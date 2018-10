Programmi e Serie TV da non perdere stasera, martedì 23 ottobre

Programmi in onda stasera sui canali Sky

E poi c'è Cattelan a teatro, ore 21.15 Sky Uno

Alle 21.15, su Sky Uno, una nuova puntata di “E poi c'è Cattelan a teatro”. Lo show condotto da Alessandro Cattelan approda in prima serata con interviste a grandi ospiti in una location esclusiva: il Teatro Parenti di Milano. Ospiti della puntata, Andrea Bocelli, Alessandro Del Piero, Quentin40 e Achille Lauro.

Muse inquietanti - Gli U2, ore 20.45 Sky Arte

Continuano le indagini di Carlo Lucarelli su alcuni degli enigmi più oscuri di grandi protagonisti della storia dell’arte, della musica e della letteratura. Stasera ci sono Gli U2 e quella maledetta domenica di sangue, in cui lo scrittore racconta la vera storia di uno dei brani storici scritti dalla celebre band irlandese.

1938, diversi - Le leggi razziali del fascismo, ore 21.15 Sky Arte

Era il 1938 e il popolo italiano, non tradizionalmente antisemita, fu spinto dalla propaganda fascista ad accettare la persecuzione di una minoranza che viveva pacificamente in Italia da secoli. Come fu possibile tutto questo?

Guiltology - A prova di delitto, ore 21.05 Crime investigation

Su Crime Investigation, alle 21.05, un altro episodio di “Guiltology - A prova di delitto”, il racconto di crimini che si sono risolti grazie a una svolta inaspettata. Una caccia lunga vent'anni - 1982: un killer americano uccide numerose vittime. La caccia all'uomo dura circa 20 anni.

Delitti, ore 22.00 Crime investigation

L'1 marzo 2006 Tommy Onofri, un bambino di appena 17 mesi viene rapito in casa. Tutta Italia rimane con il fiato sospeso mentre le indagini si concentrano su un manovale.

Affari di famiglia, ore 21.05 Blaze

A partire dalle 21.05, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma è ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. Tracce di Saddam - Un ragazzo porta un set con le impronte digitali di Saddam Hussein, prese dall'FBI. Rick deciderà di portare a termine l'affare a qualsiasi costo? La torcia olimpica - I proprietari si occupano di una Oldsmobile del '37. In seguito un ragazzo propone l'acquisto di una torcia olimpica delle Olimpiadi del 1984. Tela dell'Apocalisse - I proprietari si occupano di un'opera probabilmente realizzata durante il Rinascimento da Durer, noto per le sue rappresentazioni sull'Apocalisse. Buon compleanno - I proprietari del Gold and Silver Pawn Shop si preparano per il settantesimo compleanno del vecchio Richard. Il regalo sarà pronto per la festa?

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Valentina Sametti - Valentina e Daniele vogliono una cerimonia non convenzionale. Anche sull'abito Valentina ha idee originali. Mamma Susanna e la suocera Maria Grazia sapranno trovare quello ideale?

Diesel Brothers, ore 21.00 Discovery Channel

“Diesel Brothers” mostra i retroscena della frenetica attività di un'incredibile officina dove si lavora duro ma ci si diverte anche parecchio. Piano militare - La squadra trasforma una rara Land Rover Defender, spostando il volante a sinistra. Inoltre, Heavy D tenta di guadagnare qualcosa lavorando sull'antigelo di un aereo militare.

Quanto vale la tua auto?, ore 21.55 Discovery Channel

La Bentley - Nick valuta una Bentley del 1948 che potrebbe avere un legame con una leggenda di Hollywood. Addison cerca una Mustang che sia un tributo a un film. Todd ispeziona una Chevy Bel Air del 1957.

Indagini ad alta quota: i grandi disastri, ore 19.55 National Geographic

A partire dalle 19.55, su National Geographic un altro episodio di “Indagini ad alta quota: i grandi disastri”, dove si indaga sui misteri ancora irrisolti di alcuni dei più tragici disastri aerei della storia. Aereo vs pilota - Durante un test di volo di routine, uno degli aerei più avanzati al mondo finisce nel Mar Mediterraneo. Un airbus sparisce nell'Atlantico e gli investigatori affrontano una ricerca difficile.

Nepal: terremoto sull’Everest, ore 21.55 National Geographic

Attraverso le immagini di diverse squadre che si trovavano in Nepal, i contributi di rinomati scienziati e le ricostruzioni realizzate con la computer grafica, analizziamo il terremoto che si è verificato in Nepal.

Misteri dal sottosuolo, ore 20.15 Discovery Science

Guidati dal biologo ed esploratore Rob Nelson, questa serie ci porta sottoterra alla scoperta di antichi siti archeologici, tesori nascosti ma anche dei più moderni bunker che sono rimasti inesplorati pur trovandosi proprio sotto ai nostri piedi. I tesori di Re Salomone - Le miniere nascoste di Re Salomone potrebbero custodire oro preziosissimo e artefatti in argento. Rob e Stefan si mettono sulle tracce di questo leggendario tesoro. L'ultimo segreto di Tesla - Nikola Tesla morì prima di aver concluso una misteriosa invenzione. Importanti indizi potrebbero celarsi sotto il terreno di quel che resta del suo laboratorio.

Chi cerca trova, ore 21.10 Discovery travel & living

Drew Pritchard è uno dei migliori antiquari del Regno Unito. Sempre a caccia di anticaglie, Drew viaggia in lungo e in largo il paese in cerca di oggetti strani e particolari da riparare e restaurare. Storia e origine - In una casa padronale del XIII secolo nello Yorkshire, Drew scopre la storia legata a una bandiera dei tempi della guerra. Inoltre, a Edimburgo visita una cattedrale neo-gotica.

Il fuoco di spade, ore 21.00 History

Una competizione sbalorditiva che coinvolge i più famosi forgiatori di armi in una battaglia di rischio e ingegno. Creazioni straordinarie, attrezzi scioccanti, strumenti pericolosi: le armi forgiate dai partecipanti alla sfida non sono semplici oggetti taglienti ma vere e proprie opere d'arte.

L'incredibile Dr. Pol, ore 21.00 Nat Geo Wild

Addio Frija - Torna il Dr. Pol, sempre alle prese con un flusso costante di chiamate urgenti. Per lui, non c'è mai un momento di noia! L'alano Frija sta per lasciare la clinica. Intanto, i veterinari devono occuparsi di un pastore tedesco che e' stato ferito da un colpo di pistola.

David Rocco dolce Africa, ore 21.00 Nat Geo people

Nato e cresciuto in Canada da genitori italiani, David Rocco ha unito due grandi passioni - la cucina e i viaggi - nei suoi programmi tv trasmessi in oltre 150 paesi. La Little Italy africana - David incontra un italiano che ha trascorso la sua infanzia ad Addis Abeba. Dal caffè espresso fino ad altre prelibatezze, la capitale etiope è ricca di sorprese. Un luogo pittoresco - Arrivato a Zanzibar, David Rocco incontra un giovane proprietario che realizza case galleggianti. In seguito, visiterà le strade e i mercati di Stone Town con una coppia di musicisti.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Magnum P.I. - 1^ TV, ore 21.15 Fox

Alle 21.15 su Fox parte la serie tv “Magnum P.I.”, remake della serie di telefilm cult degli anni ‘80. Un ex Navy Seal, al ritorno dalla guerra in Afghanistan, decide di sfruttare le sue capacità e conoscenze per fare l'investigatore nella splendida cornice delle Hawaii.

Mac Gyver, ore 21.50 Fox

Alle 21.50, in prima visione Fox, un nuovo episodio di “Mac Gyver”. Crisalide - MacGyver è incaricato di trovare la talpa del Governo che sta lavorando segretamente per sabotare la Fondazione Fenice. Nikki è la prima sospettata.

911 - 1^ TV, ore 21.00 Fox life

Torna la serie Fox su un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco. Sotto pressione - In uno dei giorni più caldi dell'anno, gli operatori del 911 rispondono a un'impressionante serie di chiamate. Un violento terremoto scuote Los Angeles, e gli operatori del 911 sono impegnati su tanti, troppi fronti.

Major Crimes, ore 21.05 Fox Crime

Due episodi per “Major Crimes”, dalle ore 21.05 su Fox Crime. Storie vere - Un ex bambino prodigio viene ucciso mentre è sul set del film che segnava il suo ritorno al cinema. Mentre la squadra indaga, le cose tra la Raydor e Flynn diventano complicate sul piano personale. Processo di fuoco - Poche ore dopo essere stato assolto in un processo per omicidio, il membro di una gang viene ucciso. Il rischio ora è che inizi una guerra tra bande rivali, e la Crimini Maggiori è chiamata in azione.

Lethal weapon, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda un altro episodio della seconda stagione di “Lethal weapon”, la serie tv tratta dagli omonimi film “Arma letale”. Banconote false - Un omicidio porta Riggs e Murtaugh a indagare su un giro di banconote false. Mentre Murtogh deve sorbirsi un saccente agente dei servizi segreti, Riggs...

Riverdale - 1^ TV, ore 21.08 Premium Stories

Alle 21.08 su Premium Stories, un altro episodio della seconda stagione di Riverdale. Il cappio al collo - Cheryl è rinchiusa in un istituto di suore per seguire un programma di riorientamento sessuale, ma una telefonata di Nana Rose permetterà a Toni e Veronica di tirarla fuori di là.

Trial & Error - 1^ TV, ore 21.15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21.15 due episodi della seconda stagione di “Trial & Error”, in prima visione tv. L'orologio del delitto - Josh scopre che l'orologio usato per uccidere Edgar è di East Peck, e manda Dwayne a cercarlo. Lavinia viene arrestata per aver rubato un panino travestita da uomo. Una falla nel caso - Il nome falso usato da Lavinia, quando si travestiva da uomo è lo stesso del nuovo beneficiario della polizza vita di Edgar. Cosa che Lavinia asserisce di ignorare.

The 100 - 1^ TV, ore 21.15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21.15, in prima visione tv, un nuovo episodio di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” giunta alla 5a stagione. Tempesta di sabbia - Diyoza ordina ad Abby di curare Vinson, finché sarà utile come medico, lei e Kane avranno salva la vita. Octavia porta la sua gente in marcia verso la valle. McCreary tortura Raven.

The originals - 1^ TV, ore 22.02 Premium Action

Ritorno a New Orleans - Sono passati 7 anni da quando i Mikaelson hanno dovuto lasciare New Orleans. Nella citta' sembra regnare la pace, almeno finché Hope non torna a casa dopo essere stata sospesa.

Untraditional - 1^ TV, ore 21.00 Comedy Central

Su Comedy Central, dalle 21.00, due episodi di “Untraditional”, la sit-com ideata e interpretata da Fabio Volo. La serie è stata girata tra Milano e New York e Volo interpreta se stesso: un giovane uomo in eterno equilibrio tra vita professionale e privata.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 21.00 Fox Animation

A partire dalle ore 21.00 su Fox Animation, tre episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili della famiglia Simpson. Homer e Lisa si scambiano paroloni crociati - Lisa scopre di avere uno straordinario talento per risolvere le parole crociate e decide di iscriversi ad un importante concorso. Una mossa di Homer finirà come al solito per ferire i suoi delicati sentimenti. Fatti e assuefatti - A Marge e ad Homer piace bere. I coniugi Simpson si recano ad una Oktoberfest dove, boccale dopo boccale, si sbronzano completamente. Soluzione diecipercento - La famiglia Simpson cerca di aiutare Krusty che è rimasto senza lavoro in tv e anche senza agente: naturalmente finiranno per combinare un disastro.

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 21.00 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa.

Nella principessa coraggiosa, ore 20.55 Nick jr

Alle ore 20.55 su Nick jr, due nuovi episodi di “Nella principessa coraggiosa”. Facciamo nevicare / Insieme si vince - Nella e i suoi amici sono impazienti di partecipare al Grande Festival della Neve, dove potranno usare le splendide slitte che hanno appena costruito. Sir Blaine alla ricerca delle spille / La grande occasione di Trinket - Nella e i suoi amici vanno in Campeggio e Sir Coach premia ogni traguardo con una spilla. Blaine, però, non riesce a guadagnarne nessuna.

Teen Titans Go!, ore 21.10 Cartoon Network

A partire dalle 21.10, su Cartoon Network, 4 episodi di “Teen Titans Go!”. I veri amici - Rose Wilson scappa di prigione e sconfigge i Titans con le offese. L'unica immune ai suoi insulti è Corvina che diventa sua amica. Giochiamo a pallone - Robin insegna ai Titans a giocare a calcio. All'inizio ne sono ossessionati ma poi… Il cervello di Beast Boy - Quando la testa di Beast Boy inizia a fare dei rumori strani, Robin gli suggerisce di trovarsi un hobby. Operazione Uomo di Latta - Cyborg è dagli HIVE per passare un po' di tempo con la sua ragazza, Iella.

Scooby Doo e il mistero del circo, ore 20.40 Boomerang

Scooby-Doo, Shaggy e la sua banda arrivano ad Atlantic City per una vacanza rilassante e si ritrovano sul palco centrale di un mistero a tre piste!

Vampirina, ore 21.00 Disney Junior

Due episodi di “Vampirina” anche stasera, a partire dalle ore 21.00 su Disney Junior. Una supplente da paura - Quando il signor Gore ha bisogno di un supplente, Oxana decide di intervenire. Boris l'Acrobata - Boris è stato invitato a un ritrovo degli Acro-Vamp, un gruppo di vampiri acrobati.

Soy Luna - 1^ TV, ore 20.35 Disney Channel

Luna vive in una grande villa a Cancun dove i genitori fanno i domestici. Ma un giorno arrivano i nuovi proprietari, la ricca e arrogante Sharon e l'insopportabile nipote Ambar.

