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Speciale su Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883
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Gadget targati anni Novanta, semplicemente imperdibili!

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©Getty

Dai ciucciotti di plastica colorata al Tamagotchi passando per il Furby e le Reebok Pump, i Nineties sono stati letteralmente invasi da gadget tanto assurdi quanto indimenticabili. Ecco tutte le invenzioni più pazze datate ’90: sfoglia la gallery
 

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