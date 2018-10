Insidious: L’ultima chiave, alle origini del male

Il male ha radici ben salde, e alle volte l’unico modo per affrontarlo è andare alla ricerca delle sue origini, per comprendere dove tutto abbia inizio e cercare di fermarlo. È quello che accade in Insidious: L’ultima chiave, film in prima visione tv martedì 23 ottobre alle 21.15 su Scary Halloween (canali 303 e 320), il canale pop-up dedicato al lato più spaventoso di Halloween.



Quarto capitolo nella serie di Insidious, diretto da Adam Robitel, L’ultima chiave parte dall’infanzia di Elise Rainier, la medium che svolge un ruolo fondamentale in tutti i film della serie. Il personaggio è interpretato come sempre da Lin Shaye, affiancata da Angus Sampson e Leigh Wannell nei panni dei fidati Tucker e Specs.



Il film comincia negli anni ’50, dall’infanzia trascorsa da Elise in New Mexico con i genitori e il fratello. Il padre lavora come boia e la giovane Elise afferma di essere in grado di vedere gli spettri dei prigionieri giustiziati. Una notte, l’incontro con un’oscura presenza segnerà per sempre la sua vita.



Anni dopo, Elise Rainier lavora come detective del paranormale, quando un uomo la contatta dicendole di avvertire minacciose presenze nella sua abitazione. Per una coincidenza, si tratta proprio della casa d’infanzia della donna, che inizialmente riluttante, accetta però l’incarico che la porterà inevitabilmente a confrontarsi con il suo problematico passato.



Insidious: L’ultima chiave riporta i fan della saga alle atmosfere dei primi film, addentrandosi nella vita di uno dei suoi protagonisti. Ma lo fa allo stesso tempo differenziandosi dai precedenti capitoli, scavando più in profondità nella psicologia dei personaggi, senza limitarsi quindi a essere un mero sequel-fotocopia. Difficile pensare a un modo migliore per prepararsi per Halloween: l’appuntamento con il brivido, quindi, è per martedì 23 ottobre!