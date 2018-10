Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 19 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film gialli-thriller da vedere stasera su Sky

Testimone d’accusa, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Prosegue, su Sky Cinema Uno, l’appuntamento settimanale con la regina del giallo, Agatha Christie. Stasera è la volta di “Testimone d’accusa”, miniserie firmata in 3 parti in un unico appuntamento, in cui un giovane è accusato dell'omicidio di una ricca donna nella Londra del 1923 e deve provare la propria innocenza. Da non perdere assolutamente per tutti gli appassionati di gialli e misteri.

Basic Instinct, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film del 1992 diretto da Paul Verhoeven con Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Dorothy Malone. San Francisco. Un cantante viene trovato morto in circostanze che non lasciano dubbi sul fatto che a commettere l'omicidio sia stata una donna. Film cult che ha lanciato la Stone come sex symbol. Buon thriller con suspance, colpi di scena e anche tanto erotismo.

Film di fantascienza da vedere stasera su Sky

Il mondo dei replicanti, ore 21.15 Sky Cinema +24

Film con Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike, James Francis Ginty, Boris Kodjoe diretto da Jonathan Mostow. L'agente Greer e l'agente Peters sono chiamati a investigare sull'uccisione del figlio del dottor Lionel Canter. In realtà nessuno dei tre è umano. Né Greer, né la sua collega né tantomeno il figlio di Canter. Costui è l'inventore dei Surrogati, automi che assumono l'aspetto che ogni umano desidera. Un film che fa riflettere sui confini etici che la scienza deve darsi. Pochi effetti speciali e poca azione ma un messaggio di denuncia sociale molto forte.

Film biografici da vedere stasera su Sky

Florence, ore 21.15 Sky Cinema Hits

Su Sky Cinema Hits, “Florence”, un film diretto da Stephen Frears con Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda, Neve Gachev. New York, 1944. Florence Foster Jenkins è una melomane facoltosa che si crede dotata per il canto. Fiaccata da una malattia che cova dietro le perle e nella penombra della sua stanza, Florence decide di perfezionare il suo 'talento' con un maestro compiacente. Ispirato alla vita della più famosa cantante-stonata newyorkese Florence Foster Jenkins, interpretata magistralmente dalla Streep, “Florence” è un film da vedere per trascorrere una serata piacevole.

Film documentari da vedere stasera su Sky

Le meraviglie del mare, ore 21.00 Sky Cinema Family

I registi Jean-Michel Cousteau, figlio del celebre esploratore, e Jean-Jacques Mantello ci offrono un viaggio alla scoperta degli oceani e lanciano anche un grido di allarme per la loro salvaguardia. Per tre anni, Jean-Michel Cousteau, i suoi figli e la loro squadra hanno viaggiato dalle Fiji alle Bahamas alla scoperta della microfauna del mare e documentandone i momenti più rari, un universo segreto seriamente minacciato dagli abusi dell’uomo.

Film d’azione da vedere stasera su Sky

Kingsman: Il cerchio d’oro, ore 21.00 Sky Cinema Max

Diretto da Matthew Vaughn, con Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Elton John. Fuori dalla sartoria Kingsman, Eggsy viene attaccato da Charlie, un viziato candidato che nel film precedente non aveva superato l'addestramento e ora è dotato di braccio robotico. La Kingsman viene poi attaccata e quasi annientata, tanto che rimangono solo Galahad - ossia Eggsy - e Merlino. Film divertente e ben interpretato, ancora più convincente del primo capitolo della serie.

Fast & Furious 6, ore 21.15 Premium Cinema Energy

Diretto da Justin Lin, con Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster. Le nuove avventure di Dominic Toretto, tra amore per le automobili e un'irrefrenabile voglia di vincere. Saga giunta ormai al sesto capitolo, “Fast & Furious 6” è un film da vedere per tutti coloro che hanno amato e apprezzato gli episodi precedenti. Non ne rimarranno delusi.

Film commedia da vedere stasera su Sky

Parigi può attendere, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Film di Eleanor Coppola con Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric Monnet. Anne ha un marito distratto e una vita in secondo piano. Il palcoscenico è destinato a Michael, produttore hollywoodiano di passaggio a Cannes e diretto a Budapest, per sopraggiunto impegno. Anne decide diversamente, congeda il consorte e sceglie Parigi. Diretto dall’ottantenne moglie di Francis Ford Coppola, il film è una deliziosa e garbata commedia romantica ben riuscita e ben interpretata.

Daddy’s Home 2, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Diretto da Sean Anders, film con Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow, Linda Cardellini, John Cena. Dusty e Brad uniscono le loro forze per regalare ai figli il miglior Natale possibile. Ma questa volta all'aeroporto arrivano i loro padri: l'attraente padre di Dusty e quello super affettuoso di Brad, sbarcati per passare le feste insieme ai nipoti. Le vacanze così si trasformano in un vero caos. Sequel di “Daddy’s Home”, ma non riesce a convincere allo stesso modo. Nonostante tutto, è una commedia divertente per una serata in famiglia.

Easy - Un viaggio facile facile, ore 21.00 Sky Cinema Cult

Su Sky Cinema Cult un film di Andrea Magnani con Nicola Nocella, Libero De Rienzo, Barbara Bouchet, Ostap Stupka, Veronika Shostak. Isidoro, per i familiari Easy, ha 35 anni ed è stato una promessa dell'automobilismo competitivo fino a quando non ha cominciato a prendere peso. Ora vive con la madre e si imbottisce di antidepressivi. Primo lungometraggio di Magnani, è un film da vedere perché ben riuscito e ben interpretato. Una pellicola d’autore piacevole e intelligente.

Il 7 e l’8, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Diretto e interpretato da Valentino Picone e Salvatore Ficarra, con Eleonora Abbagnato, Barbara Tabita, Arnoldo Foà. È il 1975 a Palermo. Nel reparto maternità di un ospedale i neonati delle culle numero 7 e numero 8 vengono scambiati. Tommaso e Daniele sono ormai due uomini adulti che vivono la loro vita serenamente all'insaputa l'uno dell'altro. Una commedia divertente e non scontata, per trascorrere una piacevole serata in famiglia.

Benedetta follia, ore 21.00 Sky Cinema Max +1

“Benedetta follia” è un film diretto e interpretato da Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante Della Rovere, Paola Minaccioni. Guglielmo Pantalei, proprietario di un negozio di articoli religiosi, non si rassegna all'abbandono da parte della moglie dopo 25 anni di matrimonio apparentemente felice. Ma nella sua depressione quotidiana irrompe Luna, giovane "borgatara" romana, che si candida per il ruolo di commessa nel negozio. Commedia divertente e gradevole, si ride dall’inizio alla fine.

Film western da vedere stasera su Sky

I seicento di Balaklava, ore 21.00 Sky Cinema Classics

Prosegue l’appuntamento su Sky Cinema Classics, ogni venerdì in prima serata, dedicato ai migliori western, crime, action movie classici. Stasera “I seicento di Balaklava”, un film di Tony Richardson con David Hemmings, Trevor Howard, Harry Andrews, John Gielgud, Vanessa Redgrave. È la storia della brigata degli ussari che nel 1854, comandata da Lord Cardigan, subì una grave sconfitta da parte dell'esercito russo a Sebastopoli, nonostante la famosa "carica dei 600".

Film drammatici da vedere stasera su Sky

Honey 3: il coraggio di ballare, ore 21.15 Premium Cinema

Film del 2016 diretto da Bille Woodruff. Nel cast Cassie Ventura, Kenny Wormald, Dena Kaplan, Sibo Mlambo, Bobby Lockwood. Per Melea, studentessa di Cape Town, ballare non è solo una passione, è la vita. Orfana di madre studia in un prestigioso college grazie ad una borsa di studio, che ben presto si esaurisce. Terzo capitolo della serie di successo Honey, che vede per la prima volta il Sud Africa come location.

Il libro di Henry, ore 2.59 Premium Cinema +24 HD

Su Premium Cinema +24 HD, “Il libro di Henry”, film diretto da Colin Trevorrow con Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay, Sarah Silverman, Lee Pace. Henry è un ragazzino prodigio, un piccolo genio che si prende cura di ogni aspetto della vita della madre single e del fratellino Peter, che invece è un bambino normale, immaturo e indifeso. Ma Henry ha un cruccio: non riesce a convincere gli adulti che la sua vicina di casa, la timida Christina, sia vittima di abusi da parte del patrigno, il duro signor Sickleman. Film con una trama un po’ confusa, accolto tiepidamente dalla critica americana ma ben interpretato.

L’incredibile vita di Norman, ore 20.00 Sky Cinema Uno +1

Diretto da Joseph Cedar, con Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg. L'incontro tra Norman e un politico in ascesa che diventerà un leader mondiale capace di influenzare radicalmente la vita del negoziante. Film da vedere per l’ottima interpretazione di Richard Gere, la colonna sonora e una storia intelligente e originale.

Film d’animazione da vedere stasera su Sky

Nut Job - Operazione noccioline, ore 20.30 Sky Cinema Family +1

Regia di Peter Lepeniotis, con Will Arnett, Robert Tinkler, Brendan Fraser, Katherine Heigl, Liam Neeson, Stephen Lang. Lo scoiattolo Spocchia mira a rapinare un carretto ambulante di noccioline, ma non sa ancora che l'uomo del carretto fa parte di una banda di criminali che mira molto più in alto di lui, niente meno che ad una rapina in banca. Una commedia animata per sorridere con tutta la famiglia.

