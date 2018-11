Programmi TV da non perdere stasera, martedì 6 novembre

Programmi in onda stasera sui canali Sky

Hell’s Kitchen Italia, ore 21:15 Sky Uno

Torna lo spietato cooking show: 14 cuochi professionisti si contendono un posto come Executive Chef in uno dei ristoranti dell'hotel a 5 stelle J.W. Marriott Venice Resort&Spa. A giudicarli, c'è il severo Carlo Cracco.

Diva! - 1^TV, ore 21:15 Sky Arte

Otto attrici, Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia d'Amico, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Carlotta Natoli e Greta Scarano, ripercorrono la vita di Valentina Cortese interpretandone l'autobiografia.

Chi è l’assassino?, ore 21:05 Crime investigation

Alcuni tra i casi più contorti della cronaca nera francese per far luce sulla verità che si nasconde dietro ognuna di queste storie. Eredità scomode - Dominique Aubry viene trovata morta. A prima vista sembra un omicidio, ma la donna aveva un consistente conto in banca e molti giovani amanti...che diventano i primi sospettati.

Gli ultimi giorni di Michael Jackson, ore 22:00 Crime investigation

Un ritratto intimo e appassionato del re del pop, che ripercorre gli ultimi anni di vita di Michael Jackson, una star di fama planetaria, un vero e proprio mito della musica.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Ci sono tesori che aspettano solo di essere scoperti: torna la serie che segue le avventure di Mike e Frank, i più famosi cacciatori di tesori degli Stati Uniti. Maxi contrattazione - In Texas, i ragazzi puntano al massimo quando si ritrovano nella fabbrica del Dr. Pepper, inoltre intraprendono un dura contrattazione.

Supereroi smascherati, ore 21:50 Blaze

Tra interviste esclusive, materiale inedito e documenti originali, riviviamo la nascita e la corsa al successo dei supereroi più amati della storia del cinema. Essere un eroe a volte significa infrangere le regole. Dall'incredibile Hulk agli X-Men, questi ribelli continuano ancora oggi a ridefinire il concetto di eroismo per le nuove generazioni.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21:00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Paola Bertinotti - Paola e Carlo sono inseparabili e fanno tutto insieme. Perfino la scelta del vestito da sposa li vede accanto. Difficile per mamma e suocera insinuarsi. Ma alla fine chi vestirà la sposa?

Diesel Brothers, ore 21:00 Discovery Channel

“Diesel Brothers” mostra i retroscena della frenetica attività di un'incredibile officina dove si lavora duro ma ci si diverte anche parecchio. Nel mondo dei veicoli diesel, Heavy D, Diesel Dave e la squadra della “DieselSellerz” costruiscono i pick up più grandi e potenti che si trovino sul mercato. Gli esperti lavorano sodo!

Meccanici allo sbando, ore 21:55 Discovery Channel

Tornano le rocambolesche avventure dei meccanici del Fired Up Garage. Blazer - La squadra si prepara al prossimo progetto: un raro Blazer 2WD del 1978. Ma dopo che uno dei partner veterani decide di lasciare, riusciranno a portarlo a termine?

Mega ingegneria, ore 21:05 Discovery Science

Città sotterranea - Usando modelli proposti ad Amsterdam e Mosca, i progettisti sperano di costruire a 300 metri di profondità per cercare di risolvere i problemi di spazio e trasporto di Chicago.

Chi cerca trova, ore 21:10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è uno dei migliori antiquari del Regno Unito. Sempre a caccia di anticaglie, Drew viaggia in lungo e in largo il paese in cerca di oggetti strani e particolari da riparare e restaurare. Caccia al tesoro - In un centro di antiquariato nel Gloucestershire, Drew trova un oggetto prezioso, finora completamente ignorato. Inoltre, scova tesori perduti in una tenuta nel Kent.

L’incredibile vittoria di Trump, ore 21:00 History

Donald J. Trump ha stupito l'intera nazione vincendo le elezioni nel novembre del 2016. Dalle sue origini alla sua incredibile ascesa, ripercorriamo la storia dell'uomo che governa gli Stati Uniti.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21:00 Nat Geo Wild

Torna il Dr. Pol, sempre alle prese con un flusso costante di chiamate urgenti. Per lui, non c'è mai un momento di noia! Natale a casa Pol - Il dottor Pol e i suoi collaboratori si occupano di due cani. Inoltre, tutti si preparano a festeggiare il Natale.

David Rocco dolce Africa, ore 21:00 Nat Geo people

Nato e cresciuto in Canada da genitori italiani, David Rocco ha unito due grandi passioni - la cucina e i viaggi - nei suoi programmi tv trasmessi in oltre 150 paesi. A spasso per Durban - Tre giovani professionisti portano lo chef David in giro per Durban, spiegandogli la storia della città e accompagnandolo nei luoghi in cui è possibile assaggiare deliziose ricette. Benvenuti in Etiopia! - David trascorre del tempo con gli abitanti di Lalibela, in Etiopia, che parlano delle loro speranze per il futuro. Inoltre, scoprirà tutti i segreti culinari delle tradizioni berbere.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Succession - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Due episodi della nuova serie creata da Jesse Armstrong (“Black Mirror”, “Veep”). “Succession” segue le vicende dell'anziano proprietario di un impero delle comunicazioni, che deve decidere a chi lasciare la sua eredità. Tra ambizione e corruzione, storia di una famiglia disfunzionale.

Magnum P.I. - 1^ TV, ore 21:15 Fox

Alle 21:15 su Fox parte la serie tv “Magnum P.I.”, remake della serie di telefilm cult degli anni ‘80. Sei quadri, una cornice - Un vecchio amico di Higgins, un esperto d'arte che aveva da poco assunto Magnum per essere protetto, viene trovato ucciso. Ed è proprio Magnum il primo indiziato per il delitto.

Mac Gyver - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Alle 21:50, in prima visione Fox, un nuovo episodio di “Mac Gyver”. Sotto esame - Mac e Jack devono rintracciare e fermare un agente corrotto dell'FBI, che è riuscito a incastrare un uomo facendolo accusare di un omicidio che non ha commesso.

911 - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Bloccati - Torna la serie Fox sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili.

The Resident - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Seconda stagione del medical drama ambientato tra le corsie di un grande ospedale di Atlanta. Il padre di Conrad, nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, dice la sua sui costi dell'ospedale.

Major Crimes, ore 21:05 Fox Crime

Affari interni - L'infermiere che si occupa della madre di Sanchez viene trovato morto. Il problema riguarda il detective anche perché lui e la vittima avevano avuto una discussione poco prima della morte. L'accordo - Phillip Stroh dichiara di conoscere i dettagli di un futuro triplice omicidio e che per rivelarli vuole un accordo con il Procuratore Distrettuale: il patto include un faccia a faccia con Rusty. Mentre la squadra lavora disperatamente per prendere l'assassino prima che compia il terzo omicidio, Phillip Stroh mette in atto il proprio piano di evasione.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda un altro episodio della seconda stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Prescrizioni per la vita - L'autopsia su due pazienti della Dottoressa Cahill rivela che non prendevano gli psicofarmaci prescritti. La squadra scopre così un traffico di farmaci presso la struttura.

Riverdale - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, un altro episodio della seconda stagione di Riverdale. Il rapimento - Betty e Jughead scoprono che Chic non è figlio di Alice e che anzi è stato proprio lui ad ucciderlo. Betty a quel punto lo consegna a Black Hood. Nel frattempo, Nick rapisce Archie.

Life sentence - 1^ TV, ore 22:05 Premium Stories

Un funerale mancato - Stella combatte da otto anni contro un cancro, vivendo ogni giorno della sua vita come se fosse l'ultimo, ma alla vigilia del suo "funerale da viva" scopre di essere guarita.

Trial & Error - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21:15 due episodi della seconda stagione di “Trial & Error”, in prima visione tv. Una faccenda di famiglia - Grazie alla documentazione raccolta e trasposta in canzoni rock dallo stravagante ex avvocato di Jesse Ray, Josh e la sua squadra riescono a scoprire che Lavinia, da adolescente, ha… Pessimo istinto - Josh cerca in tutti i modi di scagionare il suo cliente Jesse il quale perde però la fiducia nei suoi confronti e medita di scaricarlo.

The 100 - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15, in prima visione tv, un nuovo episodio di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg. Nella quinta stagione, che si svolge sei anni dopo la fusione dei reattori nucleari, una nave "trasporto prigionieri" atterra nell'unico spazio verde rimasto intatto sulla Terra.

The originals - 1^ TV, ore 22.02 Premium Action

Non guardarti indietro - Elijah, senza alcun ricordo della sua vita, arriva a New York e conosce Antoinette che lo inizia alla vita da vampiro, insegnandogli come nutrirsi e soggiogare.

Untraditional - 1^ TV, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, dalle 21:00, due episodi di “Untraditional”, la sit-com ideata e interpretata da Fabio Volo. Fabio si sente solo e viene coinvolto in riunioni assurde che lo distolgono dalla scrittura. Anche Raimondo e' distratto dai suoi compiti di agente perché sta preparando la sua festa di compleanno. Fabio, dopo l'incidente con il computer, è agitato anche per l'imminente appuntamento con Rovazzi. Fabio deve confessare a Raimondo che il computer non va e che non ha fatto il backup.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Il codice delle ragazze - Dopo aver dato una mano a Kelsey, Liza riesce ad entrare nel gruppo di intime della ragazza. E inizia a trascurare Maggie.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Quattro nuovi episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili della famiglia Simpson. Vacanze di un passato futuro - Nel periodo più bello dell'anno, a Natale, la famiglia Simpson si proietta nel futuro, nella Spingfield di trent'anni dopo. Il bar delle pazze - Con l'aiuto determinante di Smithers, Moe rinnova il suo bar e lo caratterizza come locale gay. Intanto il preside Skinner si innamora. Soldato D'Oh - Due militari reclutano Bart nell'esercito. Homer corre a riprenderlo ma finisce per arruolarsi. E alla fine arriva mamma - Homer inizia a soffrire di una grave incontinenza notturna. La famiglia decide di 'entrare' nei suoi sogni, per risolvere il problema.

Home - Le avventure di Tip e Oh!, ore 20:55 DeA kids

È un segreto / Regina del web - Tip vuole organizzare una festa a sorpresa per Oh, ma non farlo insospettire sarà difficile - Tip consiglia a Lucy di girare un video per diventare una star del web. Questioni di cuore / Sfida per la corona - Oh conosce Krunkle, una Buv che gli fa perdere la testa - Tip entra in competizione con la figlia di Pauline e decide di partecipare a un concorso di bellezza.

Alvinn!!! And the Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Due episodi della seconda stagione, di “Alvinn!!! And the Chipmunks”. L'orto segreto di Janette / Caccia al tesoro - Jeanette vuole creare un orto in città. Decide di farlo proprio nella sua scuola. Piccolo particolare: non ha chiesto il permesso alla preside! Versioni diverse / Attacco zombie - A scuola è scattato l'allarme antincendio. Miss Smith vuole sapere chi è stato a farlo scattare. Alvin e Brittany hanno la possibilità di raccontare la propria versione dei fatti.

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. Io sono la vostra più grande fan - Carly invita il suo più grande fan ad assistere a una registrazione live di iCarly, ma la ragazza è così ossessionata che non riescono a sbarazzarsi di lei. Spencer si deprime e smette di interessarsi di arte dopo che il suo idolo critica il suo lavoro. Carly cerca di alleviare la sua delusione mostrando alcune delle sculture di Spencer nello show.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Mago Robin - Robin si improvvisa mago e fa dei numeri di magia che divertono molto i Titans, tranne Corvina. Robin e le marionette - Robin è in crisi perché nessuno nel gruppo gli dà più retta.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:20 Cartoon Network Lego Days

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Super Bunny in orbita, ore 20:40 Boomerang

Regia di C. Jones, Phil Monore; 1979. I personaggi dei cartoni animati Warner, il coniglio, il papero, lo struzzo velocissimo e il coyote, in una girandola di avventure che li porta fin nel favoloso Oriente!

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

Il pigiama party - Vampirina invita le sue amiche umane per un pigiama party e cerca di evitare che notino qualcosa di Transilvanesco. L'albero della classe - Vampirina va a scuola ma si spaventa durante la foto di classe. Il tè transilvano - Vampirina apprende da Nonna Pira la tradizione del tè transilvano. E quando organizza il suo primo ricevimento, vuole che sia impeccabile!

Cercami a Parigi, ore 20:40 Disney Channel

Hip-hop panoramico - Per mescolarsi agli altri ragazzi e sfuggire ai Raccoglitempo, Lena cerca di entrare nel gruppo Hip-hop di Max. All'inizio fallisce, ma poi ci riesce grazie all'aiuto degli amici.

Ladybug, ore 21:10 Disney Channel

Lady Wifi - Alya è stata sospesa da scuola. Papillon usa la sua ira per trasformarla in Lady Wifi, una malvagia eroina che vuole smascherare Ladybug. Marinette deve combatterla per proteggere la sua identità segreta! Il Dessinateur - Nataniel ha una cotta per Marinette. Chloe però lo prende in giro per questo, e Papillon approfitta della sua collera per trasformarlo nel Dessinateur, un malvagio che vuole vendicarsi di Chloe.

Marvel Spider-Man, ore 20:55 Disney XD

Venom - Il simbionte è fuggito dal magazzino degli Avengers e si è insidiato in un nuovo ospite. Spider-Man deve ora trovare il modo di battere lui e la persona in cui si è annidato.

