Suburbicon, Clooney noir in salsa Coen

Giovedì 3 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione tv il più recente film da regista di George Clooney, sceneggiato dai fratelli Coen e con due interpreti d’eccezione come Matt Damon e Julianne Moore.

George Clooney non è solo un attore di straordinario talento e un divo in grado di monopolizzare l’attenzione dei media. Come ha più volte dimostrato nel corso degli anni, è anche un regista eccezionale, in grado di gettare uno sguardo personale su tematiche spesso controverse e complicate.



Non fa eccezione la sua ultima fatica dietro la macchina da presa, Suburbicon, pellicola sceneggiata dai fratelli Coen, in onda in prima visione tv giovedì 3 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



Tanti i talenti della recitazione dispiegati sul set da George Cloooney, a partire da due “pezzi da novanta” come Matt Damon e Julianne Moore, passando per Oscar Isaac, uno degli attori più richiesti del momento, nonché beniamino dei fan di Star Wars, ai quali è noto nei panni del pilota ribelle Poe Dameron.



Il film si svolge nel 1959, nella tranquilla (e immaginaria) cittadina di Suburbicon, abitata esclusivamente da componenti della middle class bianca americana. Le esistenze dei suoi abitanti sono “sconvolte” dall’arrivo di alcune famiglie afroamericane, che vengono accolte con aperta ostilità.



Ad esacerbare gli animi sarà però l’omicidio della moglie disabile di Gardner Lodge, un abitante del posto. Subito i sospetti ricadranno sui nuovi venuti, anche se l’uomo e la sorella gemella della moglie sembrano nascondere qualcosa.



Suburbicon è un noir intrigante che non teme di affrontare temi scomodi come la xenofobia di cui è permeata la cultura americana non solo del periodo preso in esame, ma anche di oggi. E si avvale della solida sceneggiatura dei Coen, della misurata regia di Clooney e della bravura dei suoi interpreti per svelare le storture e le falsità made in USA.