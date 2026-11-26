La popstar e il politico canadese sono stati avvistati in tre Paesi diversi nella seconda metà di novembre. Le tappe del viaggio sono finite su Instagram, in un post della cantante molto commentato dai fan Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Va tutto a gonfie vele tra Katy Perry e Justin Trudeau e la cantante non ha paura di condividere la sua felicità con i fan e il grande pubblico dei social, spazio virtuale dove colleziona i ricordi più belli e dove dà testimonianza di ciò che succede lontano dal palco e dai riflettori.

Nelle ultime settimane Perry è stata in viaggio in Europa col politico canadese, suo compagno da oltre un anno e le foto dei loro avvistamenti avevano già occupato i media di settore.

Adesso è arrivato anche il resoconto social della cantante, un carosello che contiene foto e video di una vacanza on the road che ha toccato la Spagna, l'Italia e la Francia.

Inutile dire che il post, diventato presto virale, è stato molto commentato dagli ammiratori di Perry, contenti che la loro beniamina stia vivendo una stagione di grande felicità insieme al nuovo amore.

L'itinerario, dalla Spagna all'Italia Lavoro, piacere, relax e molto romanticismo, questa la formula delle vacanze di Katy Perry e Justin Trudeau che, appena trovano un momento libero nelle rispettive e fittissime agende, ne approfitano per trascorrere giornate in libertà, in compagnia l'una dell'altro.

Non si sono mai nascosti da occhi curiosi e obiettivi dei fotografi, fin dall'inizio della loro frequentazione e, forse, per evitare che la stampa di settore fornisca una versione della loro storia diversa da quella che è, hanno deciso di vivere la loro vita insieme condividendo col pubblico dettagli di prima mano delle loro giornate insieme.

Katy Perry, tornata a casa dopo un viaggio itinerante col compagno, ha pubblicato molte foto e alcuni video delle sue romantiche vacanze d'inverno.

Il post contiene pose in cui lei è protagonista, con i suoi look eleganti e il nuovo taglio di capelli, un bob pratico e raffinato, hairstyle di gran tendenza in questa stagione, più tante foto scattate con Trudeau.

Un paio di selfie sono stati scattati in Italia, a Venezia, utima tappa dell'itinerario, ma la coppia è stata vista anche a Milano, mentre usciva dal Four Seasons.

Prima di Venezia, dove c'è stato certamente un giro di shopping e uno notturno tra le stradine sulla Laguna, i due sono passati in Francia, dove sono stati avvistati all'Hotel Ritz e hanno fatto visita al Capo di Stato Emmanuel Macron, anche lui presente in uno degli scatti.

Il viaggio era iniziato in Spagna, a Barcellona, lo scorso 17 novembre, quando la cantante ha partecipato con l'ex primo ministro canadese alla conferenza Metafuturo di Atresmedia, lei seduta nel pubblico, lui sul palco tra gli ospiti/relatori. Leggi anche Renzi, la serata con Katy Perry e Justin Trudeau al Cala di Volpe

Lusso, cene e look coordinati a bordo treno Katy Perry ha documentato il suo ultimo viaggio con Trudeau in un post che contiene anche numerosi contenuti realizzati a bordo treno, in viaggio sul Venice Simplon-Orient Express, convoglio che offre un'esperienza lussuosa ai passeggeri.

Mentre percorrevano un tratto della rotta, in direzione Venezia (da cui la coppia è ripartita per tornare Oltreoceano), i due si sono concessi cene romantiche e un po' di svago, una partita a carte e una a backgammon.

Innamorati ed elegantissimi, Perry e Trudeau si sono fatti fotografare insieme coi loro outfit da sera coordinati: lui in smoking con la giacca bianca e il papillon a contrasto, lei col minidress bianco, col bustier e i dettagli in pizzo sulle spalle e sulle maniche.

La cantante è al settimo cielo e non smette di sorridere. I fan si complimentano con lei: per molti, non è mai stata più felice di così. Vedi anche Katy Perry e Justin Trudeau insieme al Tribeca Film Festival. FOTO