppo, Gigio Alberti. Ispirato all’omonimo libro di Michele Serra, è la storia del rapporto tra un padre, Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, e un figlio, Tito, diciassettenne studente di liceo, che vive con lui dopo la separazione dalla moglie. Film da vedere per la delicatezza con cui la Archibugi descrive l’inevitabile scontro generazionale senza colpevolizzare né una né l’altra parte.

Vi presento Joe Black, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Martin Brest. Un film con Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay Harden, Jeffrey Tambor. William Parrish è un miliardario che sente voci inspiegabili. Quando nella sua villa arriva il bel Joe Black, sua figlia Susan se ne innamora subito, ma nessuno sa che si tratta dell'Angelo della Morte venuto a prendere William. Va però prima salvaguardata l'azienda di famiglia che il subdolo Drew vorrebbe sottrargli. Brad Pitt è talmente bravo che può fare di tutto, anche il killer più attivo al mondo in un film troppo lungo. Anche Hopkins può permettersi di tutto e di più.

The silent man, ore 20:10 Sky Cinema Uno +1

Regia di Peter Landesman. Un film con Diane Lane, Kate Walsh, Liam Neeson, Maika Monroe, Marton Csokas, Ike Barinholtz. Arriva sugli schermi di Sky Uno, per la prima volta in tv, The silent man, la storia di Mark Felt vice direttore dell'Fb, i la gola profonda che rivelò ai giornalisti del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, i dettagli sull'affare Watergate. In linea con quella che ormai sembra diventata una prassi a Hollywood, anche con questo film la separazione tra realtà e finzione è sempre più indistinta.

Film fantastici da vedere stasera in tv

Big Fish - Le storie di una vita incredibile, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Regia di Tim Burton. Un film del 2003 con Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Alison Lohman, Helena Bonham Carter. Edward Bloom è un vecchio commesso viaggiatore radicato nei racconti fantastici con cui ha descritto la sua vita. Secondo il figlio Will è solo una figura lontana e patetica, incapace di affrontare la realtà e colpevole di averla sempre sfuggita attraverso il ricorso alle fiabe. Giunto al capezzale del padre vecchio e malato dopo tre anni di distanza, a Will non resta che tentare di decifrarne la vita partendo proprio da quei racconti di Edward Bloom. La vera grande scoperta sarà capire che nella vita realtà e magia sono perfettamente conciliabili. Un film che è considerato quello “della maturità” di Tim Burton, interpretato in maniera straordinaria da Ewan McGregor e Albert Finney.

Film di guerra da vedere stasera in tv

Prima Vittoria, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Film del 1965 di Otto Preminger con Henry Fonda, John Wayne, Paula Prentiss, Kirk Douglas, Tom Tryon, “Prima vittoria” è su Sky Cinema Classics alle 21.00. Un comandante della marina americana affronta i giapponesi durante l'attacco a Pearl Harbor. Nonostante il suo coraggio, la nave riporta gravi danni. Più tardi il comandante tornerà in battaglia e compirà un'azione molto rischiosa: muoiono suo figlio e il suo secondo. Lui è gravemente ferito e gli viene amputata una gamba. Film da vedere per l’interpretazione dei protagonisti e per la rappresentazione di un’importante pagina di storia.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Zathura - Un’avventura spaziale, ore 20:15 Sky Cinema Family +1

Un film di Jon Favreau con Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Dax Shepard, Kristen Stewart, Tim Robbins. Danny e Walter, due fratelli rispettivamente di sei e dieci anni, trovano un vecchio gioco da tavolo nello scantinato di casa. Danny decide di cominciare a giocare. Così lui e il fratello si trovano all'improvviso proiettati nello spazio profondo. Tratto da un romanzo dell'autore di “Jumanji”, il film che può piacere sia ai ragazzi (per la sua struttura avventuroso-fantascientifica) sia agli adulti.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in tv