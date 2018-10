Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 23 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera su Sky

Assassinio sull’Orient Express, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Il mese dedicato alla regina del giallo Agatha Christie continua con “Assassinio sull’Orient Express”, un film diretto e interpretato da Kenneth Branagh con Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad. Ridley Scott produce il remake del best seller di Agatha Christie, la storia di un assassinio avvenuto nello scompartimento di un treno. Un cast stellare per una lettura “teatrale” del testo originale. Film da vedere per trascorrere una serata piacevole e ricca di colpi di scena.

Fahrenheit 451, ore 21.15 Sky Atlantic

Regia di Ramin Bahrani, con Michael B. Jordan, Michael Shannon (II), Sofia Boutella, Keir Dullea, Lilly Singh. In una società di un non lontano futuro, al fine di preservare l'armonia e la felicità della popolazione, il giovane pompiere Montag è impegnato, insieme ai suoi colleghi e sotto lo sguardo vigile del suo mentore e capitano Beatty, a dare fuoco a tutto ciò che può essere considerato come strumento di cultura. Remake del 2018 di un grande film di François Truffaut del 1966, a sua volta tratto dall’omonimo romanzo di Ray Bradbury. Nonostante non sia ai livelli della versione di Truffaut, il film è gradevole e fa riflettere.

Partition - Destiny’s Bride, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Diretto da Vic Sarin con Jimi Mistry, Kristin Kreuk, Neve Campbell, John Lightgow, Irrfan Khan. Il film è ambientato in India durante gli ultimi giorni dell’Impero Britannico. Naseem, una ragazza di 17 anni, rimane traumatizzata dai drammatici eventi che hanno determinato la separazione dalla sua famiglia quando l’India è stata divisa in due. Film da vedere per riflettere.

Indivisibili, ore 20.59 Premium Cinema +24 HD

Un film diretto da Edoardo De Angelis con Marianna Fontana, Angela Fontana, Antonia Truppo, Massimiliano Rossi, Toni Laudadio, Gianfranco Gallo. Viola e Dasy sono due gemelle siamesi che cantano ai matrimoni e alle feste e, grazie alle loro esibizioni, danno da vivere a tutta la famiglia. Le cose vanno bene fino a quando non scoprono di potersi dividere. Il loro sogno (in particolare quello di una delle due) è la normalità. Un film atipico per una produzione italiana, vincitore di 6 David di Donatello e 6 Nastri d’argento. Una pellicola d’autore da vedere assolutamente.

Biutiful, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Un film drammatico di Alejandro González Iñárritu con Javier Bardem, Maricel Álvarez, Eduard Fernández, Diaryatou Daff, Cheng Taishen. Uxbal ha due figli, Ana e Mateo che ama profondamente e una moglie, Marambra, con la quale c'è un rapporto conflittuale che li spinge a separazioni e a tentativi di riappacificamento. Il film è un viaggio all’interno di una città, Barcellona, e di un uomo, interpretato magistralmente da Bardem. Capolavoro duro e crudo che non lascia indifferenti.

Film commedia da vedere stasera su Sky

Caccia al tesoro, ore 21.15 Sky Cinema +24

Un film di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Gennaro Guazzo, Francesco Di Leva. Una banda cerca di rubare il tesoro di San Gennaro per aiutare il figlio di una di loro a salvarsi da una brutta malattia al cuore. Con questo film, i Vanzina cercano di recuperare la tradizione della classica commedia napoletana. Il risultato è una commedia leggera, divertente e ben interpretata per una serata di risate in famiglia.

Sydney White - Biancaneve al college, ore 21.00 Sky Cinema Family

Un film di Joe Nussbaum, con Amanda Bynes, Sara Paxton. Esclusa da una confraternita del college, Sydney diventa paladina dei più deboli sfidando le lobby con i suoi 7 amici emarginati. Versione aggiornata di Biancaneve, con la solita ragazzina incompresa e bistrattata riprendersi il tutto con tanto di interessi all'interno del proprio liceo. Una commedia per una serata senza troppe pretese.

Brice contro Brice, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Regia di James Huth, con Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomone, Alban Lenoir, Noëlle Perna. Il famoso surfer Brice riceve una richiesta di aiuto da parte del suo vecchio amico Mario e vola fino all'altro capo del mondo per trovarlo. James Huth torna per la terza volta a dirigere il suo surfista preferito, Brice de Nice. Come dichiarato da egli stesso questa non è una mera mossa di marketing, bensì un modo per giocare con le vecchie atmosfere ed il suo vecchio personaggio. Per una serata divertente in famiglia.

Il gatto, ore 21.00 Sky Cinema Classics

Film del 1977 con la regia di Luigi Comencini, con Ugo Tognazzi, Philippe Leroy, Mariangela Melato, Dalila Di Lazzaro, Aldo Reggiani. Per riuscire a vendere ad alto prezzo il palazzo di cui sono proprietari, lo scapolo Amedeo e sua sorella Ofelia si aggrappano ad ogni possibile cavillo legale pur di poter sfrattare gli inquilini. Ne cacciano la maggior parte, ma una ragazza terrà duro, dopo alterne tragicomiche vicende. Film da vedere perché, nonostante abbia più di 40 anni, è sempre molto attuale.

L’incredibile Burt Wonderstone, ore 21.15 Premium Cinema

Regia di Don Scardino, con Steve Carell, Jim Carrey, Gillian Jacobs, Steve Buscemi, Brad Garrett, James Gandolfini. Un tempo sulla cresta dell'onda, il mago di Las Vegas Burt Wonderstone e il suo assistente Anton Lovecraft vedono il loro spettacolo di lungo corso diventare stantio, mentre l'emergente Steve Gray sta rubando loro le luci della ribalta. Un cast stellare per un film satirico carino e godibile dall’inizio alla fine.

I give it a year - A prova di matrimonio, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Diretto da Dan Mazer, con Rose Byrne, Anna Faris, Simon Baker, Rafe Spall, Stephen Merchant. La storia di una coppia dalle abitudini stravaganti che tenta di sopravvivere alle difficoltà del primo anno di matrimonio. Scritta e diretta da Dan Mazer, “I Give It a Year” è una commedia romantica scandita da gag comiche che, visto lo stile dei creatori, promette di non essere buonista.

Film d’azione/avventura da vedere stasera su Sky

Stealth - Arma suprema, ore 21.00 Sky Cinema Max

Diretto da Rob Cohen con Jamie Foxx, Josh Lucas, Jessica Biel, Sam Shepard, Joe Morton, Richard Roxburgh. Un jet da combattimento pilotato da un computer diventa un problema quando l'intelligenza artificiale assumerà controllo autonomo. Tre tenenti della marina dovranno impedire che l'aereo si schianti contro un centro urbano. Un film d’azione da vedere senza troppe pretese.

Fantastic 4 - I fantastici 4, ore 21.15 Premium Cinema Energy

Diretto da Josh Trank, con Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie Bell, Toby Kebbell, Reg E. Cathey. Dopo essere stati trasportati in un universo alternativo, quattro giovani outsiders si ritrovano modificati nel loro aspetto fisico in maniera sorprendente. Il ritorno dei supereroi Marvel non convince più di tanto il pubblico né la critica. Per una serata senza troppe pretese o aspettative.

Film biografici da vedere stasera su Sky

La battaglia dei sessi, ore 21.00 Sky Cinema Cult

Un film di Jonathan Dayton, Valerie Faris con Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman, Martha MacIsaac. Billie Jean King, tennista californiana e campionessa in carica, combatte per ottenere, a parità di mansioni, la stessa retribuzione dei colleghi. Ma al debutto degli anni Settanta le cose non sono così semplici. Sposata con Larry King ma innamorata di Marilyn Barnett, Billie è impegnata a risolversi sul fronte privato e su quello pubblico. Film da vedere perché affronta un tema molto attuale. Molto bravi Emma Stone e Steve Carell.

Film d’animazione da vedere stasera su Sky

Il castello magico, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

Regia di Jeremy Degruson, Ben Stassen. Tuono è un gatto che viene abbandonato per strada dai padroni. La città è come una giungla per lui e il primo riparo che trova è in una vecchia casa che anche i cani del vicinato temono. Dai creatori di "Le avventure di Sammy", un’avventura felina tra mistero e magia.

Film horror da vedere stasera su Sky

Insidious, ore 21.15 Sky Scary Halloween

Regia di Adam Robitel. Un film con Leigh Whannell, Lin Shaye, Angus Sampson, Kirk Acevedo, Caitlin Gerard, Spencer Locke. Martedì 23 ottobre alle 21.15 su Scary Halloween, il canale pop-up dedicato alla festa più spaventosa che ci sia, va in onda il quarto capitolo della saga di Insidious, che ci porta alla scoperta delle origini della sensitiva Elise Rainier. Insidious: L’ultima chiave riporta i fan della saga alle atmosfere dei primi film, addentrandosi nella vita di uno dei suoi protagonisti.

Guarda gli altri programmi stasera su Sky