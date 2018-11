Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 6 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera su Sky

The Forgiven - Il perdono, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Roland Joffé. Un film con Forest Whitaker, Eric Bana, Jeff Gum, Morné Visser, Terry Norton, Rob Gough. L'arcivescovo Desmond Tutu è il presidente della Commissione per la Verità e la Riconciliazione nel Sudafrica post apartheid. Un giorno affronta il caso di Piet Blomfeld, un uomo bianco condannato all'ergastolo per aver commesso numerosi assassini. Per un capitolo di storia da dimenticare ma che, perché non si avveri mai più, da ricordare continuamente, “The Forgiven - Il perdono” è l’appuntamento da non perdere assolutamente.

Irrational man, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da Woody Allen con Jamie Blackley, Joaquin Phoenix, Parker Posey, Emma Stone, Meredith Hagner. Abe Lucas, professore di filosofia ormai privo di qualsiasi interesse per la vita, si trasferisce nell'Università di una cittadina. Preceduto da una fama di seduttore incontra la collega Rita Richards che cerca di attrarlo a sé per mettersi alle spalle un matrimonio fallito. C'è però anche la migliore studentessa del corso, Jill Pollard, che subisce il suo fascino e progressivamente gli si avvicina. Un film che tiene gli spettatori con il fiato sospeso, bel ritmo, storia avvincente e una buona colonna sonora. Woody Allen colpisce ancora nel segno.

Standoff - Punto morto, ore 20:30 Sky Cinema Uno +1

Film del 2015 diretto da Adam Alleca con Laurence Fishburne, Thomas Jane, Jim Watson, Ella Ballentine, Ted Atherton. Carter Green, veterano di guerra, vive da solo in un casale di campagna dove piange la morte del giovane figlio e la distruzione del suo matrimonio. La giovane Bird è un'orfana che, mentre si trova al cimitero per l'anniversario della morte dei genitori, vede un killer professionista uccidere un gruppo di persone. Film dalla trama debole, stroncata dalla critica, ma in compenso una pellicola che si lascia guardare.

Film di fantascienza da vedere stasera su Sky

Black Panther, ore 21:15 Sky Cinema +24

Diretto da Ryan Coogler con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman. Le vicende di T'Challa, re del Wakanda, nazione africana tra le più avanzate. La ricomparsa di uno storico nemico lo mette a dura prova, sia come re che come Black Panther. Un eroe Marvel poco conosciuto in Italia protagonista di un film ben fatto, con un’eccellente colonna sonora e un’ottima scenografia. Gli amanti del genere non possono perderlo.

Alien, ore 21:15 Sky Cinema Sci-fi

Diretto da Ridley Scott con Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, John Hurt. L'astronave Nostromo sbarca su un pianeta da cui proviene un SOS, ma la colonia sembra essere disabitata. Nel corso di una ricognizione, un membro dell'equipaggio viene attaccato da un essere a forma di ragno. La situazione precipita: i coloni sono stati in realtà sterminati da una razza aliena che ha trasformato la base in una gigantesca covata. Un film che è diventato un cult, Oscar agli effetti speciali. La più inquietante meditazione sul ruolo della specie umana nel cosmo che il cinema abbia mai offerto.

Zathura - Un’avventura spaziale, ore 21:00 Sky Cinema family

Un film di Jon Favreau con Josh Hutcherson, Jonah Bobo, Dax Shepard, Kristen Stewart, Tim Robbins. Danny e Walter, due fratelli rispettivamente di sei e dieci anni, trovano un vecchio gioco da tavolo nello scantinato di casa. Danny decide di cominciare a giocare. Così lui e il fratello si trovano all'improvviso proiettati nello spazio profondo. Tratto da un romanzo dell'autore di “Jumanji”, il film che può piacere sia ai ragazzi (per la sua struttura avventuroso-fantascientifica) sia agli adulti.

Highlander - L’ultimo immortale, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Russell Mulcahy. Un film con Christopher Lambert, Roxanne Hart, Sean Connery, Clancy Brown, Alan North, Jon Polito. Un'antica leggenda racconta che fin dall'antichità vivono alcuni "immortali" nel mondo, che si eliminano in duelli mortali attraverso la decapitazione. Ce n'è uno anche a New York, Connor Mc Leod, uno scozzese sopravvissuto attraverso i secoli, anche grazie all'addestramento di un nobile spagnolo, Ramirez, che nel '600 gli aveva svelato la sua immortalità. Un bel film ricco d’azione e avventura, con l’ottima colonna sonora dei Queen e delle location molto suggestive.

Film commedia da vedere stasera su Sky

Fuga da Reuma Park, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Regia di Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Morgan Bertacca. Un film con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Silvana Fallisi, Salvatore Ficarra. Siamo alla vigilia di Natale del 2041. Aldo, partendo dalla Sicilia, viene accompagnato al Reuma Park, un vecchio Luna Park trasformato in una specie di carcere di massima sicurezza per anziani. Qui incontra Giovanni la cui memoria è ondivaga ma a cui è rimasto l'interesse per una procace infermiera dell'Est Europa e Giacomo, costretto su una sedia a rotelle e arrabbiato con il mondo. Commedia che riprende tutti gli sketch che hanno reso celebre il trio di comici. Per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.

La la land, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Regia di Damien Chazelle. Un film con Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko, Sonoya Mizuno. Mia sogna di poter recitare ma intanto, mentre passa da un provino all'altro, serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che si guadagna da vivere suonando nei piano bar in cui nessuno si interessa a ciò che propone. Una moderna versione della classica storia d'amore ambientata a Hollywood, resa più intensa da numeri spettacolari di canto e danza. Il film ha ottenuto 13 candidature e vinto 6 Premi Oscar.

Lei è troppo per me, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Diretto da Jim Field Smith con Jay Baruchel, Alice Eve, T.J. Miller, Mike Vogel, Nate Torrence, Krysten Ritter. Kirc è il tipico americano medio. La sua monotona vita di addetto alla sicurezza in un aeroporto sembra priva di ogni prospettiva. Inaspettatamente, però, s'innamora di lui la bellissima Molly, una donna di successo. Una commedia divertente e godibile, per trascorrere una serata all’insegna della leggerezza.

Betty Love, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Un film di Neil LaBute con Morgan Freeman, Chris Rock, Greg Kinnear, Renée Zellweger, Steven Culp. Betty fa la cameriera in un ristorante in una città di provincia. Ogni giorno, per cinque giorni alla settimana, ha la possibilità di sognare e di vedere il suo grande amore: il dottor David Ravell. Costui è il personaggio protagonista di Amore e Passione la soap opera di cui la ragazza non perde una puntata. Una commedia graffiante da vedere, grazie alla presenza di Morgan Freeman e Chris Rock, che riescono a tenere in piedi il film con degli straordinari tempi comici.

Il dottor Stranamore, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un film del 1964 di Stanley Kubrick. Con Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn, Slim Pickens. Psicopatico e guerrafondaio, il generale Jack Ripper, convinto che la Russia stia per scatenare la guerra atomica e che sia necessario prevenire la minaccia, ordina alle squadriglie dei suoi bombardieri di sferrare l'offensiva, secondo piani elaborati da tempo. Un film che è considerato un capolavoro assoluto del cinema mondiale e il migliore di Kubrick. Il sarcasmo del regista su temi importanti come la guerra ne fanno un film da vedere assolutamente.

Dr Knock, ore 20:59 Premium Cinema +24 HD

Regia di Lorraine Lévy. Un film con Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz, Hélène Vincent, Andréa Ferréol, Sabine Azéma. Knock è un ex trafficone diventato medico. Un giorno si trasferisce in un villaggio nelle Alpi francesi per prendere il posto del collega andato in pensione. Si rende conto molto presto che l'aria di campagna fa stare in ottima salute gli abitanti e cerca così di insinuare dei dubbi ai suoi pazienti. Una commedia non proprio riuscita, da guardare per trascorrere una serata senza impegno.

Giù al nord, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Dany Boon. Un film con Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix, Philippe Duquesne, Line Renaud, Michel Galabru. Philippe è direttore di un ufficio postale in Provenza. Obbligato al trasferimento tenta di farsi mandare in Costa Azzurra e, per ottenere l'assegnazione, inscena un trucco che viene scoperto. A questo punto potrebbe temere il licenziamento. Invece gli accade...di peggio. Ottima commedia francese che ha ispirato anche il nostro “Benvenuti al Sud”. Per una serata di sicuro divertimento.

Amore oggi, ore 21:15 Sky Generation

Il film, che vede al loro esordio alla regia gli under 30 Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, è il racconto ironico e surreale su cosa significhi amarsi ai giorni nostri. Nel cast Alessandro Tiberi, Andrea Bosca, Edoardo Purgatori, Giancarlo Fontana, Giulia Lapertosa, Mily Cultrera Di Montesano, Sara Zanier, Ugo Piva. Tra le special guest Enrico Bertolino, Neri Marcorè, Caterina Guzzanti, Fabio Caressa, Gianluca Vialli e Rocco Siffredi. Una inconsueta commedia romantica, prodotta da Sky, con protagonista l'amore in tutte le sue forme: l'amore per cui si combatte in tempo di crisi, l'amore folle e passionale, l'amore all'improvviso l'amore "fuori dagli schemi". Sul nuovo canale Sky Generation dedicato ai Millennials.

Film d’avventura da vedere stasera su Sky

Air Force One, ore 21:00 Sky Cinema Max

Un film di Wolfgang Petersen. Con Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close, Wendy Crewson, Dean Stockwell. Un commando di terroristi della Comunità di Stati Indipendenti (ex URSS) sale a bordo dell'aereo presidenziale americano. La difesa e il contrattacco verranno guidate da Mr. President in persona. Un film non perfettamente riuscito, nonostante la presenza di un cast di attori formidabili.

Film horror da vedere stasera su Sky

Auguri per la tua morte, ore 21:15 Premium Cinema

“Auguri per la tua morte” è un film del 2017 con Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken diretto da Christopher Landon. Tree si sveglia sempre nello stesso giorno, quello del suo compleanno, e nello stesso letto, quello di Carter, senza sapere come ci sia finita. Un film da vedere per gli amanti del brivido con un tocco di fantasy e di commedia.

