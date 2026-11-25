Morten Harket , il frontman del gruppo norvegese A-ha , 67 anni, soffre di morbo di Parkinson da oltre 30 anni . Il cantante aveva reso pubblica la diagnosi nel 2025 ma ora, in una nuova intervista al Sunday Times, ha rivelato anche le tempistiche della malattia. “A volte mi capita di piangere all'improvviso e non riesco a smettere, oppure di ridere, ma non sono io”, ha raccontato. “Queste emozioni non mi sembrano mie. È una cosa difficile: la sensazione di perdere la propria identità”. L’artista ha inoltre raccontato di aver avuto “segnali premonitori” della malattia, ma di aver allo stesso tempo “compensato con altre parti del cervello...Di solito ci si accorge della malattia quando il deterioramento cerebrale raggiunge un punto critico”. Il morbo di Parkinson è una malattia cerebrale progressiva che colpisce il sistema nervoso e provoca un progressivo indebolimento delle cellule nervose nel cervello, con conseguenti problemi di movimento e di equilibrio, tremori incontrollabili e rigidità.

DALLA SCOPERTA DELLA MALATTIA ALLA CONDIVISIONE DELLA DIAGNOSI

Nel 2022 Morten Harket aveva notato di avere difficoltà nell’impugnare lo spazzolino da denti. Dopo alcuni esami, i medici gli avevano confermato la diagnosi di morbo di Parkinson. Tuttavia, data l’imminenza del tour mondiale con gli A-ha, il cantante non aveva subito condiviso la notizia con i compagni di band Pal Waaktaar-Savoy e Magne “Mags” Furuholmen. La sua voce “all’inizio andava bene”, ma gli effetti collaterali dei farmaci lo rendevano stanco e ansioso. A metà del tour aveva infine comunicato la diagnosi ai compagni, mentre in un’intervista al Times aveva raccontato che la notizia “ha richiesto un po’ di tempo per essere accettata”. Nel 2024 il cantante, che ha perso l’olfatto e il gusto, si era sottoposto sia a un trattamento di stimolazione cerebrale profonda in Florida, sia a un intervento chirurgico al cervello. Nel 2025 aveva annunciato la malattia in un post sul sito degli A-ha, dove aveva spiegato di aver mantenuto segreta la diagnosi per diversi anni per proteggere la sua “pace e tranquillità” e per impedire che “il suo intero organismo andasse in declino”. All’epoca aveva aggiunto: “Non ho problemi ad accettare la diagnosi. Col tempo ho fatto mio l’atteggiamento di mio padre, novantaquattrenne, riguardo al modo in cui l’organismo si arrende gradualmente: “Uso tutto ciò che funziona””. Aveva proseguito: “È un difficile esercizio di equilibrio tra l’assunzione del farmaco e la gestione dei suoi effetti collaterali. Ci sono così tanti aspetti da valutare quando si cerca di emulare il modo magistrale in cui il corpo gestisce ogni movimento complesso, o le questioni sociali e gli inviti, o la vita di tutti i giorni in generale”. Ora sta lavorando all’album solista Human Grace. “Smetto di essere la persona che vorrei essere. Ma non provo alcuna amarezza”, ha detto. “Si scopre quanto sia bello il mondo quando si inizia a perderlo. Spero che la gente non pensi: "Oh, ha il Parkinson, è andato da qualche parte dove non possiamo trovarlo". Io sono ancora qui. Sono ancora io”. Harket ha co-fondato gli A-ha nel 1982. Nel 1985 la band ha pubblicato l’album di debutto Hunting High and Low, che includeva la hit Take on Me.