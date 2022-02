Zendaya, Madame Tussauds le dedica una statua

L'attrice di Euphoria, 25 anni, è stata scolpita utilizzando misurazioni e riferimenti presi durante la sua seduta del 2015 con gli artisti del museo. La statua di Zendaya sarà svelata venerdì presso l'attrazione di Baker Street e sarà posizionata accanto a colleghi del calibro di Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Kate Winslet, Brad Pitt, Dwayne "The Rock" Johnson, George Clooney, Helen Mirren, Colin Firth e Angelina Jolie, in una zona con il tappeto rosso dedicata agli Awards Party. Tim Waters, direttore generale del Madame Tussauds di Londra, ha dichiarato: "Zendaya è semplicemente fantastica. Lei è sempre se stessa e noi, insieme ai suoi fan, amiamo questo di lei. Sappiamo che i suoi ammiratori si metteranno in fila per avere la possibilità di 'incontrare' il loro idolo quando la figura di Zendaya arriverà nella nostra zona Awards Party ”.

Zendaya e Tom Holland a Londra

Intanto Zendaya e il fidanzato Tom Holland hanno comprato una grande villa a Londra. Stando a quanto riportato dal Daily Mirror, i due attori hanno acquistato una proprietà di lusso del valore di tre milioni di sterline a Richmond, nel sud-ovest di Londra. La villa si trova molto vicina all'attuale casa dei genitori di Tom, e anche alla sua casa d'infanzia, situata nel quartiere di Kingston upon Thames. Le due star sono pronte quindi per la convivenza, ma prima hanno deciso di ristrutturare la dimora ad un costo di oltre 250mila sterline. Il risultato finale dovrebbe includere sei camere da letto, un cinema, e una palestra. “Sono al settimo cielo per la proprietà e per il fatto che stanno per iniziare a convivere nella loro prima casa. Sono molto innamorati e volevano che la loro prima casa fosse a Londra, dove Tom è cresciuto. Familiari, amici e conoscenti, tutti e dico tutti sono estremamente entusiasti per Tom e Zendaya e per il loro luminoso futuro assieme” ha dichiarato una fonte al tabloid inglese.