Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 3 gennaio

Programmi TV in onda stasera

MasterChef All Star Italia - 1^ TV, ore 21:15 Sky Uno

Per la terza puntata di “MasterChef All Star Italia”, i concorrenti dovranno preparare i casoncelli alla bresciana, in onore del terzo giudice di oggi: Iginio Massari. Il maestro pasticciere affiancherà Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo nella valutazione dei piatti preparati dai concorrenti.

Van Gogh: tra il grano e il cielo, ore 21:15 Sky Arte

Nel giorno dell’uscita del docufilm su Van Gogh del regista-pittore Julian Schnabel, Sky Arte trasmette “Van Gogh: tra il grano e il cielo”, con la regia di G. Piscaglia e la narrazione di Valeria Bruni Tedeschi.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi. In queste puntate, tra le altre cose, Nassif aiuta una paziente ad avere il naso che vuole in tempo per le nozze, Dubrow ripara una mastectomia fatta male e incontriamo una donna con un problema imbarazzante nella zona pubica.

Il mistero delle undici ragazze, ore 21:05 Crime investigation

La serie “Il mistero delle undici ragazze” ripercorre le vicende basate sulle confessioni di Edward Bell, rinchiuso in carcere per l’uccisione di un uomo. Durante un interrogatorio, Bell dichiara di essere un serial killer e di aver ucciso 11 donne del Texas a cavallo degli anni ‘70.

Stan Lee’s Superhumans, ore 21:00 Blaze

Su Blaze, una puntata di “Stan Lee’s Superhumans” dal titolo “Super squadra”. Daniel va alla ricerca di Will Trubridge, un apneista che afferma di essere in grado di affrontare profonde immersioni senza dover ricorrere ad alcun supporto esterno.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella puntata di oggi, incontriamo Hugh, divoratore di 5 pasti al giorno, e Lynsey, ridotta a pelle e ossa per la paura di restare soffocata dal cibo.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Nelle due puntate di “Marchio di fabbrica” in onda stasera scopriamo, tra le altre cose, come vengono realizzate le moderne pavimentazioni in pietra e come viene creato il tradizionale smoking.

Missione Sole: la sonda Parker, ore 20:55 National Geographic

Nel luglio 2018 la NASA lancia la prima missione verso una stella. Lo storico viaggio punta a esplorare il Sole. L'arrivo della sonda Parker segna un momento fondamentale nella Storia dell'umanità.

Ingegneria estrema, ore 21:05 Discovery Science

In questa puntata di “Ingegneria estrema”, andiamo alla scoperta dell’aeroporto internazionale di Hong Kong, il più grande progetto ingegneristico realizzato nella storia, costruito su una piattaforma realizzata livellando due piccole isole.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è un antiquario che viaggia in lungo e in largo nel Regno Unito in cerca di oggetti strani da riparare e restaurare. Lo seguiamo, puntata dopo puntata, mentre va a caccia di anticaglie a cui dare nuova vita.

La bomba atomica di Hitler, ore 21:00 History

Secondo i report militari degli Alleati, Hitler aveva già testato un nuovo tipo di arma nucleare nel marzo del 1945. Questo vuol dire che tedeschi avevano già scoperto la bomba atomica prima degli americani?

I leoni del deserto, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nxai Pan è un luogo ricco di contraddizioni nel nord del Botswana. Nonostante l’ostilità dell'ambiente, i leoni hanno imparato come sopravvivere. La coalizione ha permesso di costruire un vero e proprio impero.

David Rocco in Toscana, ore 21:00 Nat Geo people

Nel programma, David Rocco, che riesce a reinventare i piatti tradizionali e a trasformarli in nuove prelibatezze, ci conduce in un meraviglioso viaggio a Napoli, meta irrinunciabile per gli amanti del cibo e dell'avventura.

Serie TV in onda stasera

Dexter, ore 20:15 Sky Atlantic

Alle 20:15 su Sky Atlantic, rivediamo altri tre episodi della prima stagione di “Dexter”, la serie tv vincitrice di 2 Golden Globes e 4 Emmy Awards. Dexter Morgan è un ematologo che lavora nella polizia scientifica di Miami ma anche uno spietato serial killer che uccide i criminali che sono sfuggiti alla giustizia.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi del remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Delitti in paradiso, ore 21:05 Fox crime

In prima visione Fox Crime, riparte “Delitti in paradiso”, con gli episodi della settima stagione. La serie segue le vicende degli ispettori di polizia in servizio a Saint Marie, uno sperduto atollo caraibico ex colonia francese e dipendenza britannica d'oltremare. Nella settima serie, il protagonista è Jack Mooney, arrivato sull'isola insieme alla figlia Siobhan.

Chicago P.D., ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime riprendono gli episodi della quinta stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Stories

Un altro episodio della serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico. Nella puntata di stasera, Michael, che in realtà si chiama Lenny, dice a Krista di aver denunciato Elliot alla Divisione Crimini Informatici. Le carte di credito sono offline.

Great news, ore 21:15 Premium Joi

Alle 21:15 su Premium Joi, i primi episodi di “Great news”, la serie tv ambientata nel mondo dell’informazione televisiva con protagonista una produttrice di notizie alle prese con una stagista particolare: la madre.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un nuovo episodio di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata su un gruppo di personaggi, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo.

Will & Grace, ore 20:55 Fox comedy

Su Fox comedy, alle 20:55, due episodi della sesta stagione di “Will & Grace”, la serie che riporta sugli schermi le storie di Will, Grace, Karen e Jack. La sit-com è ambientata a New York, nell'Upper West Side di Manhattan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Griffin Holiday Jukebox, ore 21:00 Fox Animation

Ancora per qualche giorno, su Fox Animation, i Griffin in un’inedita versione festiva. Per tutto il giorno, il canale sarà animato dalle vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

Kaeloo, ore 21:00 DeA kids

A partire dalle 21:00, su DeA kids, continuano gli episodi di “Kaeloo”, la serie basata sulle avventure di un gruppo di amici, Kaeloo, Stumpy, Quack Quack, Mr.Cat, che inventano giochi per sfuggire alla noia nel Paese Troppo Carino.

Dora and friends: in città, ore 21:00 Nick jr.

Alle 21:00 su Nick jr., “Dora and friends: in città”. Dora, la beniamina di tutti i bambini, a cui insegna l'inglese, è cresciuta e va in città. Ha ormai compiuto 10 anni e ha un sacco di nuovi amici, ognuno con un carattere diverso dagli altri.

Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, ore 21.25 Nickelodeon

Su Nickelodeon un altro episodio della serie con protagonisti i quattro gemelli Nicky, Ricky, Dicky e Dawn Harper. La rivalità tra loro è sempre molto forte, perché ogni fratello è diverso dall’altro, ma riescono sempre a restare uniti per superare le difficoltà di ogni giorno.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

La serie animata statunitense tratta dall'omonimo fumetto, è uno spin-off che riprende in chiave parodistica i personaggi di “Teen Titans”, senza avere continuità con la serie. Protagonisti sono Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Corvina e Cyborg.

Tom & Jerry e Robin Hood, ore 20:40 Boomerang

Robin Hood è stato catturato dallo Sceriffo di Nottingham: solo Tom e Jerry lo possono aiutare. Riusciranno i due a mettere da parte la storica rivalità per la buona causa?

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Alle ore 21:00 su Disney Junior, torna “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

Harley in mezzo, ore 20:55 Disney Channel

Ancora un episodio di “Harley in mezzo”, la serie televisiva americana che racconta la storia della famiglia Diaz, concentrandosi maggiormente sulla vita adolescenziale di Harley Diaz, figlia di mezzo di una famiglia di 7 figli, che è un prodigio dell'ingegneria.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Nella puntata di stasera di “Marvel Spider-Man”, Otto Octavius viene coinvolto in un'esplosione che fonde le sue braccia meccaniche al suo corpo e Spider-Man vede l'opportunità di reclutare Octopus.

