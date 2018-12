Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 19 ottobre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, venerdì 19 ottobre

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

Alexander McQueen - Fashion Hooligan - 1^ TV, ore 21.15 Sky Arte

Le collezioni, la vita e la carriera di Alexander McQueen rivivono nel film documentario “Alexander McQueen - Fashion Hooligan”, in prima visione tv. La famosa giacca Union Jack indossata da David Bowie sulla copertina dell'album “Earthling” è solo una delle sue più note creazioni.

E poi c’è Cattelan a teatro, ore 21.15 Sky Uno

Torna lo show condotto da Alessandro Cattelan, con interviste a grandi ospiti nell’esclusiva location del Teatro Parenti di Milano. La replica della quarta puntata vede come ospiti Elettra Lamborghini, Salmo, Benji & Fede.

Il contadino cerca moglie, ore 21.00 Fox life

Replica della prima puntata della nuova edizione de “Il contadino cerca moglie”. Diletta Leotta ci accompagna in una nuova avventura ricca di novità! Tra i protagonisti due fratelli in cerca d'amore ed una contadina che cerca moglie: come andrà il primo incontro con le pretendenti?

Guiltology - A prova di delitto, ore 21.05 Crime investigation

Su Crime Investigation, alle 21.05, un altro episodio di “Guiltology - A prova di delitto”, il racconto di crimini che si sono risolti grazie a una svolta inaspettata. Non aprite quel barile - 1999: i detective indagano sull'omicidio di una donna. Il corpo della vittima è stato ritrovato in un barile.

I am a killer - Nel braccio della morte, ore 21.55 Crime investigation

Le storie di alcuni condannati a morte in attesa dell'esecuzione. Nella puntata di oggi, Legami di sangue, i familiari di Kenneth tentano di salvare l'uomo, accusato di un controverso omicidio.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri - 1^ TV, ore 21.00 Blaze

Le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. Due gli episodi in onda dalle 21.00, in prima TV, su Blaze. Winter is coming - Isolati dal resto del mondo, alcuni uomini rinunciano alla modernità per vivere in modo estremo. Gli impavidi pionieri sono bloccati in una battaglia contro l'inverno: il nemico più pericoloso. Sopravvivenza a rischio - Isolati dal resto del mondo, alcuni uomini rinunciano alla modernità per vivere in modo estremo. Mentre Morgan lotta tra la vita e la morte, Rich ha un imprevisto.

Takeshi’s Castle, ore 21.00 Comedy Central

Continuano gli episodi del programma giapponese ideato dal regista e attore Takeshi Kitano, dove un gruppo di 100 concorrenti deve affrontare una serie di prove di resistenza. Le puntate sono commentate dal Trio Medusa, per una serata all’insegna del divertimento.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Julia Cerullo - Julia e Andrea si sono conosciuti in inverno. E in estate Andrea le ha chiesto di sposarla. Adesso tocca alla mamma Janine, olandese, e alla suocera Rosalba, napoletana, trovare l'abito perfetto.

Acquari di famiglia, ore 21.00 Discovery Channel

Kevin Smith - Il famoso regista Kevin Smith ha bisogno di una nuova casa per le sue due tartarughe e una testuggine. Brett e Wayde riusciranno a costruire un acquario che possa ospitare entrambe le specie? Un acquario in un pugno - Il campione mondiale di boxe Fernando Vargas chiede all'ATM di creare un acquario a forma di guantone da boxe per la sua palestra di Las Vegas. Il loro progetto sarà da urlo?

Supercar: macchine da sogno, ore 20.55 National Geographic

In “Supercar: macchine da sogno”, Afzal Kahn, noto designer d’auto e imprenditore londinese, con l’aiuto di Ralph e Ranen, trasforma bolidi unici in lussuosissime macchine dal look incredibile. Jeep Wrangler - Tre esperti di automobili realizzeranno ritocchi sorprendenti e migliorie senza precedenti, per sognare un po', ma senza badare a spese! Afzal affida alla squadra un progetto particolarmente difficile: dovranno creare una straordinaria Jeep.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 21.50 National Geographic

Alle 21.50, un’altra puntata di “Oceani: i segreti degli abissi”, dal titolo Le meraviglie d'Egitto - Sulle sponde del Nilo, è nata una delle più grandi civiltà dell'epoca antica. Grazie alla moderna tecnologia e alle ricostruzioni con la computer grafica, sveliamo le meraviglie d'Egitto.

Redwood kings, ore 21.20 Discovery travel & living

Ogni puntata della serie mostra tutto il lavoro necessario per ricavare meravigliose sculture dal legno delle sequoie. I due gemelli Ron e John Daniels lavorano fianco a fianco nella loro società a conduzione familiare, la Daniels Wood Land. Una vecchia quercia - La mamma di John e Ron desidera rimuovere una vecchia quercia prima che cada sulla casa di famiglia. Inoltre, John e la sua squadra offrono molti consigli utili e svelano quali sono i loro progetti preferiti.

Come i Cartaginesi hanno cambiato il mondo, ore 21.00 History

I Romani e i Greci li descrivevano come subdoli mercanti e killer spietati. Ma numerose ricerche hanno dimostrato che si trattava di un popolo civile che possedeva uno dei più grandi porti dell'epoca. Alle 21.00 in “Come i cartaginesi hanno cambiato il mondo”, su History.

Come i Germani hanno cambiato il mondo, ore 21.50 History

Analizziamo la storia dei Germani, termine con il quali si identificano le tribù e clan che vivevano nel nord e nel centro dell'Europa durante il VI secolo a.C. Quali erano i loro costumi e le loro tradizioni?

Gli animali più pericolosi, ore 21.00 Nat Geo Wild

Per “Gli animali più pericolosi” è la volta del Botswana. La trasmissione di Nat Geo Wild, ricca di adrenalina e suspense, entra nel mondo delle guerre tra animali, tra la sopravvivenza e il desiderio di potere.

Dr.ssa Susan: professione veterinaria, ore 21.00 Nat Geo People HD

Su Nat Geo People HD, alle ore 21.00, torna la dottoressa Susan con i suoi animali. Animali curiosi - In California, Susan e il suo staff riescono a curare animali di ogni tipo. Da una scimmia che divora il sushi a una coniglietta incinta, la clinica è piena di casi curiosi di cui occuparsi.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

Oggy e i maledetti scarafaggi, ore 21.00 DeA kids

Continuano i guai per Oggy che nonostante gli sforzi, non riesce a liberarsi dei maledetti scarafaggi che infestano la sua casa. Sei le puntate di “Oggy e i maledetti scarafaggi” per stasera 19 ottobre a partire dalle 21.00 su DeA kids.

Nella principessa coraggiosa, ore 20.55 Nick jr

Alle ore 20.55 su Nick jr, due nuovi episodi di “Nella principessa coraggiosa”. Cuccioli e draghi / Fratelli giganti - Nella e Garrett realizzano un drago meccanico per la giornata Mostra e racconta. Ma dei piccoli animaletti lo scambiano per la loro mamma e creano scompiglio in classe. Il perfetto ritratto di famiglia / Un problema gigante - La famiglia reale ha convocato un pittore che dovrà ritrarre tutti in un quadro da esporre a tutto il regno.

iCarly, ore 20.45 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly, l'attrice Miranda Cosgrove e dai suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer. Nell’episodio di stasera, Carly e i suoi amici vogliono verificare se il Bigfoot, e un'altra strana creatura che Spencer dice di aver visto, esistono davvero.

Teen Titans Go!, ore 21.10 Cartoon Network

La serie animata “Teen Titans Go!”, tratta dall’omonimo fumetto, continua su Cartoon Network a partire dalle 21.10 con gli episodi Siate seri - Robin decide che il suo team deve diventare più serio. Alla fine, la serietà acquisita sfalda il gruppo dei Teen Titans. Vacanze a Tamaran - I Teen Titans vanno in vacanza su Tamaran, il pianeta di Stellarubia. La gelosia - Corvina e Beast Boy decidono di far ingelosire i loro ex, Aquald e Terra. La sfida - Kid Flash vuole unirsi ai Titans, ma Robin si oppone.

Tom & Jerry rotta su Marte, ore 20.40 Boomerang

In questo film d’animazione del 2004, Tom & Jerry decidono di continuare le loro irresistibili scaramucce dove nessun gatto e nessun topo sono mai stati prima: su Marte!

Soy Luna - 1^ TV, ore 20.35 Disney Channel

Nell'episodio di stasera di “Soy Luna”, in prima TV su Disney Channel, intitolato Una Roller Jam speciale, Luna incoraggia Matteo ad esibirsi. E intanto, mentre Benicio mascherato come Simon bacia Ambar, Luna e Matteo stanno per fare lo stesso.

Marvel Spider-Man, ore 20.55 Disney XD

L'ascesa del dottor Octopus. Parte 3 - Peter passa una giornata alla Oz Academy nella speranza di trovare una prova che possa convincere Harry che suo padre vuole distruggere Spider-Man.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Save me - 1^ TV, ore 21.15 Sky Atlantic HD

Stagione 1, episodio 5. Prima Tv. Una serie thriller, produzione originale Sky, creata e interpretata da Lennie James, nei panni di Nelson “Nelly” Rowe, un uomo squattrinato alla ricerca della figlia Jody, scomparsa misteriosamente. Il destino di Jody è appeso a un filo: Nelly ha cinque giorni di tempo per sventare l'orribile piano dei rapitori.

Smilf - 1^ TV, ore 22.10 Sky Atlantic HD

In prima tv, alle 22.10, altri due episodi, in prima tv, della prima stagione di “Smilf”, la serie sulle vicende di una giovane madre single di Boston con una vita decisamente non convenzionale. Tre diversi scenari si aprono davanti a Bridgette quando, il giorno della Festa del Papà, decide di provare a perdonare Rafi per aver battezzato Larry senza il suo permesso. Bridgette, rendendosi conto di avere una vera passione per il basket, decide di fare una prova per la WNBA. Intanto, un incontro con Padre Eddie lascia Rafi sconvolto.

Romolo+Giuly - La guerra mondiale, ore 21.00 Fox

Dalle 21.00, su Fox, la replica di tutti gli episodi di “Romolo + Giuly - La guerra mondiale italiana”, la serie che mette a confronto Roma nord vs Roma sud. L'antica guerra tra le famiglie più potenti di Roma, i Copulati e i Montacchi, si riaccende improvvisamente.

Harrow - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

La nuova serie crime con Ioan Gruffudd, un carismatico e anarchico anatomopatologo che nasconde un segreto. Alle 21.05, in prima Tv, su Fox crime. Non Sum Qualis Eram - In seguito alla morte per overdose di una donna, Fern viene fermata come sospetta, e Harrow cerca di aiutarla. Intanto Pavich ordina che le ossa del fiume vengano cremate. Aurum Potestas Est - Mentre lavora al caso di una donna il cui cadavere smembrato è stato trovato sui binari della ferrovia, Harrow deve di nuovo preoccuparsi dell'interesse sulle ossa del fiume.

Animal kingdom, ore 21.15 Premium crime

Alle 21.15 su Premium crime un altro episodio di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf. Con garbo - Mentre Smurf cerca di riappacificarsi con i ragazzi, in Baz accrescono i sospetti che lei possa aver rubato i loro soldi delle rapine.

Rise - 1^ TV, ore 21.15 Premium Stories

Nell’episodio di “Rise” del 19 ottobre, in prima TV alle 21.15 su Premium Stories, è la settimana delle prove tecniche e sia Tracey che Lou si aspettano moltissimi problemi, ma Lou , che contrariamente a Tracey vuole fare una dall'inizio alla fine dello spettacolo, rimane inorridito per il disastro.

Wrecked, ore 21.15 Premium Joi

Su Premium Joi, alle 21.15 gli episodi 7 e 8 della prima stagione di “Wrecked”, la serie che racconta la storia di un gruppo di persone bloccate su un'isola, dopo che il loro aereo si è schiantato nell'oceano. Il processo - Danny, accidentalmente, spara a Pack e lo ferisce a una spalla. Si giustifica dicendo che Pack è uscito all'improvviso dalla giungla scagliandosi verso di lui. La grande fuga - È l'ultimo giorno nella fossa, e Todd prova a liberare il suo cinghialetto, che viene intercettato da Karen e Steve e messo all'ingrasso.

Blood Drive, ore 21.15 Premium Action

Nell’episodio della serie fantascientifica americana “Blood Drive” in onda stasera alle 21.15 su Premium Action, Grace e Arthur finiscono a Cronenburgh, una cittadina apparentemente idilliaca dove tutti vivono felici e contenti. Ma il capo di questa comunità, Warrens, non è così buono come sembra.

Fresh off the Boat, ore 20.25 Fox Comedy

Quarta stagione della spassosa comedy che racconta la vita di una famiglia asiatica che vive a Orlando. Bravi ragazzi - Gli amici di Eddie scelgono attività ricreative che il ragazzo ritiene noiose. Così pensa di cercare amici più “fighi”, per farsi notare nella scuola superiore. Titanic - Come capo del comitato natalizio di quartiere, Jessica pensa a fare dei tagli ai festeggiamenti, attirandosi molte antipatie. Intanto Nicole ha la sua prima cotta, e Marvin è geloso.

Speechless, ore 21.20 Fox Comedy

Alle 21.20, su Fox Comedy, il 5° episodio della seconda stagione di “Speechless”, la serie segue le vicende dei membri della famiglia DiMeo. Incubo a casa DiMeo - Ad Halloween, per errore, i ragazzi DiMeo mangiano dei dolcetti andati a male, e finisce che si trovano a fare degli incubi a tema horror. Intanto Kenneth deve fare una difficile scelta.

