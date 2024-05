Timothée Chalamet, ecco la statua al Madame Tussauds di Londra. VIDEO

C’è un luogo in cui essere trasformato in una statua di cera segna la definitiva consacrazione tra le celebrità che contano. A Londra da Madame Tussauds, uno dei più celebri musei di cere al mondo, anche l’attore Timothée Chalamet ha finalmente un proprio spazio. La statua che lo ritrae è stata presentata ufficialmente il 22 maggio al Garden Cinema nella capitale del Regno Unito e il pubblico la potrà vedere esposta da Tussauds a partire da venerdì 24 maggio.

La statua

L’attore statunitense, come riporta il sito ufficiale di Madame Tussauds, ha scelto personalmente il look della sua prima statua. Si tratta del vestito di Alexander McQueen indossato alla premiere di Dune: Part One a Londra 2021. L'abito è stato donato dalla stessa maison ed è abbinato agli stivali sempre di McQueen. Sul nuovo personaggio in arrivo il museo spiega: “Madame Tussauds di Londra ha visto in prima persona come l'avanguardia di Hollywood sia cambiata e si sia adattata ai tempi. Quindi siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a un nuovo membro nella nostra lunga lista di reali di Hollywood con l'innegabile favorito della Gen Z, Timothée Chalamet”.